Bản đồ quy hoạch Quận 12 mới nhất: Cách tra cứu tới từng thửa đất

Bài viết đối chiếu hai cổng thông tin quy hoạch TP.HCM mới nhất để trả lời ba câu hỏi thực tế: thửa đất thuộc phường nào, nằm trong ô chức năng gì và có bị ảnh hưởng bởi đường quy hoạch hay không. Kết quả trực tuyến chỉ phục vụ sàng lọc ban đầu; trước khi đặt cọc hoặc xin phép xây dựng, người dân nên yêu cầu thông tin chính thức cho đúng thửa đất.

1. Quận 12 (cũ) hiện gồm những phường nào?

Quận 12 là tên đơn vị hành chính cũ. Theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16.6.2025, toàn bộ 11 phường của quận được sắp xếp thành 5 phường mới và chính thức hoạt động từ ngày 1.7.2025. Không có phường cũ nào bị chia sang hai phường mới, vì vậy việc đối chiếu địa chỉ tương đối thuận lợi.

Cả 5 phường mới đều giữ một tên cũ nhưng phạm vi rộng hơn. An Phú Đông mới gồm An Phú Đông và Thạnh Lộc cũ; Đông Hưng Thuận mới gồm ba phường cũ. Ranh giới không mở sang Gò Vấp, Hóc Môn hay địa bàn Bình Dương cũ. Khi giao dịch, nên ghi cả địa chỉ trên giấy chứng nhận và địa chỉ hiện hành để tránh nhầm.

Cổng GIS TP.HCM vẫn hiển thị đầy đủ 11 phường cũ của Quận 12 để tra cứu thửa đất. Ảnh chụp màn hình cổng tra cứu.

2. Quy hoạch Quận 12 (cũ) cần xem những lớp thông tin nào?

Bản đồ màu chưa đủ để kết luận đất được xây dựng hay chuyển mục đích. Với khu vực Quận 12 cũ, cần phân biệt quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết hoặc dự án cụ thể.

Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040

Quyết định 1125/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Lớp “QHCTP theo QĐ 1125” cho biết định hướng tổng thể, không phải chỉ tiêu xây dựng của từng lô đất.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Quy hoạch phân khu thể hiện ô chức năng, mạng đường, đất ở, công cộng, cây xanh và hạ tầng. Một thửa có thể cắt qua nhiều ô; hệ thống sẽ tách diện tích tương ứng.

Cần đọc tên đồ án, ký hiệu, diện tích bị tác động và lộ giới. Chỉ tiêu tầng cao, mật độ trên nhãn thường áp dụng cho toàn ô, không đương nhiên là quyền xây dựng của từng thửa.

Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch đô thị và kế hoạch sử dụng đất có liên quan nhưng không đồng nhất. Phần đất mang chức năng giao thông chưa đồng nghĩa sẽ bị thu hồi ngay; thu hồi và bồi thường cần dự án, kế hoạch, quyết định cùng thủ tục riêng.

3. Cách tra cứu quy hoạch Quận 12 (cũ) theo số tờ, số thửa

Cách nhanh nhất là dùng số tờ, số thửa ghi trên giấy chứng nhận. Tìm bằng địa chỉ đường phù hợp để định vị sơ bộ, nhưng có thể sai lệch khi số nhà thay đổi hoặc dữ liệu nền chưa cập nhật. Hai cổng dưới đây do cơ quan nhà nước TP.HCM công bố và cho kết quả khá tương đồng ở ví dụ kiểm tra.

Cách 1: tra cứu tại gisxaydung.tphcm.gov.vn

• Bước 1: Mở công cụ “Tra cứu TTQH thửa đất”, chọn tab “Phường/Xã Cũ”.

• Bước 2: Chọn Quận 12, sau đó chọn đúng một trong 11 phường cũ theo giấy chứng nhận.

• Bước 3: Nhập số tờ và số thửa. Số seri không phải trường bắt buộc trong ví dụ được kiểm tra.

• Bước 4: Bấm “Tìm kiếm”, chờ bản đồ phóng tới thửa đất và mở bảng “Thông tin quy hoạch sử dụng đất”.

• Bước 5: Đối chiếu lớp “Quy hoạch phân khu” với lớp “QHCTP theo QĐ 1125”; ghi lại tên đồ án và từng ô chức năng.

Ví dụ chọn phường An Phú Đông cũ, nhập tờ bản đồ 40 và thửa 23 trên cổng GIS. Ảnh chụp màn hình cổng tra cứu

Nếu lần đầu hệ thống mới đưa bản đồ về địa bàn phường, hãy chờ lớp dữ liệu tải xong rồi bấm “Tìm kiếm” lại. Không có kết quả thì kiểm tra tên phường cũ, số tờ và số thửa.

Ví dụ chọn phường An Phú Đông cũ, nhập tờ bản đồ 40 và thửa 23 trên cổng GIS. Ảnh chụp màn hình cổng tra cứu

Cách 2: tra cứu tại thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn

Cổng Thông tin quy hoạch TP.HCM cho phép tìm theo tọa độ VN2000, số thửa đất hoặc tên đường. Với hồ sơ nhà đất, nên chọn “Số thửa đất”, sau đó nhập Quận 12, phường cũ, số thửa và số tờ bản đồ. Cổng này cũng hiển thị cảnh báo rõ rằng kết quả tra cứu chỉ có giá trị tham khảo.

