Bạn gái Brad Pitt chiếm spotlight với váy xanh xẻ sâu trên thảm đỏ

Ines de Ramon thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện bên bạn trai Brad Pitt tại Liên hoan phim Quốc tế San Sebastian mới đây. Nữ diễn viên gây chú ý với thiết kế váy ren màu xanh lá có đường cắt xẻ táo bạo, nổi bật trên thảm đỏ sự kiện.

Ines de Ramon đồng hành cùng Brad Pitt trong buổi công chiếu bộ phim mới Heart Of The Beast tại Tây Ban Nha. Bạn gái nam tài tử lựa chọn một chiếc váy ren xanh lá nổi bật với chất liệu xuyên thấu, dây đan chéo mảnh phía sau, phần lưng khoét sâu và đường cổ áo xẻ rộng.

Ines de Ramon thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện bên bạn trai Brad Pitt.

Thiết kế giúp Ines de Ramon khoe vẻ quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch trên thảm đỏ. Nữ diễn viên chọn kiểu tóc búi lỏng phía sau, tạo cảm giác tự nhiên và mềm mại. Đáng chú ý, cô gần như không sử dụng phụ kiện khi chỉ đeo một chiếc nhẫn nhỏ ở ngón út bàn tay phải.

Trong khi đó, Brad Pitt xuất hiện bên bạn gái với bộ suit đen ba mảnh, kết hợp áo sơ mi trắng. Cả hai sánh bước bên nhau trên thảm đỏ, tạo nên hình ảnh thu hút sự chú ý tại sự kiện điện ảnh.

Cả hai sánh bước bên nhau trên thảm đỏ, tạo nên hình ảnh thu hút sự chú ý tại sự kiện điện ảnh.

Đây không phải lần đầu Ines de Ramon đồng hành cùng Brad Pitt trong những sự kiện quan trọng của bộ phim mới. Đầu tháng này, cô cũng xuất hiện tại buổi công chiếu toàn cầu Heart Of The Beast ở Tennessee. Khi đó, Ines lựa chọn một chiếc váy ren màu hồng của Chloé, được trang trí bằng những đường bèo nhún nữ tính.

Brad Pitt cũng gây chú ý với phong cách thời trang lấy cảm hứng từ chính bộ phim khi diện bộ suit họa tiết rằn ri của nhà thiết kế Greg Lauren.

Thời gian gần đây, Brad Pitt và Ines de Ramon liên tục xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện lớn. Cặp đôi từng được bắt gặp tại giải US Open, trước khi cùng góp mặt tại đám cưới quy tụ nhiều ngôi sao của Taylor Swift và Travis Kelce ở Madison Square Garden.

Thời gian gần đây, Brad Pitt và Ines de Ramon liên tục xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện lớn.

Mỗi lần xuất hiện bên nhau, Brad Pitt và Ines de Ramon đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ. Trong khi Brad Pitt duy trì phong cách lịch lãm, Ines de Ramon ngày càng gây chú ý với gu thời trang nổi bật tại các sự kiện mà cả hai cùng tham dự.