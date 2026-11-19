Trong xu hướng chuyển đổi số, việc quảng bá sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đang có thêm phương thức tiếp cận mới thông qua bản đồ số. Thay vì phải tìm kiếm thông tin trên nhiều trang bán hàng hoặc website riêng lẻ, người dùng có thể khám phá sản phẩm đặc trưng theo từng vùng miền, đồng thời tìm hiểu về cơ sở sản xuất và địa phương nơi sản phẩm được tạo ra.

Dữ liệu trên bản đồ số được thể hiện theo cấp xã, phục vụ việc theo dõi, tra cứu và quản lý sản phẩm, chủ thể OCOP trên phạm vi cả nước. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin được giới thiệu tại Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026, bản đồ số sản phẩm Việt Nam tại địa chỉ bandoso.checkvn.vn cho phép người dùng tìm hiểu các sản phẩm theo khu vực địa lý, tiếp cận thông tin về cơ sở sản xuất. Nền tảng hướng đến việc mở rộng không gian quảng bá đặc sản địa phương, tạo thêm cơ hội kết nối giữa chủ thể OCOP với người tiêu dùng.

Điểm đáng chú ý là người dùng có thể tiếp cận sản phẩm theo địa bàn thay vì chỉ tìm kiếm bằng tên gọi. Cách tổ chức dữ liệu này giúp việc khám phá đặc sản trở nên trực quan hơn, đồng thời gợi mở hành trình tìm hiểu về vùng sản xuất, cơ sở làm ra sản phẩm và những giá trị đặc trưng của từng địa phương.

Bên cạnh nền tảng giới thiệu sản phẩm Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện có hệ thống thông tin MAE-INFO với nhóm dữ liệu bản đồ OCOP. Hệ thống công bố 9 nhóm bản đồ, chỉ tiêu, gồm:

· Tổng số sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận theo xã.

· Sản phẩm OCOP đạt 5 sao, 4 sao và 3 sao theo địa bàn.

· Tổng số chủ thể tham gia chương trình OCOP.

· Chủ thể OCOP là doanh nghiệp.

· Chủ thể OCOP là hợp tác xã.

· Chủ thể OCOP là cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh.

· Chủ thể OCOP là tổ hợp tác.

Dữ liệu được thể hiện theo cấp xã, phục vụ việc theo dõi, tra cứu và quản lý sản phẩm, chủ thể OCOP trên phạm vi cả nước. Trang MAE-INFO ghi nhận 5.720 bản ghi cho các nhóm chỉ tiêu trong năm 2026.

Theo số liệu được công bố tại các hoạt động của Chương trình OCOP trong tháng 11-2026, cả nước hiện có hơn 21.000 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, thuộc hơn 10.600 chủ thể; trong đó có 166 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Quy mô này cho thấy nhu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, thuận tiện cho quản lý và kết nối thị trường ngày càng lớn.

Về lâu dài, khi dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, bản đồ số OCOP có thể trở thành cầu nối giữa nhà sản xuất, người tiêu dùng, nhà phân phối và các đơn vị du lịch. Từ việc tìm kiếm một đặc sản, người dùng có thể tiếp cận thêm thông tin về vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất và những điểm đến gắn với sản phẩm.

Đây cũng là hướng đi góp phần đưa sản phẩm OCOP vượt khỏi phạm vi quảng bá tại hội chợ, triển lãm, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và gia tăng giá trị kinh tế cho các sản phẩm đặc trưng vùng miền.