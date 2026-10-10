Bạn đọc hỗ trợ em Nguyễn Phương Linh bị ung thư não hơn 62 triệu đồng

Sau khi hoàn cảnh của cô bé Nguyễn Phương Linh (12 tuổi, ở thôn Mới, xã Hoà Phú, TP Hà Nội)- nhân vật trong bài viết: "Mẹ đơn thân bất lực vì con ung thư não không nói được", được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ Linh số tiền 64.474.434 đồng, giúp Linh có thêm điều kiện chữa bệnh.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 64.474.434 đồng tới chị Nguyễn Thị Giang

Đón nhận món quà quý giá, chị Nguyễn Thị Giang (mẹ của Linh) xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet đã giúp con chị có thêm phần kinh phí để chữa bệnh.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bệnh tình được phát hiện vào tháng 5/2025, khi Linh thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả cho thấy, Linh bị giãn não thất và có khối u ở vùng não.

Linh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu, rồi tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện trong 21 ngày. Sau đó, Linh được chuyển đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để lấy mẫu sinh thiết. Kết quả xác định Linh có khối u ác tính trong não.

Bệnh tiến triển nhanh khiến sức khỏe của cô bé ngày càng suy giảm. Linh không còn nói được, mọi nhu cầu và cảm giác đau đớn chủ yếu được biểu đạt qua ánh mắt, cử chỉ hoặc những tiếng ú ớ.

Linh bước vào hành trình điều trị hóa chất kết hợp xạ trị kéo dài với chi phí tốn kém. Trong khi gia đình chị Giang thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Gần 10 năm qua, từ ngày vợ chồng ly hôn, chị Giang cùng 2 con nhỏ về nương tựa vào người cha già.

Trong lúc gia đình lâm vào khó khăn thì được bạn đọc chung tay ủng hộ. "Nhờ có số tiền trên, gia đình tôi có thêm động lực cho con tiếp tục điều trị. Hiện Linh vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ", chị Giang cho biết.

Số tiền 64.474.434 đồng đã được Báo VietNamNet trao trực tiếp đến gia đình chị Giang. Trong thời gian tới, nếu Linh tiếp tục được bạn đọc ủng hộ, Báo sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình.