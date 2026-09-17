Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ ông Trần Nhật Quang 20 triệu đồng

Tại buổi trao, ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, cảm ơn sự sẻ chia của bạn đọc dành cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ông ghi nhận vai trò cầu nối của Báo SGGP trong đưa sự hỗ trợ của cộng đồng đến người cần giúp đỡ, tiếp thêm điều kiện vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Đại diện Báo SGGP và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho ông Trần Nhật Quang. Ảnh: SONG THƯ

Trước đó, ngày 24-8, Báo SGGP đăng bài “Một mình chống chọi sau cơn tai biến” trong chuyên mục Hoàn cảnh cần giúp, phản ánh khó khăn của ông Quang.

Không có vợ con, ông Quang nhiều năm sống một mình tại khu nhà trọ trên đường Võ Thị Sáu. Đầu tháng 8, ông bị tai biến, được hàng xóm phát hiện khi sức khỏe đã nghiêm trọng.

Sau tai biến, ông bị liệt nửa người, không thể tự đi lại, cần người hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày. Không có người thân bên cạnh và nguồn thu nhập ổn định, ông gặp nhiều khó khăn, trong khi chi phí thuốc men, điều trị, phục hồi chức năng là gánh nặng lớn.