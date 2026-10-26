Bản đồ xe xanh Việt Nam Quý IV/2026: Từ xe đô thị giá rẻ đến dải sản phẩm siêu sang đồng loạt điện hóa

Theo dữ liệu tổng hợp từ thị trường, chỉ tính riêng trong tháng 10/2026, toàn quốc đã đón nhận tới 14 mẫu ô tô điện hóa mới được giới thiệu và công bố giá bán, tạo nên một bản đồ xe xanh đa dạng và sôi động chưa từng có. Sự gia nhập dồn dập của các dòng xe hybrid tự sạc, xe hybrid cắm sạc ngoài PHEV cho đến xe thuần điện BEV cho thấy các hãng xe đang tận dụng triệt để thời điểm vàng của mùa mua sắm cuối năm để định hình lại thị hiếu tiêu dùng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe ngày càng tăng về môi trường và hiệu suất sử dụng năng lượng.

Mở đầu cho làn sóng chuyển dịch này là phân khúc xe điện đô thị và phổ thông với những bước đi chiến lược nhằm giải quyết bài toán tiếp cận số đông. Điển hình là việc TMT Motors chính thức trình làng dải sản phẩm thuần điện Wuling gồm bốn mẫu xe bao gồm Wuling Macaron với mức giá từ 279 đến 339 triệu đồng thay thế cho dòng Mini EV tiền nhiệm, cùng với đó là mẫu hatchback hạng B Wuling Bingo cạnh tranh trực tiếp trong khoảng giá từ 409 đến 499 triệu đồng.

Mẫu xe Wuling Macaron. Ảnh: Minh Long.

Không dừng lại ở xe đô thị cỡ nhỏ, thương hiệu này còn mở rộng sang phân khúc xe gia đình với mẫu MPV 7 chỗ Wuling Grango giá 519 triệu đồng và mẫu MPV đầu bảng Wuling Darion định giá từ 769 đến 839 triệu đồng.

Song song với đó, thương hiệu MG cũng tham gia đường đua phân khúc B-SUV bằng việc ra mắt thế hệ mới của dòng ZS với tùy chọn động cơ lai xăng-điện độc quyền mang tên ZS Hybrid+, công suất lên tới 197 mã lực với mức giá cạnh tranh 668 triệu đồng. Sự xuất hiện của các dòng xe này đã phá vỡ rào cản tài chính ban đầu, giúp người tiêu dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận với công nghệ di chuyển điện hóa mà không gặp áp lực lớn về chi phí đầu tư ban đầu.

Tiến lên phân khúc ô tô gầm cao và xe gia đình cỡ trung, công nghệ hybrid và hybrid cắm sạc ngoài đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất lớn. Vào cuối tháng 10, BYD tiếp tục hâm nóng thị trường khi công bố giá bán chính thức cho mẫu C-SUV Sealion 5 ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ năm, với mức giá ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 659 triệu đồng cho những khách hàng tiên phong.

Không chịu kém cạnh, Hyundai Thành Công đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt khi chính thức loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ đốt trong truyền thống trên dòng SUV chủ lực Palisade, thay thế bằng hệ truyền động Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid trên cả ba phiên bản với mức giá dao động từ 1,499 đến 1,699 tỷ đồng.

Thị trường xe điện hoá Việt đang chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe.

Việc một mẫu SUV cỡ lớn từ bỏ hoàn toàn máy xăng thuần túy để chuyển sang sử dụng hệ thống hybrid công suất 334 mã lực cho thấy tư duy dịch chuyển dứt khoát của các hãng xe lớn trong việc tối ưu hóa hiệu suất vận hành và cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu xuống ngưỡng 6,1 lít/100 km.

Bên cạnh đó, phân khúc xe phổ thông cũng ghi nhận những bước động thái làm mới sản phẩm nhằm duy trì sức hút với khách hàng. Trên fanpage chính thức, Suzuki Việt Nam thông báo sẽ ra mắt XL7 phiên bản nâng cấp (facelift) vào ngày 30/10. Mẫu xe này vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống mild-hybrid quen thuộc giống đời cũ, được tích hợp chức năng dừng và khởi động lại động cơ tự động, đồng thời cải thiện nhẹ khả năng tăng tốc cùng một số nâng cấp nhẹ về thiết kế, tính năng và tiện nghi.

Bức tranh xe xanh Quý IV/2026 càng trở nên hoàn thiện và đẳng cấp hơn với sự nhập cuộc mạnh mẽ của phân khúc xe sang và siêu sang, nơi các tiêu chuẩn công nghệ đỉnh cao được tích hợp triệt để. Lexus đã mở màn cho xu hướng này bằng việc giới thiệu dòng xe ES thế hệ mới gồm các phiên bản hybrid tự sạc ES 350h và phiên bản thuần điện hiệu suất cao ES 500e trang bị hệ dẫn động bốn bánh Direct4, với khung giá từ 2,34 đến 2,94 tỷ đồng.

Mẫu xe GLC 350e 4MATIC.

Tâm điểm của phân khúc xe sang trong tháng 10 thuộc về chuỗi sự kiện ra mắt năm mẫu xe điện hóa của Mercedes-Benz mang tên The Icons, Electrified sắp diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hãng xe Đức mang đến dải sản phẩm toàn diện từ mẫu GLC 350e 4Matic sử dụng công nghệ plug-in hybrid với khả năng chạy thuần điện hơn 115 km, mẫu xe điện hoàn toàn CLA 200 Electric ứng dụng kiến trúc điện áp cao 800V cho phép sạc nhanh chỉ trong 20 phút, cho đến dòng sedan chủ lực E-Class E 350e.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hai cái tên đỉnh cao là Mercedes-Benz S 580e và phiên bản siêu sang độc quyền Mercedes-Maybach S 580e đã khẳng định công nghệ truyền động điện hóa kết hợp động cơ tăng áp I6 vẫn là chìa khóa định hình tương lai của ngành chế tạo ô tô cao cấp.

Sự bùng nổ của chuỗi xe điện hóa chỉ trong một tháng cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đã vượt qua giai đoạn thăm dò để bước vào chu kỳ tăng trưởng thực chất. Từ những dòng xe điện đô thị nhỏ gọn phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, các mẫu xe phổ thông nâng cấp trang bị cho đến các dòng xe siêu sang tích hợp công nghệ sạc ngoài tiên tiến, sự đa dạng của dải sản phẩm đang trao cho người tiêu dùng quyền lựa chọn tối ưu theo đúng nhu cầu và khả năng tài chính. Tiến trình điện hóa mạnh mẽ này không chỉ thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế mà còn tạo ra một áp lực cạnh tranh tích cực, buộc các hãng xe phải liên tục đổi mới công nghệ, tối ưu hóa chi phí và hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng phụ trợ.