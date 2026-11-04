Bạn gái Mr Pips bị đề nghị 9-10 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa.

Sáng 4/11, sau gần 10 ngày xét xử 188 bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án.

Theo đó, ngoài Nguyễn Thanh Tâm, bị cáo Ngô Thị Thêu, vợ cũ của Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), bị đề nghị mức án 10-11 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”. Bố mẹ của Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Tâm khai quen Phó Đức Nam từ năm 2017. Trong thời gian quan hệ tình cảm, Tâm được Nam giao quản lý nhiều tài sản, gồm tiền, vàng, đồng hồ và nhờ đứng tên mua bất động sản.

Bị cáo khai từng mua 15 bất động sản giúp Nam, đồng thời giữ lượng lớn tiền mặt, có thời điểm lên tới 44,8 tỷ đồng và 1,7 triệu USD. Tâm cũng trình bày về nguồn gốc số vàng bị thu giữ, trong đó có 78kg vàng mà bị cáo khai do Nam mua.

Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam và Isik Uran tổ chức đã lập 36 website giả mạo sàn giao dịch tài chính, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền. Cơ quan tố tụng xác định nhóm này thực hiện hơn 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt trên 1.568 tỷ đồng.

Mức án đối với Nguyễn Thanh Tâm hiện mới là đề nghị của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử sẽ xem xét toàn diện chứng cứ, lời khai và các tình tiết liên quan trước khi tuyên án.