Cổng Thông tin quy hoạch TP.HCM cho phép chọn Quận 12, phường cũ và nhập số thửa, số tờ. Ảnh chụp màn hình cổng tra cứu

Kết quả trên cổng GIS: thửa đất được viền vàng; bảng bên trái hiển thị thông tin thửa và ô chức năng. Ảnh chụp màn hình cổng tra cứu

Giao diện trình bày riêng thông tin thửa, đồ án, diện tích từng ô và lộ giới. Có thể dùng để kiểm tra chéo khi cổng GIS tải chậm. Nếu bản đồ số khác hồ sơ giấy đã được phê duyệt, hồ sơ pháp lý được ưu tiên.

4. Đọc kết quả quy hoạch: ví dụ cụ thể

Ví dụ được tra cứu thuộc phường An Phú Đông cũ và cũng nằm trong phường An Phú Đông mới. Thửa 23, tờ bản đồ 40 có diện tích hồ sơ 1.804,30m², thuộc đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam phường An Phú Đông (Khu 3), Quận 12.

Hệ thống chia thửa thành 1.232,43m² thuộc ô IV.1, chức năng đất công trình dịch vụ đô thị và 571,91m² đất giao thông. Tổng theo hai lớp là 1.804,34m², chênh 0,04m² so với diện tích thửa, có thể do làm tròn hoặc chồng lớp. Nhãn IV.1 ghi 1–5 tầng, diện tích ô 14.800m², mật độ 40%; đây là chỉ tiêu toàn ô, không phải riêng thửa 23.

Cổng thứ hai thể hiện 1.232,43m² đất công trình dịch vụ đô thị, 571,91m² đất giao thông và lộ giới 30m, 16m. Ảnh chụp màn hình cổng tra cứu

Bảng lộ giới ghi tuyến An Phú Đông 3 (Đông Tây 1) rộng 30m và đường D7 rộng 16m. Con số lộ giới phản ánh bề rộng quy hoạch của tuyến, không phải khoảng lùi được đo trực tiếp từ mép hiện trạng.

Khi xem nhà đất giáp đường, nên yêu cầu bản vẽ có tọa độ hoặc văn bản cung cấp thông tin để biết chính xác phần đất nằm trong chỉ giới.

5. Những định hướng giao thông đáng chú ý tại Quận 12

Quận 12 là cửa ngõ tây bắc TP.HCM, nơi Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và các tuyến nối Hóc Môn, Gò Vấp hội tụ. Khi đọc thông tin hạ tầng, cần phân biệt quy hoạch, chủ trương đầu tư và quyết định thu hồi đất.

Quốc lộ 22 và kết nối Vành đai 3

Phương án cải tạo Quốc lộ 22 từ nút giao An Sương đến Vành đai 3 là trục quan trọng của cửa ngõ tây bắc; địa bàn Quận 12 cũ còn liên quan hạng mục di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật. Tài sản gần tuyến cần kiểm tra mốc ranh cụ thể, không ước lượng trên bản đồ nền.

Quốc lộ 1 và các nút giao cửa ngõ

Phương án mở rộng Quốc lộ 1 và tổ chức nút giao có phạm vi giải phóng mặt bằng khác nhau theo từng đoạn. Cần bật lớp giao thông, đối chiếu tên tuyến và tỷ lệ; tin về đề xuất mở rộng không thay thế quyết định đầu tư hoặc thông báo thu hồi đất.

Cầu Vàm Thuật và trục Vườn Lài

Cầu Vàm Thuật, đường Vườn Lài và các tuyến dọc sông thường được kỳ vọng cải thiện kết nối Quận 12 với Bình Thạnh, Gò Vấp. Ở thời điểm khảo sát, cần đọc đúng trạng thái chuẩn bị, đề xuất hoặc chấp thuận chủ trương; chỉ hồ sơ ranh giới cụ thể mới cho biết ảnh hưởng đến từng thửa.

Lưu ý: Có tên trong quy hoạch không đồng nghĩa dự án sẽ triển khai ngay. Tiến độ còn phụ thuộc nguồn vốn, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

6. Giá rao bán nhà đất tại khu vực Quận 12 biến động ra sao?

Trong kỳ tháng 8.2025 đến tháng 8.2026, giá rao bán nhà riêng và đất tại khu vực Quận 12 cũ có diễn biến khác nhau. Nhà riêng tăng 6,7%, trong khi đất tăng 3,4%. Các mức giá dưới đây dùng để tham khảo mặt bằng thị trường, không thay thế kết quả thẩm định cho từng tài sản.

Giá rao bán nhà riêng theo phường mới

Giá rao bán đất theo phường mới

Lưu ý: Giá rao bán không phải bảng giá đất Nhà nước, giá thẩm định hay giá giao dịch thực tế.

