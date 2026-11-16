Bạn gái kém 18 tuổi bày tỏ tình cảm với NSƯT Chí Trung

Mới đây, doanh nhân Trần Ngọc Lan, thường được biết đến với tên Ý Lan, đăng tải hình ảnh chụp cùng NSƯT Chí Trung trên trang cá nhân. Khoảnh khắc gần gũi nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đáng chú ý, Ý Lan còn gửi lời chúc đến bạn trai nhân dịp sinh nhật. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật anh ngồi bên cạnh! Chúc anh đón tuổi mới vui vẻ, trẻ khỏe, tươi cười như hoa nhé". Cách gọi thân mật cùng lời nhắn nhủ nhẹ nhàng cho thấy sự quan tâm mà bạn gái dành cho NSƯT Chí Trung. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đời thường được công chúng chú ý khi cặp đôi chia sẻ về cuộc sống bên nhau.

Ý Lan gửi lời chúc đến bạn trai nhân dịp sinh nhật.

Chuyện tình của NSƯT Chí Trung và Ý Lan được công khai từ đầu năm 2020. Bạn gái nam nghệ sĩ sinh năm 1979, kém anh 18 tuổi và từng đạt danh hiệu Á hậu Doanh nhân năm 2017. Trước khi đến với nhau, cả hai đều từng trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân. Vì vậy, mối quan hệ hiện tại được xây dựng trên sự đồng cảm, tôn trọng và thấu hiểu.

Sau nhiều năm đồng hành, NSƯT Chí Trung và bạn gái vẫn lựa chọn cách yêu khá thoải mái. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch, các buổi gặp gỡ bạn bè và hoạt động thường ngày. Ý Lan từng chia sẻ quan điểm không đặt nặng chuyện tổ chức đám cưới, bởi điều quan trọng với chị là cả hai cảm thấy vui vẻ, tử tế và có thể mang đến cho nhau những điều tích cực.

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung cũng có nhiều thay đổi trong nhịp sống. Sau khi nghỉ công tác quản lý tại Nhà hát Tuổi trẻ năm 2022, nam nghệ sĩ dành thêm thời gian cho bản thân, gia đình và những chuyến đi. Anh từng chia sẻ về mong muốn sống chủ động, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những điều trước đây chưa có nhiều cơ hội thực hiện. Sự đồng hành của Ý Lan cũng là một phần trong cuộc sống hiện tại của NSƯT Chí Trung.

NSƯT Chí Trung.

Bên cạnh chuyện tình cảm, NSƯT Chí Trung còn là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Ông có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn chính kịch, hài kịch và công việc đạo diễn. Trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, nghệ sĩ được khán giả nhớ đến qua những vai diễn có màu sắc riêng, trong đó có các tác phẩm như Lời thề thứ 9.

Với truyền hình, NSƯT Chí Trung góp mặt trong nhiều bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Những người độc thân vui vẻ, Kiều nữ và đại gia, Ghét thì yêu thôi và Thông gia ngõ hẹp. Mỗi tác phẩm mang đến một hình ảnh khác nhau, cho thấy khả năng biến hóa của nam nghệ sĩ qua nhiều dạng nhân vật. Đặc biệt, vai Hưng "khẹc" trong Độc đạo đánh dấu lần trở lại đáng chú ý của ông với phim truyền hình sau một thời gian không xuất hiện thường xuyên.

Ngoài phim ảnh, NSƯT Chí Trung còn được đông đảo khán giả yêu mến qua chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Những vai Táo với lối diễn hài hước, cách thoại duyên dáng giúp ông trở thành một trong những gương mặt nghệ sĩ gắn bó với ký ức truyền hình của nhiều gia đình.

Hiện tại, NSƯT Chí Trung vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng cả trong hoạt động nghệ thuật lẫn cuộc sống riêng. Những lời chúc và hình ảnh được Ý Lan chia sẻ tiếp tục cho thấy sự gắn bó của cặp đôi sau nhiều năm bên nhau.