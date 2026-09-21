Bản đồ quy hoạch Thủ Đức mới nhất và cách tra cứu theo thửa đất

Tên gọi “Thủ Đức” có thể chỉ toàn bộ thành phố Thủ Đức trước sắp xếp hoặc phường Thủ Đức mới trong 12 phường. Người tra cứu cần phân biệt hai phạm vi để chọn đúng bản đồ và khu vực bất động sản.

1. Thủ Đức sau sắp xếp gồm những phường nào?

Từ ngày 1.7.2025, địa bàn thành phố Thủ Đức trước đây được sắp xếp thành 12 phường mới. Nhiều hồ sơ cũ, giấy chứng nhận, bản đồ quy hoạch phân khu và dữ liệu trên cổng tra cứu vẫn có thể hiển thị tên 34 phường cũ. Vì vậy, người tra cứu nên giữ đồng thời tên phường cũ và phường mới, thay vì chỉ nhập địa chỉ vừa đổi.

Nếu cổng quy hoạch chưa cập nhật tên mới, người dùng có thể chọn phường cũ và nhập số tờ, số thửa theo giấy chứng nhận. Với Linh Đông, Linh Tây, An Phú hoặc Long Thạnh Mỹ, cần xác định trực tiếp vị trí thửa đất vì địa bàn cũ được chia vào nhiều phường mới.

Sơ đồ 9 phân vùng quy hoạch trên địa bàn Thủ Đức. Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ.

2. Quy hoạch Thủ Đức đến năm 2040 được áp dụng ra sao?

Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040 được phê duyệt tại Quyết định 202/QĐ-TTg ngày 21.1.2025. Phạm vi lập quy hoạch khoảng 21.156,9ha và được chia thành 9 phân vùng. Đây là khung định hướng lớn về không gian đô thị, dân số, giao thông, hạ tầng xã hội và môi trường; không phải bản đồ đủ chi tiết để kết luận ngay chức năng của từng thửa đất.

Quy hoạch chung và 9 phân vùng

Chín phân vùng bao gồm trung tâm tài chính Thủ Thiêm, khu đô thị hiện hữu phía Bắc, khu công nghệ cao, các hành lang dọc sông Đồng Nai và những trung tâm gắn với giao thông công cộng. Ranh giới sử dụng đất cụ thể vẫn phải đối chiếu với quy hoạch phân khu 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định điều chỉnh còn hiệu lực.

Ngày 23.6.2025, TP.HCM công bố 9 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 bao phủ địa bàn Thủ Đức trước đây. Đây là lớp thông tin quan trọng để xem chức năng đất và mạng lưới đường, nhưng không thay thế giấy chứng nhận hay tự tạo quyền xây dựng.

Quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chung xác định hướng phát triển; quy hoạch phân khu cho biết chức năng ô đất; quy hoạch chi tiết thể hiện rõ hơn chỉ tiêu, ranh dự án, đường nội bộ hoặc khoảng lùi. Cần xem thêm kế hoạch sử dụng đất, hành lang sông rạch, lộ giới và quyết định thu hồi nếu dự án bước sang giai đoạn thực hiện.

Tại Thủ Thiêm, mỗi phân khu chức năng có thể có đồ án và quyết định điều chỉnh riêng. Vì vậy, không nên dùng ảnh quy hoạch tổng thể để kết luận chỉ tiêu xây dựng của một thửa đất tại phường An Khánh mới.

3. Cách tra cứu quy hoạch Thủ Đức theo số tờ, số thửa

Người dân có thể bắt đầu từ Cổng thông tin quy hoạch TP.HCM hoặc Cổng GIS ngành xây dựng TP.HCM. Cổng cũ thuận tiện để xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất và tìm theo địa chỉ; cổng GIS mới bổ sung công cụ tìm số tờ số thửa, tọa độ và các lớp dữ liệu chuyên ngành. Giao diện có thể thay đổi theo thời điểm, nhưng quy trình kiểm tra cơ bản gồm bốn bước.

• Bước 1: Chuẩn bị số tờ, số thửa, tên phường cũ và phường mới trên giấy chứng nhận. Nếu có tọa độ hoặc đường dẫn vị trí, nên lưu kèm để đối chiếu.

• Bước 2: Mở công cụ tra cứu, chọn khu vực TP.HCM, sau đó nhập đơn vị hành chính, số tờ và số thửa. Hạn chế chỉ gõ tên đường vì một tuyến có thể đi qua nhiều phường.

• Bước 3: Phóng to đến đúng ranh thửa và bật từng lớp quy hoạch. So sánh hình dạng thửa, mặt đường, kênh rạch và công trình lân cận để tránh chọn nhầm vị trí.