An Phú Đông tăng mạnh nhất ở cả hai loại hình: nhà riêng tăng 16%, từ 81 lên 94 triệu đồng/m²; đất tăng 8,5%, từ 59 lên 64 triệu đồng/m². Mức tăng của nhà riêng gần gấp đôi đất, cho thấy phần giá trị công trình, khả năng khai thác và vị trí trong khu dân cư có thể tạo khác biệt.

Người mua nên đối chiếu riêng nguồn cung bán đất phường An Phú Đông và bán nhà riêng phường An Phú Đông, thay vì áp một mức giá trung bình cho mọi tài sản.

Đông Hưng Thuận có độ lệch lớn nhất: bán nhà riêng Đông Hưng Thuận tăng 12% nhưng bán đất giảm 4,1%, chênh 16,1 điểm phần trăm. Thới An cũng ghi nhận nhà riêng tăng 7,3% trong khi đất giảm 5,6%, chênh 12,9 điểm phần trăm. Diễn biến trái chiều cho thấy không thể dùng giá đất làm đại diện cho toàn thị trường.

Trung Mỹ Tây và Tân Thới Hiệp có mức tăng nhà riêng thấp hơn, lần lượt 2,4% và 1,2%.

Không nên quy toàn bộ biến động giá cho hạ tầng. Hẻm, kết nối, diện tích, hình dạng thửa, mục đích sử dụng, hiện trạng xây dựng và hồ sơ đều tạo chênh lệch. Tài sản giá rẻ bất thường cần được kiểm tra phần đất giao thông, lộ giới và điều kiện cấp phép.

Câu hỏi thường gặp khi kiểm tra quy hoạch Quận 12

Sau ngày 1.7.2025 còn tra cứu bằng tên phường cũ được không?

Có. Tại thời điểm khảo sát tháng 9.2026, hai cổng quy hoạch TP.HCM vẫn yêu cầu hoặc cho phép chọn Quận 12 và 11 phường cũ khi tìm theo số tờ, số thửa. Đây là cách phù hợp với nhiều giấy chứng nhận chưa cập nhật địa chỉ hành chính mới.

Cổng nào dùng để check quy hoạch Quận 12?

Có thể dùng gisxaydung.tphcm.gov.vn để xem đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chung theo Quyết định 1125; hoặc thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn để tìm theo tọa độ VN2000, số thửa và tên đường. Nên kiểm tra chéo hai cổng nếu kết quả tải chậm hoặc lớp nền khó đọc.

Ứng dụng quy hoạch có thay thế văn bản chính thức không?

Không. Website và app quy hoạch phù hợp để nhận diện ban đầu nhưng chính hệ thống cũng cảnh báo kết quả chỉ có giá trị tham khảo. Khi giao dịch, xin phép xây dựng hoặc giải quyết tranh chấp, người dân nên dùng văn bản cung cấp thông tin quy hoạch và hồ sơ được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Đất nằm trong ô giao thông có bị thu hồi ngay không?

Không thể kết luận chỉ từ màu bản đồ. Quy hoạch thể hiện định hướng không gian; thu hồi đất phải có dự án, kế hoạch và quyết định theo trình tự pháp luật. Người mua cần hỏi rõ phần diện tích bị ảnh hưởng, trạng thái triển khai và quyền sử dụng còn lại trước khi quyết định.

“Quy hoạch treo” được hiểu thế nào khi mua nhà đất?

Cụm từ này thường được dùng cho quy hoạch đã công bố nhưng kéo dài chưa triển khai. Đây không phải nhãn đủ để kết luận tài sản mất giá hoặc không được xây dựng. Cần kiểm tra quyết định còn hiệu lực, kế hoạch sử dụng đất, dự án cụ thể và văn bản trả lời đối với thửa đất thay vì dựa vào lời rao.

Khi nào cần xin thông tin quy hoạch bằng văn bản?

Nên thực hiện trước khi đặt cọc, nhận chuyển nhượng tài sản giá trị lớn, xin phép xây dựng hoặc khi bản đồ trực tuyến và giấy tờ có dấu hiệu không khớp.

Hồ sơ thường cần giấy tờ về quyền sử dụng đất, sơ đồ vị trí hoặc số tờ số thửa. Cơ quan tiếp nhận sẽ hướng dẫn thành phần và thời hạn theo thủ tục đang áp dụng.

Tra cứu quy hoạch Quận 12 hiện đòi hỏi hai bước: đối chiếu 5 phường mới với 11 phường cũ, sau đó kiểm tra đúng số tờ số thửa trên lớp quy hoạch phù hợp.

Bản đồ trực tuyến giúp nhìn nhanh ô chức năng, phần đất giao thông và lộ giới, nhưng không thay thế hồ sơ pháp lý cho từng thửa.

Với người mua nhà đất, quy trình an toàn là xác minh địa chỉ cũ và mới, kiểm tra chéo hai cổng chính thức, đọc tên đồ án cùng diện tích bị tác động, rồi xin văn bản khi giao dịch cần độ chắc chắn cao.

Giá rao bán chỉ nên dùng làm dữ liệu tham khảo thị trường, không phải căn cứ duy nhất để định giá một tài sản có yếu tố quy hoạch.