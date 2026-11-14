Bản đồ số mở rộng hành trình khám phá văn hóa

Kết nối điểm đến, đánh thức trải nghiệm

Tại địa chỉ cmap.vn, người dân và du khách có thể tra cứu thông tin, thời gian tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật; xem vị trí trên bản đồ, tìm đường đi và tham khảo các ưu đãi.

Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn, du khách có thể chủ động lựa chọn điểm đến, sắp xếp lịch trình phù hợp với thời gian và sở thích.

Biểu diễn nghệ thuật tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: NAM NGUYỄN

Theo chuyên viên phát triển phần mềm Vũ Quốc Trung, dữ liệu trên CMAP do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý và cập nhật. Cách làm này giúp thông tin được bổ sung từ cấp địa phương, bao gồm cả những hoạt động quy mô nhỏ như biểu diễn tại nhà văn hóa, ngày hội làng nghề.

Đây vốn là những sự kiện chủ yếu phục vụ người dân trong vùng, ít có cơ hội được giới thiệu rộng rãi đến du khách. Khi xuất hiện trên bản đồ, các hoạt động này có thể tiếp cận thêm những người đang tìm kiếm trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Ở góc độ du lịch, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhận định, dữ liệu văn hóa được số hóa sẽ giúp du khách, nhất là khách quốc tế thuận tiện hơn khi tự thiết kế hành trình. Với doanh nghiệp lữ hành, đây cũng là nguồn thông tin để tìm kiếm điểm đến, xây dựng những sản phẩm chuyên sâu.

“Du khách đến một địa phương, có nhu cầu tìm hiểu về nhã nhạc, quan họ hay văn hóa ẩm thực địa phương… sẽ rất khó tìm thông tin chính thức. Với bản đồ số về văn hóa, các trải nghiệm sẽ trở nên thoải mái, tự nhiên hơn”, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết.

Việc tập hợp thông tin trên một nền tảng cũng đặc biệt có ý nghĩa đối với công tác quản lý. Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho rằng, khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ và kết nối, cơ quan quản lý có thêm cơ sở theo dõi sự phân bố các hoạt động, điểm đến, từ đó tính toán việc khai thác và điều phối nguồn lực phù hợp.

Lan tỏa giá trị bản địa trên không gian số

Với các làng nghề và hoạt động văn hóa cộng đồng, việc có thêm một kênh giới thiệu cũng mở ra nhiều cơ hội đón khách.

Để Bản đồ số Văn hóa Việt Nam phát huy được hiệu quả, các địa phương, đơn vị văn hóa cần chủ động cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, phân công người phụ trách cụ thể, duy trì công việc hàng ngày. Mỗi thông tin đưa lên cần giúp người dân biết rõ hoạt động diễn ra ở đâu, khi nào và có thể tham gia bằng cách nào… Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

Nghệ nhân Tạ Thu Hương, làng nghề nón lá Chuông (TP Hà Nội) chia sẻ, khi thông tin về làng nghề được đưa lên môi trường số, du khách quốc tế có thêm cơ hội biết đến sản phẩm truyền thống, tìm về tham quan và trải nghiệm đời sống của người dân địa phương. Những địa chỉ vốn ít xuất hiện trong các chương trình du lịch quen thuộc nhờ đó có thể được nhiều người biết đến hơn.

Nguồn thông tin tập trung cũng có thể giúp các nhà sáng tạo nội dung tìm kiếm đề tài, phát hiện những địa điểm và câu chuyện văn hóa ít được chú ý. Tuy nhiên, để thông tin thực sự hữu ích, việc đưa dữ liệu lên bản đồ cần đi cùng quá trình kiểm tra, bổ sung và cập nhật thường xuyên.

Một sự kiện đã kết thúc, một địa điểm thay đổi lịch hoạt động hay thông tin liên hệ không còn chính xác đều có thể khiến chuyến đi của du khách bị ảnh hưởng. Khi biết rõ một địa điểm có gì, hoạt động diễn ra vào thời gian nào, du khách mới có cơ sở lựa chọn và doanh nghiệp mới có thể xây dựng sản phẩm phù hợp.

Ở góc độ quảng bá văn hóa ra nước ngoài, bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), đánh giá việc xây dựng bản đồ số là sáng kiến kịp thời. Khi thông tin về các giá trị văn hóa được tập hợp, sắp xếp khoa học và giới thiệu thuận tiện, công chúng quốc tế có thêm một kênh tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của những thông tin này vẫn cần được nuôi dưỡng bằng các hoạt động văn hóa thực tế và nội dung được cập nhật thường xuyên.

Một bản đồ có thể hiển thị hàng trăm, hàng ngàn địa điểm, nhưng giá trị của nó được quyết định bởi thông tin có còn đúng và có giúp người xem tìm được nơi mình muốn đến hay không. Khi dữ liệu được chăm chút thường xuyên, những địa chỉ văn hóa từ trung tâm đô thị đến các làng nghề, vùng quê sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ công chúng.