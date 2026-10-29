Bạn gái kém 36 tuổi của NSND Việt Anh nói đúng 5 chữ về tin vui

Mới đây, NSND Việt Anh gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh hé lộ tạo hình nhân vật trong vở kịch sắp tới của sân khấu Idecaf. Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật đáng mong đợi của nam nghệ sĩ sau khi ông công bố thông tin trở lại sân khấu kịch ở tuổi 68.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, NSND Việt Anh xuất hiện với diện mạo khác lạ, mang đậm màu sắc cổ trang. Nam nghệ sĩ diện trang phục quan lại với áo gấm xanh, đội mũ cánh chuồn màu đen được trang trí bằng những họa tiết vàng cầu kỳ. Đặc biệt, bộ râu dài bạc trắng cùng hàng lông mày được hóa trang khiến diện mạo của ông trở nên uy nghiêm, già dặn hơn.

Hình ảnh được NSND Việt Anh chia sẻ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, NSND Việt Anh còn thể hiện thần thái nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo, gợi lên hình ảnh một nhân vật có địa vị trong bối cảnh triều đình xưa. Tạo hình này khiến nhiều khán giả tò mò về vai diễn mà nam nghệ sĩ sẽ đảm nhận trong lần trở lại sân khấu.

Đính kèm những hình ảnh, NSND Việt Anh hài hước viết: "Vai gì đây ta? Áp lực quá, mọi người cùng chờ đón nhé!". Đáng chú ý, giữa lúc NSND Việt Anh úp mở về vai diễn mới, Chân Chân - bạn gái kém ông 36 tuổi đã có phản ứng khiến nhiều người thích thú. Theo đó, cô để lại bình luận đúng 5 chữ: "Biết mà không nói đâu".

Bình luận từ Chân Chân - bạn gái kém 36 tuổi của NSND Việt Anh.

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy dí dỏm của Chân Chân phần nào cho thấy cô đã biết thông tin về vai diễn của NSND Việt Anh nhưng quyết định giữ bí mật. Thay vì tiết lộ, bạn gái NSND Việt Anh lại góp phần khiến câu chuyện thêm phần tò mò, đúng với tinh thần úp mở mà nam nghệ sĩ thể hiện trong bài đăng.

Không chỉ gây chú ý bởi màn tương tác đáng yêu, sự xuất hiện của Chân Chân dưới bài viết của NSND Việt Anh còn khiến nhiều người quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.

Trước đó, vào tháng 10/2025, NSND Việt Anh từng xác nhận ông và Chân Chân - bạn gái kiêm quản lý kém 36 tuổi đã đăng ký kết hôn. Kể từ đó, cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Vào tháng 10/2025, NSND Việt Anh từng xác nhận ông và Chân Chân - bạn gái kiêm quản lý kém 36 tuổi đã đăng ký kết hôn.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật và liên tục mang đến những tin vui cho khán giả. Sau nhiều năm ghi dấu trên sân khấu, truyền hình lẫn điện ảnh, việc ông trở lại với một vở kịch mang màu sắc lịch sử được xem là dấu mốc đáng chú ý.

Dù vai diễn cụ thể vẫn chưa được hé lộ, tạo hình mới của NSND Việt Anh cùng lời bình luận đầy ẩn ý từ bà xã đã góp phần làm tăng sự chờ đợi dành cho dự án. Với những người yêu mến nam nghệ sĩ, việc tiếp tục được nhìn thấy ông hóa thân vào những nhân vật mới trên sân khấu chính là một tin vui đáng trân trọng.

NSND Việt Anh thường chia sẻ những hình ảnh đời thường với bạn gái kém 36 tuổi sau khi công khai.