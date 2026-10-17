'Bản đồ xanh' kết nối hành động bảo vệ môi trường

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng phát biểu tại chương trình triển khai mô hình “Bản đồ xanh” trên địa bàn thành phố.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết, mô hình “Bản đồ xanh” không chỉ dừng lại ở việc xử lý các điểm ô nhiễm môi trường mà còn hướng đến xây dựng phương thức bảo vệ môi trường liên tục, bền vững. Thông qua việc ứng dụng công nghệ số để ghi nhận, cập nhật thông tin, hình ảnh trước và sau khi xử lý, mô hình giúp các cấp bộ Đoàn theo dõi, đánh giá kết quả, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh, đồng thời hạn chế tình trạng ô nhiễm tái diễn.

Tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng ra quân triển khai mô hình “Bản đồ xanh” trên địa bàn.

Theo kế hoạch, các tổ chức Đoàn tại xã, phường, đặc khu đồng loạt tổ chức ra quân và mỗi đơn vị lựa chọn tối thiểu 2 địa điểm để triển khai mô hình. Quá trình thực hiện mô hình gồm khảo sát, lựa chọn địa điểm; ghi nhận, số hóa hiện trạng trước khi ra quân; tổ chức thu gom, phân loại rác thải, chỉnh trang cảnh quan; ghi nhận kết quả sau khi làm sạch và lắp đặt bảng tuyên truyền, cảnh báo. Các đơn vị đồng thời xây dựng phương án duy trì vệ sinh, thường xuyên kiểm tra, hạn chế tình trạng tái diễn việc tập kết rác sai quy định.

Sau các đợt ra quân, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tổng hợp thông tin, hình ảnh, video và kết quả thực hiện của các đơn vị để xây dựng, cập nhật “Bản đồ xanh thành phố Đà Nẵng”. Cơ sở dữ liệu này phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiện trạng và duy trì kết quả bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Mô hình “Bản đồ xanh” hướng đến việc duy trì thường xuyên các địa điểm đã được xử lý, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại thành phố Đà Nẵng.

Thông qua mô hình, Thành đoàn Đà Nẵng đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường; tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân địa phương trong giữ gìn vệ sinh, cảnh quan đô thị. Hoạt động cũng hướng đến nâng cao ý thức cộng đồng trong việc không xả rác, không tập kết rác thải sai quy định.

Với phương châm “Mỗi xã, phường, đặc khu 2 điểm xanh - Mỗi đoàn viên một hành động vì môi trường - Cùng xây dựng Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp”, mô hình hướng đến việc duy trì thường xuyên các địa điểm đã được xử lý, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp trên địa bàn thành phố.