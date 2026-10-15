Bắn đồng nghiệp tại Lào, trốn về Lai Châu để vượt biên sang Trung Quốc

Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về trường hợp anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu với hai vết thương do súng bắn ở vùng bụng và đùi.

Qua xác minh, khoảng sáng 2/9, khi anh Tuấn đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), một đối tượng bịt mặt bất ngờ xông vào, dùng súng bắn khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định Nguyễn Đình Giang, đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào, là nghi phạm gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Giang đã sử dụng súng ngắn bắn anh Tuấn. Sau khi gây án, đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển đến tỉnh Lai Châu với ý định vượt biên sang Trung Quốc nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.