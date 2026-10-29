Bạn gái Phó Đức Nam khai chuyện cất giữ khối tài sản khổng lồ cho bạn trai

Chiều nay (29/10), phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX dành thời gian xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, ở TPHCM).

Theo cáo buộc, Nguyễn Thanh Tâm là bạn gái của Phó Đức Nam, được Nam giao quản lý tiền, tài sản. Mr Pips và bạn gái đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; đồng thời phối hợp với mợ của Nam là Nguyễn Thị Thủy sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest để mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài 15 bất động sản trên, Tâm còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD; đưa tiền mặt để Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng.

Phó Đức Nam tại tòa. Ảnh: Thạch Thảo

Nguyễn Thanh Tâm khai quen Phó Đức Nam vào năm 2017, sau đó phát sinh tình cảm và đến thời điểm hiện tại, hai người vẫn yêu nhau.

Vẫn theo lời khai của Tâm, Phó Đức Nam đưa cho bị cáo cất giữ rất nhiều tài sản, chủ yếu là vàng, trang sức và đồng hồ. Tâm cho biết khi quen Nam, bị cáo biết bạn trai tham gia hoạt động trên các sàn chứng khoán.

Tâm cho rằng bản thân không có quyền quyết định đối với khối tài sản khổng lồ bạn trai đưa mình cất giữ. “Bị cáo thấy, với năng lực của Nam thì anh kiếm được số tiền như vậy là bình thường”, Tâm khai.

Tâm khai, mỗi khi Nam nhờ mua nhà, bị cáo sẽ chi tiền để thực hiện. Số tiền mặt Nam gửi, bị cáo luôn cất trong tủ ở nhà, thường là 44 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Tâm cũng thừa nhận đã mua 15 bất động sản hộ bạn trai, còn các siêu xe đều do Nam tự mua. Trong đó, có 4 chiếc xe Nam nhờ Tâm đứng tên. Năm 2022, Nam cũng nhờ bạn gái đứng tên một bất động sản tại Campuchia trị giá 700.000 USD.

Theo lời khai của Tâm, bị cáo còn tiền ở một số tài khoản nước ngoài như: 3,6 tỷ đồng ở tài khoản bên Australia, 800 triệu đồng ở tài khoản bên Thái Lan.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn yêu cầu Nguyễn Thanh Tâm làm rõ khoản tiền 400.000 USD trong tài khoản ở Campuchia mà bị cáo xác nhận tiền đó không phải của mình. Tâm cho rằng, tiền đó là của bạn Nam, người này đã nhờ Tâm mở hộ tài khoản ở Thái Lan.

Nhận hộ bạn trai 78kg vàng

Thẩm phán Trần Nam Hà đặt câu hỏi với bị cáo Tâm: Bị cáo có đi làm không hay chỉ ở nhà trông tiền? Trước câu hỏi này, Tâm trình bày có làm việc cho công ty nước ngoài và rất nhiều tài sản bị thu giữ là do bị cáo được bạn bè tặng hoặc tự bỏ tiền mua.

Tâm khai, Nam nhờ bị cáo nhận hộ 78kg vàng do người khác giao đến tận nhà. Nam dặn Tâm để tiền trong thùng các tông để đưa cho người giao vàng và bị cáo đã làm theo.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Tâm cho rằng mình chỉ phạm tội Rửa tiền với số tiền 50 tỷ đồng. Bị cáo đề nghị được nhận lại số tài sản bị thu giữ với ý do nhiều tài sản trong số đó do bị cáo tự mua.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc có hóa đơn chứng từ nào chứng minh các tài sản đó là do bị cáo tự mua, Tâm trình bày: “Các tài sản của Phó Đức Nam cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nên cũng rất khó xác định cái nào Nam tặng”.

Vẫn theo lời khai của bạn gái Mr Pips: “Nam có một cái bệnh là khi hưng phấn lên mua rất nhiều túi xách, xe cộ, giầy… Bị cáo luôn phải ngăn cản mà không được”.