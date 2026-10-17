Bạn đọc VTC News hỗ trợ gia đình nữ lao công tử nạn trên đường xin giấy hộ nghèo

Sau khi Báo điện tử VTC News đăng tải bài viết “Chuyến đi xin giấy hộ nghèo định mệnh của người mẹ ba con”, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Trần Thị Hiệp (trú thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng), đông đảo độc giả và các nhà hảo tâm trên cả nước đã chung tay chia sẻ, ủng hộ.

Hơn 35 triệu đồng do bạn đọc Báo Điện tử VTC News và các nhà hảo tâm ủng hộ được gửi trao đến gia đình chị Hiệp. (Ảnh: Đ.N)

Tính đến nay, thông qua Báo điện tử VTC News, các nhà hảo tâm đã gửi về tổng số tiền 35.141.369 đồng để hỗ trợ cho ba người con mồ côi của chị Hiệp. Đại diện Báo điện tử VTC News đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tận tay toàn bộ số tiền ủng hộ này cho mẹ ruột của chị Hiệp.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, bà Hồ Thị Liên (mẹ chị Hiệp) không giấu được sự xúc động. Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể quý độc giả, nhà hảo tâm gần xa đã mở lòng nhân ái, kịp thời nâng đỡ, sẻ chia nỗi đau quá lớn và giúp đỡ các cháu nhỏ trong lúc hoạn nạn, chật vật nhất.

“Số tiền nghĩa tình này sẽ được gia đình dùng để trang trải sinh hoạt trước mắt và lập sổ tiết kiệm nhằm lo cho chặng đường học hành tương lai của hai cháu nhỏ”, bà Liên bộc bạch.

Trước đó, câu chuyện về hoàn cảnh của chị Trần Thị Hiệp khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hai năm trước, chồng chị đột ngột qua đời vì đột quỵ, để lại một mình chị bươn chải làm lao công nuôi 3 con nhỏ. Con trai lớn (17 tuổi) phải bỏ học vào Nam làm công nhân, còn hai con nhỏ đang học lớp 5 và lớp 6.

Trớ trêu thay, hôm 18/9, trên đường đến UBND xã để làm thủ tục xin giấy xác nhận hộ cận nghèo, chị Hiệp không may bị tai nạn giao thông và tử vong. Sự ra đi đột ngột của người mẹ là trụ cột duy nhất khiến ba đứa trẻ bỗng chốc trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống rơi vào cảnh muôn vàn khó khăn, chông chênh.

Báo Điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ gia đình chị Trần Thị Hiệp xem TẠI ĐÂY. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.