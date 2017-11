Bạn gái hơn tuổi, qua một đời chồng có điều gì đặc biệt khiến Hoàng tử Harry 'say như điếu đổ'?

'Tôi đã phải lòng Meghan rất nhanh. Khoảnh khắc ấy như hàng vạn tinh tú lấp lánh xung quanh, mọi thứ thật hoàn hảo. Người phụ nữ xinh đẹp đó ngã vào trái tim tôi và tôi hoàn toàn 'đổ gục' trước cô ấy', Hoàng tử Harry chia sẻ.

Sau hơn một năm hẹn hò, Hoàng tử nước Anh Harry (33 tuổi) và diễn viên người Mỹ Meghan Markle (36 tuổi) đã có một cái kết không thể đẹp hơn khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Theo thông báo của Hoàng gia Anh, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa xuân 2018.

Là một thành viên trong Hoàng tộc nổi tiếng bậc nhất thế giới cùng với vẻ ngoài lịch lãm, Hoàng tử Harry hoàn toàn có thể lựa chọn những cô gái xuất thân quyền quý, môn đăng hộ đối. Nhưng không, vị hoàng tử này đã chọn Meghan - một nữ diễn viên có xuất thân bình thường, hơn anh 3 tuổi và thậm chí từng kết hôn.

Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên Mỹ Meghan sẽ kết hôn vào mùa xuân năm 2018.

Hoàng tử tiết lộ anh đã bị “sét đánh” ngay trong lần gặp mặt đầu tiên với Meghan. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Hoàng tử Harry chia sẻ: “Tôi đã phải lòng Meghan rất nhanh. Khoảnh khắc ấy như hàng vạn tinh tú lấp lánh xung quanh, mọi thứ thật hoàn hảo. Người phụ nữ xinh đẹp đó ngã vào trái tim tôi và tôi hoàn toàn “đổ gục” trước cô ấy“.

Nữ diễn viên Meghan có điểm gì đặc biệt khiến vị Hoàng tử điển trai Harry “say như điếu đổ”?

Meghan Markle: Cô nàng đa chủng tộc

Meghan Markle sinh ngày 4/8/1981 tại California (Mỹ) nhưng mới đây, cô đã chuyển về sống tại Toronto, Canada. Nàng dâu tương lai của Hoàng gia Anh mang trong mình dòng máu đa chủng tộc.

Cha của Meghan là người da trắng trong khi đó, mẹ của nữ diễn viên này lại là người da đen.

Mẹ của Meghan, Doria Radlan, là một người Mỹ gốc Phi. Bà là giáo viên dạy yoga và là một nhân viên xã hội. Trong khi đó, bố cô, ông Thomas W Markle, lại có nguồn gốc từ Hà Lan và Ireland. Ông là đạo diễn hình ảnh của bộ phim nổi tiếng giành giải Emmy “Married with Children” (1986).

Năm 2003, Meghan tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông của Đại học Northwestern. Sau khi tốt nghiệp, cô từng có một thời gian ngắn làm việc cho Đại sứ quán Mỹ tại Buenos Aires, Argentina.

Gương mặt nhiều tiềm năng của Hollywood

Sau khi bước chân vào lĩnh vực giải trí vào năm 2004, Meghan trở thành gương mặt nhiều tiềm năng của Hollywood. Meghan xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên vào năm 2002 trong một bộ phim có tên “Bệnh viện đa khoa” và trong một số chương trình truyền hình. Tuy nhiên, nhưng bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô chính là vai diễn Rachel Zane trong loạt phim “Suits “.

Meghan trong phim Suits.

Ngoài lĩnh vực giải trí, Meghan cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội như làm từ thiện như Hoàng tử Harry hay là một nhà hoạt động về quyền phụ nữ của Liên Hợp Quốc.

Năm 2014, Meghan trở thành cố vấn cho Tổ chức từ thiện Một thế giới trẻ (OYW). Hai năm sau, cô trở thành Đại sứ Toàn cầu cho tổ chức Tầm nhìn thế giới Canada. Với vai trò này, cô đã tới nước Rwanda để tuyên truyền cho chiến dịch nước sạch.

Nữ diễn viên Meghan cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Meghan Markle cũng là một cô nàng đa tài. Trong lời giới thiệu hóm hỉnh tại buổi phỏng vấn với một tạp chí ở Anh, Meghan tự miêu tả bản thân là “một diễn viên, nhà văn, giám đốc của dòng thời trang do tôi sáng lập - The Tig, một đầu bếp khá và là một người có niềm tin vào những bản viết tay”. Bên cạnh đó, Meghan cũng từng điều hành trang web về thực phẩm do cô sáng lập từ năm 2014 mang tên The Tig. Tuy nhiên, trang web này đã đóng cửa từ tháng 4/2017.

“Hồng nhan bạc phận”

Mặc dù là một cô nàng tài sắc vẹn toàn nhưng đường tình duyên của Meghan lại trắc trở, không suôn sẻ. Trước khi trở thành vị hôn thê của Hoàng tử Anh Harry, Meghan từng ly hôn.

Harry đã phải lòng nữ diễn viên đa tài này ngay trong lần gặp đầu tiên.

Chồng cũ của Meghan là đạo diễn phim Trevor Engelson. Họ quen nhau khi Meghan mới chân ướt chân ráo vào nghề và tới năm 2011, họ chính thức về chung một nhà sau lễ cưới đình đám kéo dài 4 ngày ở bãi biển Jamaica. Tuy nhiên, họ ly hôn sau cuộc hôn nhân kéo dài hai năm.

Ba năm sau đó, Meghan và Hoàng tử Harry gặp nhau qua một người bạn chung. Hạnh phúc lại gõ cửa với nữ diễn viên người Mỹ 36 tuổi một lần nữa.

Hà Phương (Theo The Sun, SCMP)