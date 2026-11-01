Bản đồ số Văn hóa Việt Nam: Kết nối di sản, sự kiện và điểm đến trên không gian số

Tối 1/11/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” và ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng nhằm kết nối thông tin về di sản, thiết chế văn hóa, sự kiện nghệ thuật, thể thao và các hoạt động cộng đồng trên phạm vi cả nước. Thông qua địa chỉ www.cmap.vn, người dân và du khách có thể tra cứu, khám phá các điểm đến, lễ hội, triển lãm, chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa tại 34 tỉnh, thành phố, thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn riêng lẻ.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam kết nối thông tin về các sự kiện, hoạt động văn hóa và điểm đến trên cùng một nền tảng. Ảnh: Bộ VHTT&DL

CMAP được thiết kế với 5 lớp cấu trúc gồm: Nền tảng, Dữ liệu, Nội dung, Thị trường và Công nghiệp văn hóa. Không chỉ là công cụ tra cứu địa điểm, bản đồ số hướng tới hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa, tạo cơ chế tương tác giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Các tính năng của nền tảng tập trung vào việc định vị các điểm đến, di tích, bảo tàng, không gian văn hóa và di sản trên bản đồ; cập nhật lịch trình các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trưng bày, triển lãm; đồng thời giới thiệu các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, phong tục, tập quán, nghi lễ đặc trưng tại từng địa phương. Người dùng có thể tìm kiếm theo khu vực, thời gian và chủ đề quan tâm, từ đó chủ động lựa chọn điểm đến, sắp xếp lịch trình và xây dựng hành trình trải nghiệm văn hóa phù hợp.

Bên cạnh đó, việc tích hợp thông tin về các gói vé tham quan ưu đãi, combo trải nghiệm và chương trình hỗ trợ trong các hoạt động văn hóa, du lịch được kỳ vọng giúp người dân, du khách tối ưu chi phí, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm cho các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đáng chú ý, nền tảng có thể vận hành trên cả giao diện máy tính và điện thoại thông minh. Khi lựa chọn một địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM hay Quảng Ninh, người dùng có thể tra cứu số lượng sự kiện, thời gian, địa điểm, quy mô, ý nghĩa và thông tin vé miễn phí hoặc có phí. Hệ thống cũng tích hợp liên kết với Google Maps, hỗ trợ việc tìm đường và di chuyển đến các địa điểm tổ chức sự kiện.

Việc xây dựng CMAP được đặt trong định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nền tảng cũng được triển khai theo chỉ đạo tại Thông báo số 16-TB/BCĐTW ngày 30/9/2026 về kết luận Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ nhất và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo Bộ VHTT&DL, tính đến 22h ngày 31/10/2026, nền tảng đã công bố 366 sự kiện diễn ra tại 34/34 tỉnh, thành phố; các thiết chế văn hóa thuộc Bộ VHTT&DL cũng đã công bố 31 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây là những dữ liệu bước đầu cho thấy khả năng kết nối, cập nhật thông tin hoạt động văn hóa trên phạm vi toàn quốc.

Với việc kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng, CMAP được kỳ vọng góp phần đổi mới phương thức quản lý, quảng bá và khai thác giá trị văn hóa; tăng cường liên kết giữa các địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận di sản cho công chúng, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.