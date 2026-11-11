Bạn gái của tài tử Timothée Chalamet bị người giúp việc khởi kiện

Theo Page Six và truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ người mẫu Kylie Jenner vừa đối mặt với vụ kiện thứ 4 từ các cựu nhân viên giúp việc chỉ trong vòng 7 tháng. Người đứng đơn kiện lần này là Dinora Carolina Cabrilla Amaya - từng làm việc tại nhà riêng của nữ người mẫu.

Đơn kiện được nộp lên Tòa án cấp cao Los Angeles hôm 5/11, nhắm vào Kylie Jenner, công ty của cô cùng một số nhân viên liên quan. Nguyên đơn cáo buộc phía nữ người mẫu có hành vi phân biệt đối xử liên quan đến tình trạng khuyết tật, trả đũa, sa thải trái pháp luật và vi phạm nhiều quy định về lao động.

Nữ người mẫu Kylie Jenner vừa đối mặt với vụ kiện thứ 4 từ các cựu nhân viên giúp việc chỉ trong vòng 7 tháng.

Theo nội dung đơn kiện, Amaya bắt đầu làm giúp việc cho Kylie Jenner từ tháng 3/2025. Cô cho biết bản thân phải làm việc 6 ngày mỗi tuần với mức lương 40 USD/giờ, được thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, người này cáo buộc thường xuyên không được trả lương làm thêm giờ dù phải làm việc kéo dài. Ngoài ra, cô còn phải di chuyển giữa nhiều bất động sản thuộc sở hữu của Kylie Jenner nhưng không được thanh toán chi phí đi lại.

Đáng chú ý, Amaya kể lại một sự việc khiến cô hoảng sợ khi bị mắc kẹt trong tủ quần áo của Kylie Jenner hơn một giờ đồng hồ. Theo đơn kiện, Amaya được quản lý Laura Dooley hướng dẫn nhập mật mã để vào khu vực tủ quần áo. Tuy nhiên, sau khi bước vào, cô không thể tự mở cửa để ra ngoài. Khi gọi điện cầu cứu, Amaya cáo buộc người quản lý không những không hỗ trợ mà còn chế giễu tình cảnh của mình.

Người quản lý được cho là đã nói rằng trong nhà không có ai có thể giúp cô ra ngoài, đồng thời từ chối cung cấp mật mã và yêu cầu cô tiếp tục chờ đợi.

Chưa dừng lại ở đó, Amaya còn cáo buộc bản thân liên tiếp gặp tai nạn trong quá trình làm việc. Tháng 9/2025, khi vệ sinh ngăn kéo trong phòng giặt, một bình xịt hơi cay không được cố định chắc chắn bất ngờ phun vào mặt và mắt cô. Sự cố khiến người giúp việc bị mờ mắt, đau rát và liên tục có cảm giác khó chịu.

Ngay ngày hôm sau, Amaya tiếp tục bị chó cắn khi đang dọn dẹp chuồng chó tại một bất động sản của Kylie Jenner. Tuy nhiên, theo lời nguyên đơn, cô không nhận được sự hỗ trợ y tế thiết thực và phải tự mua thuốc không kê đơn để điều trị. Amaya còn cho biết từng được yêu cầu ở yên trong phòng, tránh xuất hiện trước mặt Kylie Jenner vì nữ doanh nhân không muốn chạm mặt mình.

Đến ngày 6/2/2026, Amaya nhận thông báo sa thải, không lâu sau khi thắc mắc về việc bản thân không được hỗ trợ chi phí đi lại như những nhân viên giúp việc khác.

Luật sư Della Shaker - đại diện cho Amaya cho rằng vụ việc đặt ra câu hỏi lớn về điều kiện làm việc của những lao động giúp việc trong các gia đình giàu có, đặc biệt là những người không dám lên tiếng vì lo ngại quyền lực của chủ sử dụng lao động.

Ở chiều ngược lại, luật sư Michael Rhodes - đại diện pháp lý của Kylie Jenner đã bác bỏ các cáo buộc. Ông cho rằng vụ kiện tiếp tục được đệ trình bởi chính luật sư từng đại diện cho những cựu nhân viên giúp việc khác của Kylie Jenner, đồng thời cáo buộc phía nguyên đơn đang lợi dụng sự chú ý của truyền thông nhằm trục lợi tài chính.

Đại diện pháp lý của Kylie Jenner đã bác bỏ các cáo buộc.

Hiện những nội dung trong đơn kiện mới là cáo buộc từ phía nguyên đơn, chưa phải kết luận của tòa án. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi Kylie Jenner liên tiếp đối mặt với những tranh chấp pháp lý liên quan đến nhân viên cũ.