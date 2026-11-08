Bản độ xe siêu nhỏ Fiat Topolino đắt ngang Honda Civic Hybrid

Theo Carscoops, Fiat Topolino là cái tên tiếp theo lọt vào “mắt xanh” của Cavalier khi hãng độ xe của Bỉ vừa tung ra một bản tùy biến dành cho mẫu microcar thuần điện.

Sở hữu ngoại hình khác biệt và hiệu suất cải thiện, tuy nhiên bản độ này lại khó vừa ý khách hàng, chủ yếu nằm ở vấn đề chi phí. Hiện, một chiếc Fiat Topolino bản độ Cavalier có giá đắt ngang Honda Civic Hybrid tại Mỹ.

Từ ngoại hình, khách hàng có thể tùy biến chiếc Topolino với một trong 10 tùy chọn sơn 2 tông màu có sẵn, gồm Ivory White phối Sage Green, Deep Black phối Deep Bordeaux Red, hay Light Silver Grey phối cùng Warm Terracotta Orange.

Với những khách hàng không ưa thích xe 2 tông màu, họ có thể lựa chọn từ 13 màu đơn sắc khác. Cavalier cũng cung cấp cho Topolino bộ mâm rèn kích thước 16 inch cùng một gói Night Package - trong đó thay thế các chi tiết ngoại thất màu xám bằng các thành phần sơn đen.

Bên trong khoang lái, mẫu microcar thuần điện sử dụng kết hợp da cao cấp Nappa và Alcantara cho ghế ngồi, vô lăng, táp-pi cửa và trần xe. Chiếc Fiat Topolino của Cavalier được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính có thể chuyển đổi từ trong suốt sang mờ đục, cùng với tay nắm trần bọc da, thảm sàn bằng len và hệ thống đèn viền nội thất.

Cavalier cũng đã bổ sung một màn hình trung tâm nhỏ 3,7 inch cho Fiat Topolino, tạo ra sự khác biệt so với những chiếc Topolino tiêu chuẩn - vốn yêu cầu khách hàng sử dụng điện thoại thông minh làm màn hình giải trí.

Xưởng độ cho biết sẽ trang bị một hệ thống âm thanh thiết kế riêng có kết nối Bluetooth cho Topolino, nhưng chưa xác nhận hệ thống này bao gồm bao nhiêu loa.

Ở bản tiêu chuẩn, Fiat Topolino chỉ sử dụng pin lithium-ion dung lượng 5,5 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 75 km. Bộ pin này đi kèm motor điện cầu trước mạnh 8 mã lực.

Với bản độ vừa ra mắt, Cavalier nâng cấp dung lượng pin Topolino lên thành 10,8 kWh, qua đó tăng phạm vi hoạt động tối đa lên thành 150 km. Các tinh chỉnh bổ sung còn giúp xe cải thiện tốc độ tối đa từ 45 km/h lên thành 70 km/h.

Máy sưởi dầu diesel Webasto công suất 2 kW là một tùy chọn, sẽ hỗ trợ giữ ấm khoang cabin mà không ảnh hưởng đến bộ pin vốn có dung lượng tương đối hạn chế.

Cavalier cho biết gói nâng cấp dành cho chiếc Fiat Topolino có giá khởi điểm 12.000 EUR (khoảng 13.378 USD) và cao nhất 20.000 EUR (khoảng 22.300 USD).

Với giá bán các bản tiêu chuẩn khởi điểm dưới 10.000 EUR tại Italy và 13.995 USD tại Mỹ, gói độ Cavalier có thể đẩy giá xe lên hơn 30.000 EUR (tương đương khoảng 33.445 USD) tức tương đương một chiếc Honda Civic Hybrid mới dành cho thị trường ôtô xứ cờ hoa.

Phúc Hậu