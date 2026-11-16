Bạn gái Mr Pips bị phạt 9 năm tù

Chiều 16/11, TAND TP Hà Nội tuyên án 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, bạn gái Mr Pips) bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt 9 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Lê Khắc Ngọ) bị HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai “ông trùm” đường dây lừa đảo là Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng bị tuyên án chung thân cho 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Về trách nhiệm dân sự, tòa xác định các bị cáo có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại nhưng cần phân hóa trách nhiệm theo vai trò, hành vi của từng người.

Theo đó, bị cáo Phó Đức Nam phải bồi thường 822 tỷ đồng, được xác định là 2/3 số tiền lừa đảo; bị cáo Lê Khắc Ngọ bồi thường 510 tỷ đồng, tương ứng ⅓ số tiền lừa đảo.

Các bị cáo còn lại phải bồi thường trong phạm vi tiền lương, thưởng đã nhận khi tham gia đường dây, với tổng số tiền khoảng 297 tỷ đồng.

Đối với bất động sản, ô tô, vàng, ngoại tệ, hàng hiệu và các tài sản khác đã thu giữ của Nam, bạn gái và bố mẹ bị cáo, HĐXX quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ để phục vụ thi hành án và điều tra giai đoạn hai.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa.

Theo cáo buộc, trong thời gian chung sống với Phó Đức Nam, Tâm được bạn trai giao quản lý số lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng và nhiều tài sản có giá trị. Tâm còn phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (mợ của Nam) thành lập 2 công ty để mua 15 bất động sản với tổng trị giá hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo sử dụng 25 tỷ đồng để mua 1 triệu USD và mua vàng trị giá hơn 141 tỷ đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền lên tới hơn 384 tỷ đồng.

Theo đại diện Viện kiểm sát, từ năm 2018, Tâm đã biết hoạt động của Mr Pips có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp bạn trai chuyển đổi tiền thành vàng, ngoại tệ và bất động sản.

Đối với bị cáo Ngô Thị Thêu, cơ quan tố tụng xác định Thêu biết rõ nhân sự, mô hình và phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo.

Năm 2021, Thêu can thiệp, nhờ tuyển dụng Đào Văn Nam (người sau này kết hôn với em gái Thêu) vào hệ thống. Khi Nam được bổ nhiệm lên các vị trí quản lý, Thêu tiếp tục trao đổi, động viên người này làm việc.

Đầu năm 2023, Thêu tiếp tục giới thiệu người thân vào các văn phòng kinh doanh của đường dây. Khi biết cơ quan công an chuẩn bị kiểm tra một văn phòng, Thêu đã nhắn tin báo cho người quản lý bỏ trốn.

Sau đó, bị cáo đưa các con sang Thái Lan và bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa, Thêu không thừa nhận tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho rằng hành vi của mình chỉ dừng ở việc không tố giác tội phạm.