Ban Đô thị thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng Lê Tùng Lâm chủ trì cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại cuộc họp, đại diện sở, ban ngành trình bày một số nội dung dự thảo trình tại kỳ họp để thành viên Ban Đô thị thẩm tra, cho ý kiến cụ thể. Các nội dung gồm: Tờ trình số 449/TTr-UBND ngày 28/8/2026 của UBND thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2026 của các xã, phường: Hòa Cường, Hòa Xuân, Hòa Khánh, Thăng Phú, Phước Năng, Phước Thành, Trà Leng, Nam Phước.

Tờ trình số 457/TTr-UBND ngày 9/9/2026 của UBND thành phố về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D.

Tờ trình số 458/TTr-UBND ngày 9/9/2026 của UBND thành phố về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu).

Tờ trình số 462/TTr-UBND ngày 11/9/2026 của UBND thành phố về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An tại xã Thăng An và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Sau khi nghe đại diện cơ quan tham mưu dự thảo tờ trình, các thành viên Ban Đô thị tập trung thẩm tra, trao đổi, cho ý kiến với từng nội dung cụ thể.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Tùng Lâm đánh giá cao trách nhiệm của cơ quan tham mưu dự thảo tờ trình; đồng thời đề nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến trao đổi, góp ý của các thành viên ban tại cuộc họp để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo trước khi trình Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến.