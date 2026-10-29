Bạn gái Mr Pips khai rửa tiền hàng chục tỷ đồng, mua 78kg vàng và hàng loạt tài sản xa xỉ

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và bạn gái là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm.

Cuối giờ chiều 29/10, trong phiên xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Nam, khai được người yêu tin tưởng giao quản lý số tiền mặt lớn, đứng tên mua bất động sản, mua vàng và nhiều tài sản có giá trị.

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Mr Pips là một trong số các bị cáo bị thẩm vấn. Tâm bị truy tố tham gia rửa tiền cho Mr Pips tổng số hơn 384 tỷ đồng.

Trước HĐXX, bị cáo Tâm khai quen với Nam từ năm 2017. Quá trình yêu nhau, bị cáo biết Nam làm ở sàn chứng khoán nước ngoài, sau đó làm nhiều công việc khác nhau.

Nam khá tin bạn gái nên giao cho Tâm quản lý số tài sản lớn, đa phần là tiền mặt: "Bị cáo quản lý tài sản như thế nào?", chủ tọa Trần Nam Hà chất vấn. "Tiền mặt thì bị cáo chỉ để trong căn hộ", bị cáo Tâm nói.

"Thời điểm quản lý nhiều nhất là bao nhiêu tiền?", chủ tọa Trần Nam Hà hỏi tiếp. Tâm cho hay chính là số tiền 44 tỷ đồng và 1,7 triệu USD được để trong tủ quần áo, thời điểm cơ quan điều tra khám xét, thu giữ.

Đề cập đến những chiếc siêu xe, chủ tọa hỏi Tâm có tham gia mua giúp Nam hay không. Nữ bị cáo cho hay không giúp bạn trai mua xe, mọi cái đều do Nam tự mua.

Theo bị cáo Tâm, chỉ có 4 cái ô tô "dính dáng" đến mình, ban đầu cũng do Nam mua, đăng ký dưới tên em trai anh ta. Sau này muốn chuyển nhượng số tài sản này, do em trai ở nước ngoài, nên Tâm đứng tên để nhận ủy quyền.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nói về mua bất động sản, bị cáo Tâm thừa nhận có giúp bạn trai mua 15 tài sản nhà, đất. Bị cáo cho rằng, Nam nhờ thì mua.

Bị cáo Tâm cho biết thêm: "Năm 2022, Nam có nhờ bị cáo đứng tên một căn nhà mua ở Campuchia trị giá 700.000 USD". Ngoài ra, bị cáo Tâm cũng khai về việc giúp bạn trai mua 78kg vàng.

Theo giải thích của bị cáo, khi Nam cần mua vàng miếng, sẽ bảo bị cáo "xuất tiền" để thanh toán. Thực tế là bị cáo mang tiền mặt rồi nhận vàng do người bán mang đến.

Đối với những chiếc túi xách xa xỉ, Tâm muốn xin lại những chiếc do mình mua. Bị cáo nói không có giấy tờ gì chứng minh chiếc này, chiếc kia giá bao nhiêu. Song bị cáo biết cái nào Nam tặng, cái nào bản thân mua.

Bị cáo Tâm cho hay, Nam "có một cái bệnh, khi hưng phấn lên thì mua rất nhiều thứ", và bản thân là người trung thực nên mới được bạn trai giao quản lý tài sản.

"Bị cáo có đi làm không hay chỉ ở nhà trông tiền", chủ tọa hỏi tiếp Tâm. Nữ bị cáo khẳng định bản thân có công việc Marketing tại một công ty nước ngoài.

Toàn cảnh phiên tòa.

Liên quan đến cáo buộc hành vi "rửa tiền" hơn 380 tỷ đồng cho Phó Đức Nam, bị cáo Tâm đề nghị được Hội đồng xét xử xem xét. Theo bị cáo Tâm, khi đưa hơn 71 tỷ đồng cho bố mẹ Nam, cô không biết họ sử dụng số tiền này ra sao nên mong xem xét quy kết đồng phạm "rửa tiền" khoản tiền này.

Theo bị cáo Tâm, số tiền do mình "rửa tiền" trong vụ án chỉ khoảng 50 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, khi khám xét chỗ ở Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 70 dây chuyền, lắc tay, nhẫn, hoa tai kim loại màu vàng là tài sản do Nam mua rồi tặng cho Tâm, hoặc do Tâm tự mua, hoặc được người quen tặng;

60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm, mang nhãn hiệu của các thương hiệu xa xỉ; 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví. Trong đó, 28 chiếc túi do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, đều mang thương hiệu xa xỉ như Burberry, Bvlgari, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Dior, Chanel…

Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc trở lại vào 8h30’ sáng ngày mai 30/10.