• Bước 4: Lưu ảnh kết quả, ghi thời điểm tra cứu và tên lớp dữ liệu. Nếu chuẩn bị giao dịch hoặc xây dựng, tiếp tục xin văn bản cung cấp thông tin quy hoạch tại cơ quan có thẩm quyền.

Hai cách tra cứu trực tiếp trên Cổng thông tin quy hoạch TP.HCM: theo số tờ, số thửa tại Hiệp Bình Chánh và theo tọa độ VN2000.

Nếu hệ thống không tìm thấy, hãy thử tên phường cũ, kiểm tra giấy chứng nhận và đối chiếu bản đồ nền. Số hiệu có thể đã đổi sau tách, hợp thửa; không nên lấy kết quả của lô đất gần đó thay cho thửa cần kiểm tra.

Bảng chọn lớp quy hoạch phân khu và chú giải chức năng sử dụng đất trên Cổng thông tin quy hoạch TP.HCM.

4. Cách đọc kết quả tra cứu quy hoạch

Kết quả trực tuyến thường gồm vị trí thửa đất, màu hoặc ký hiệu chức năng sử dụng đất, tên đồ án và các lớp hạ tầng liên quan. Đừng chỉ nhìn một màu trên màn hình. Cùng một vị trí có thể nằm trong ô đất ở ở một lớp, đồng thời bị ảnh hưởng một phần bởi chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ hoặc dự án ở lớp khác.

Quy trình đối chiếu trực tiếp từ thông tin thửa đất sang lớp bản đồ quy hoạch cần kiểm tra.

Đọc theo ba lớp thông tin

Ví dụ thửa 73, tờ bản đồ 32 tại khu vực Hiệp Bình: người tra cứu trước hết phải xác định đúng phường cũ được ghi trên giấy chứng nhận, sau đó xem ranh thửa có trùng hoàn toàn với lớp bản đồ hay không. Nếu một phần thửa nằm trên tuyến đường dự kiến, thông tin cần làm rõ không chỉ là “có quy hoạch” mà còn gồm phạm vi ảnh hưởng, căn cứ của tuyến đường và việc dự án đã có kế hoạch thực hiện hay chưa.

Quy hoạch có trên bản đồ không đồng nghĩa khu đất chắc chắn bị thu hồi ngay. Ngược lại, việc chưa thấy dự án triển khai ngoài thực địa cũng không đủ để khẳng định quy hoạch đã hết hiệu lực. Với quyết định mua bán, xây dựng hoặc thế chấp, văn bản xác nhận tại thời điểm kiểm tra vẫn là căn cứ đáng tin cậy hơn ảnh chụp màn hình.

Bản đồ nền và bảng chú giải màu chức năng sử dụng đất trên Cổng thông tin quy hoạch TP.HCM.

5. Những khu vực và hạ tầng đáng chú ý tại Thủ Đức

Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao và các trung tâm mới

Thủ Thiêm giữ vai trò trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ; Khu Công nghệ cao là hạt nhân việc làm, nghiên cứu và sản xuất công nghệ. Quy hoạch đến năm 2040 phát triển mạng lưới nhiều trung tâm, vì vậy lợi thế và yêu cầu hạ tầng khác nhau giữa các phường.

Metro số 1 và các tuyến giao thông vành đai

Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên tạo trục giao thông công cộng dọc Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội. Với bất động sản gần ga, cần kiểm tra khoảng cách đi bộ, lối tiếp cận, bãi đỗ xe và chỉ tiêu xây dựng thay vì chỉ dựa vào bán kính quảng cáo.

Vành đai 2 và Vành đai 3 kết nối Thủ Đức với Bình Dương, Đồng Nai và các khu vực khác của TP.HCM. Khu gần nút giao có thể thuận tiện hơn, nhưng thửa bám sát tuyến cũng có thể chịu ảnh hưởng bởi lộ giới, tiếng ồn hoặc tổ chức giao thông.

Nút giao An Phú, Quốc lộ 13 và khu Cát Lái

Nút giao An Phú kết nối cao tốc với các trục lớn; Quốc lộ 13 phục vụ khu Hiệp Bình; Đồng Văn Cống kết nối cảng Cát Lái nhưng chịu áp lực giao thông. Cần kiểm tra tiến độ và ranh dự án tại đúng vị trí, không coi tên công trình là bảo chứng cho bất động sản lân cận.

6. Giá rao bán nhà riêng và đất tại Thủ Đức

Dữ liệu tham khảo trong bảng dưới đây so sánh mức giá rao bán phổ biến tháng 8.2025 và tháng 8.2026 theo địa giới 12 phường mới. Trên toàn khu vực thành phố Thủ Đức trước đây, giá đất tăng từ khoảng 84 triệu đồng/m² lên 88,5 triệu đồng/m², tương đương 5,4%; giá nhà riêng tăng từ khoảng 90,1 triệu đồng/m² lên 98 triệu đồng/m², tương đương 8,8%.

