Bạn gái Mr Pips giữ tài sản trăm tỷ nhưng bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh?

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam, tức Mr Pips, Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, cùng nhiều bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Đây là ngày làm việc thứ ba của phiên tòa.

Trong phần xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ vai trò của nhóm được cơ quan tố tụng xác định là “tổ tư vấn” của Phó Đức Nam, gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn - hai cựu cán bộ công an - và Nguyễn Bá Sơn, luật sư.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa.

“Em gái không mang gì về nhà”

Nguyễn Thanh Phong là anh trai của Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1995, người có quan hệ tình cảm với Phó Đức Nam.

Trả lời HĐXX, Phong cho rằng bản thân không biết hoạt động kinh doanh thực tế của Nam có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời phủ nhận việc “tổ tư vấn” được thành lập để giúp Nam đối phó với cơ quan chức năng. Theo lời khai của Phong, Nam thường giới thiệu hoạt động của mình là môi giới chứng khoán quốc tế và cần người am hiểu pháp luật hỗ trợ khi phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Khi chủ tọa đề cập đến mối quan hệ giữa Mr Pips và Nguyễn Thanh Tâm, Phong cho biết gia đình mình lâu nay bị nhiều người cho rằng có điều kiện kinh tế nhờ mối quan hệ này.

Theo lời Phong, dù em gái là bạn gái của Nam và được giao nắm giữ khối tài sản rất lớn, Tâm “không mang đồng nào về nhà”, bố mẹ vẫn làm ruộng để mưu sinh. Phong cũng khẳng định bản thân không nhận hoặc quản lý tài sản của Nam và Tâm ngoài những khoản tiền liên quan đến “tổ tư vấn”.

Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc quản lý, sử dụng hơn 384 tỷ đồng

Theo cáo trạng được các báo dẫn lại, Nguyễn Thanh Tâm bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Tâm được Phó Đức Nam tin tưởng giao quản lý một khối tài sản đặc biệt lớn và đã tham gia quản lý, sử dụng hơn 384 tỷ đồng được xác định có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bạn trai.

Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Tâm và những người liên quan sử dụng pháp nhân của hai công ty để thực hiện giao dịch mua bán 15 bất động sản, tổng trị giá hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tâm còn bị cáo buộc thực hiện việc đổi tiền Việt Nam sang ngoại tệ và giao tiền để Nam mua vàng.

Khi khám xét nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,72 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ khác.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips.

Anh trai Tâm phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Nguyễn Thanh Phong tại tòa cũng phản bác cáo buộc đối với bản thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Liên quan khoản tiền nhận từ Phó Đức Nam, Phong khai Nam nói đây là tiền từ công ty ở nước ngoài chuyển về. Số tiền này sau đó được chia cho những người trong nhóm tư vấn, trong đó Phong, Nguyễn Bá Sơn và Phạm Trường Sơn mỗi người nhận khoảng hơn 2 tỷ đồng theo cáo buộc.

Riêng giao dịch mua đất ở Tây Ninh, Phong cho rằng đây là khoản góp vốn đầu tư chung chứ không phải hành vi rửa tiền.

Theo lời bị cáo, Phong muốn mua đất nông nghiệp để chờ dự án, kỳ vọng tăng giá nhưng không đủ tiền nên rủ Nam góp vốn. Phong khai không biết số tiền Nam chuyển có nguồn gốc từ hành vi phạm pháp.

Hơn 6,4 tỷ đồng được chuyển cho “tổ tư vấn”

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2023, Phó Đức Nam bị cáo buộc 13 lần chuyển tổng cộng khoảng 6,4 tỷ đồng cho Phong để chi trả cho nhóm tư vấn.

Trong đó, Phong và Nguyễn Bá Sơn mỗi người được xác định nhận khoảng 2,2 tỷ đồng, còn Phạm Trường Sơn nhận hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc nhóm này được hình thành để hỗ trợ xử lý các vấn đề khi nhân viên trong hệ thống của Mr Pips bị khách hàng khiếu kiện, tố giác.

Trong thời gian nhóm tư vấn hoạt động, hệ thống của Mr Pips đã liên quan đến 296 bị hại với tổng số tiền khoảng 581 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại tòa, Phong và Phạm Trường Sơn đều trình bày rằng họ không biết bản chất hoạt động của hệ thống là lừa đảo và cho rằng chỉ hỗ trợ tìm hiểu các vấn đề pháp lý.

Phiên tòa tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi và trách nhiệm của từng bị cáo trong đường dây.