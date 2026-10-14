Ban Đô thị HĐND thành phố giám sát chuyên đề về công tác quản lý chất thải rắn

Quang cảnh phiên giám sát. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2024 đến giữa năm 2026, tổng kinh phí chi cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường của thành phố là 2.518 tỷ đồng, chiếm 2,2% tổng chi ngân sách địa phương.

Trong đó, chi môi trường năm 2024 là 1.105 tỷ đồng (2,7%), năm 2025 là 1.115 tỷ đồng (2,3%) và 6 tháng đầu năm 2026 là 298 tỷ đồng. Tổng kinh phí quyết toán đạt 767 tỷ đồng, trong khi số thu thuế bảo vệ môi trường thành phố được hưởng đạt 1.925 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn ngân sách, thành phố huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua các dự án trọng điểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và thông thường phát sinh toàn địa bàn khoảng 2.200 - 2.400 tấn/ngày. Hiện nay, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn tiếp nhận bình quân 1.500 tấn/ngày, Khu xử lý Tam Xuân II tiếp nhận 485 - 500 tấn/ngày và Khu xử lý Tam Nghĩa tiếp nhận 82 - 120 tấn/ngày.

Nhằm thích ứng với định hướng giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp xuống dưới 50% vào năm 2030, thành phố đang rà soát, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà máy đốt rác phát điện.

Theo Sở Xây dựng, dự báo tổng lượng chất thải rắn cần xử lý đến năm 2050 lên tới 13.600 tấn/ngày (gồm 8.300 tấn rác sinh hoạt - công cộng và 5.300 tấn rác công nghiệp). Để đáp ứng nhu cầu này, quy hoạch phân vùng hạ tầng tập trung vào các khu liên hợp chính gồm: Khánh Sơn, Đại Lộc, Quế Cường và phía nam thành phố.

Thu gom rác thải sinh hoạt tại phường Hải Châu. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với rác thải xây dựng và bùn thải, thành phố đã thiết lập 4 điểm tập kết xà bần tạm thời tại các phường, xã: Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh và Hòa Tiến; đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý bùn thải và tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Khánh Sơn với diện tích 48.373m², công suất 500 tấn/ngày.

Từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2026, toàn ngành Y tế thu gom và xử lý đạt chuẩn 100% chất thải lây nhiễm và chất thải y tế thông thường; nước thải y tế phát sinh hơn 4,46 triệu mét khối được xử lý qua hệ thống đạt chuẩn.

Theo Sở Công Thương, toàn thành phố hiện có 63 cụm công nghiệp đang hoạt động với diện tích 1.464,71ha, thu hút khoảng 450 doanh nghiệp và 30.000 lao động.

Hầu hết cụm công nghiệp chưa có điểm tập kết rác thải chung, các doanh nghiệp thứ cấp phải tự ký hợp đồng xử lý. Trong 59 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập, chỉ có 7 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 11,9%), 1 cụm công nghiệp dùng chung hệ thống với khu công nghệ cao (1,7%), và có tới 51 cụm công nghiệp chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 86,4%).

Bên cạnh kết quả đạt được, các sở, ngành nêu những vướng mắc, tồn tại như: tiến độ dự án xử lý rác còn chậm do thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng phức tạp hoặc bị dừng điều tra; việc phân loại rác tại nguồn của một bộ phận người dân và doanh nghiệp chưa triệt để...

Phát biểu tại phiên giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn yêu cầu giám sát phải trọng tâm, hiệu quả, tránh dàn trải; giám sát phải đi đôi với kiểm tra thực tế, rà soát, đối chiếu với cam kết của các cơ quan, đơn vị đối với từng dự án, nội dung tại thời điểm cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, việc báo cáo kết quả giám sát, nếu thấy trách nhiệm cơ quan, đơn vị không bảo đảm, chuyển cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để làm rõ. Đây là vấn đề bức xúc của đô thị, phải cải tiến, đổi mới để chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài, chậm thu gom rác thải.