Giá rao bán nhà riêng theo phường mới

Giá nhà riêng tăng mạnh nhất tại Cát Lái, từ 96 lên 117 triệu đồng/m², tương đương 21,9%. Linh Xuân đứng sau với mức tăng 11,7%, còn Long Trường tăng 7,1%. Diễn biến này cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm đã có nhà và khả năng khai thác sử dụng không hoàn toàn đi cùng giá đất nền trong cùng khu vực.

Người mua có thể đối chiếu mặt bằng chào bán hiện tại tại bán nhà riêng Thành phố Thủ Đức và bán nhà riêng phường An Khánh. Khi so sánh, cần ưu tiên bất động sản tương đồng về vị trí, diện tích đất, bề rộng đường, kết cấu nhà và tình trạng pháp lý.

Giá rao bán đất theo phường mới

Ở nhóm đất, Linh Xuân tăng 7% và phường Thủ Đức tăng 6,2%, trong khi Bình Trưng giảm 23,3%. Cát Lái là trường hợp phân hóa rõ: giá đất giảm 1,8% nhưng giá nhà riêng tăng 21,9%, chênh lệch nhịp biến động 23,7 điểm phần trăm. Tại An Khánh, đất vẫn có nền giá cao nhất trong bảng và tăng nhẹ 2,4%, trong khi nhà riêng giảm 3,4%.

Để khảo sát theo vị trí cụ thể, người đọc có thể xem bán đất Thành phố Thủ Đức, bán đất phường Bình Trưng, bán đất phường An Khánh và bán đất phường Cát Lái. Cùng một phường, giá có thể khác đáng kể theo tuyến đường, hẻm, hình dạng thửa, khả năng xây dựng và mức độ hoàn thiện hạ tầng.

Lưu ý: Các mức trên là giá rao bán tham khảo, không phải bảng giá đất Nhà nước, kết quả thẩm định giá hay giá giao dịch đã hoàn tất. Biến động giá không đủ để kết luận quy hoạch hoặc hạ tầng là nguyên nhân trực tiếp; người mua cần kiểm tra từng bất động sản cụ thể.

Câu hỏi thường gặp khi tra cứu quy hoạch Thủ Đức

Tra cứu quy hoạch Thủ Đức ở đâu?

Có thể tra cứu bước đầu trên Cổng thông tin quy hoạch TP.HCM và Cổng GIS ngành xây dựng TP.HCM. Khi cần dùng cho giao dịch, xin phép xây dựng hoặc giải quyết hồ sơ, nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin chính thức tại thời điểm kiểm tra.

Có thể tra cứu bằng số tờ, số thửa không?

Có. Cần nhập đúng số tờ, số thửa và đơn vị hành chính trên giấy chứng nhận. Nếu hệ thống chưa đồng bộ tên 12 phường mới, hãy thử tên phường cũ và kiểm tra vị trí trên bản đồ nền để tránh nhầm thửa.

Bản đồ quy hoạch trực tuyến có giá trị pháp lý không?

Kết quả trực tuyến phục vụ tham khảo và sàng lọc ban đầu. Ảnh chụp màn hình không thay thế văn bản cung cấp thông tin quy hoạch, giấy phép xây dựng, quyết định thu hồi đất hay các hồ sơ pháp lý khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đất nằm trong quy hoạch có bị thu hồi ngay không?

Không thể kết luận chỉ từ một lớp bản đồ. Cần xem thêm kế hoạch sử dụng đất, quyết định thu hồi, phạm vi dự án và tiến độ thực hiện. Quy hoạch định hướng, kế hoạch triển khai và quyết định thu hồi là những bước khác nhau.

Quy hoạch phân khu 1/2000 có cho biết được xây bao nhiêu tầng không?

Quy hoạch phân khu thể hiện chức năng ô đất và các chỉ tiêu lớn, nhưng chưa phải lúc nào cũng đủ để xác định chính xác số tầng cho một thửa. Cần kiểm tra quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, lộ giới, khoảng lùi và thông tin cấp phép xây dựng tại khu vực.

Giá rao bán có phải giá giao dịch thực tế không?

Không. Giá rao phản ánh kỳ vọng của bên bán tại thời điểm đăng, còn giá giao dịch phụ thuộc đàm phán, pháp lý, hiện trạng và điều kiện thanh toán. Bảng giá trong bài nên dùng để nhận biết xu hướng tương đối, không dùng thay cho thẩm định giá.

Thủ Đức có hệ thống quy hoạch nhiều lớp, địa giới vừa thay đổi và nhiều dự án hạ tầng đang triển khai. Người mua cần xác định đúng thửa, đọc chức năng đất cùng ranh hạ tầng, sau đó kiểm tra giấy chứng nhận, lộ giới, điều kiện xây dựng và tình trạng thực hiện bằng văn bản chính thức.