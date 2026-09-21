Bản đồ quy hoạch Đông Anh mới nhất và cách tra cứu chuẩn pháp lý

Phạm vi bài viết là toàn bộ huyện Đông Anh trước ngày 1.7.2025. Đây là điểm cần nói rõ vì giấy chứng nhận, cổng dữ liệu và nhiều quyết định cũ vẫn dùng tên thị trấn, xã của huyện Đông Anh, trong khi địa chỉ hành chính hiện nay đã đổi. Bản đồ trực tuyến phù hợp để sàng lọc ban đầu; khi cần căn cứ cho đặt cọc, xây dựng hoặc chuyển mục đích, người mua nên xin thông tin bằng văn bản.

Bản đồ quy hoạch Đông Anh mới nhất

Không có một tấm bản đồ duy nhất trả lời mọi câu hỏi về quy hoạch Đông Anh. Quy hoạch cấp thành phố cho biết hướng phát triển; quy hoạch phân khu xác định chức năng ô đất và mạng lưới giao thông; quy hoạch chi tiết 1/ quận; từ ngày 1.7.2025, cấp huyện kết thúc hoạt động và địa bàn được tổ chức theo các xã mới.

Ở cấp thành phố, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045 được phê duyệt tháng 12.2024. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm phê duyệt tháng 5.2026 kế thừa hai quyết định này, không tự động xóa các đồ án cấp dưới. Vì vậy, không thể dùng một bản định hướng toàn thành phố để kết luận lô đất được xây gì.

Phần đất liền của Đông Anh cũ liên quan các phân khu N3, N5, N6, N7, N8 và hành lang xanh phía Bắc; dải ngoài đê còn phải đọc quy hoạch sông Hồng hoặc sông Đuống. Các đồ án phân khu đã duyệt trước đây tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc được thay thế. Quyết định điều chỉnh cục bộ ban hành sau đó phải được đọc cùng hồ sơ gốc.

Toàn cảnh huyện Đông Anh cũ trên lớp kế hoạch sử dụng đất công khai, ảnh trích xuất trực tiếp từ cổng qhkhsdd.hanoi.gov.vn.

Thành phố đã khởi động một số lớp phân khu mới, như khu vực phía đông xã Thư Lâm và phân khu E2-3 tại Phúc Thịnh, Thư Lâm. Tuy nhiên, quyết định phê duyệt nhiệm vụ mới chỉ là bước xác lập phạm vi và yêu cầu lập đồ án, chưa phải bản đồ chức năng đất có thể dùng để xác định quyền xây dựng của từng thửa.

Ở cấp chi tiết, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh được duyệt tỉ lệ 1/500 ngày 27.5.2026. Hồ sơ chia hai khu A, B và bố trí các tổ hợp cao tầng dọc Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Người có đất lân cận vẫn cần kiểm tra ranh dự án, chỉ giới và hồ sơ áp dụng cho đúng vị trí, thay vì suy ra từ tên dự án.

Đông Anh sau sắp xếp đơn vị hành chính

Đông Anh không trở thành quận hay thành phố. Đề án thành lập quận và 24 phường từng được HĐND Hà Nội thông qua năm 2023 nhưng không có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập quận. Từ ngày 1.7.2025, cấp huyện kết thúc hoạt động; địa bàn huyện cũ được sắp xếp chủ yếu vào năm xã mới và một phần xã Mê Linh.

Bảng đối chiếu cho thấy huyện Đông Anh cũ chạm sáu xã mới, không chỉ năm. Nhiều xã và thị trấn cũ bị chia cho hai hoặc ba xã mới, nên địa chỉ ghi 'Hải Bối', 'Vĩnh Ngọc' hay 'thị trấn Đông Anh' chưa đủ để xác định đơn vị hiện nay. Hai tên Kim Chung và Liên Hà còn trùng với địa danh ở huyện cũ khác; khi đọc nghị quyết phải nhìn cả phần chú thích địa bàn.

Khu vực Hải Bối và Vĩnh Ngọc cũ trên lớp dữ liệu công khai; các địa danh này nay liên quan nhiều xã mới.

Tra cứu quy hoạch Đông Anh theo vị trí và số thửa

Cổng qhkhsdd.hanoi.gov.vn của Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp sáu cách xem: vị trí hiện thời, địa chỉ, tọa độ, thửa đất, địa bàn và mục đã lưu. Danh mục hành chính vẫn dùng Huyện Đông Anh cùng 24 đơn vị cũ, vì vậy người tra cứu nên chuẩn bị cả tên trên giấy chứng nhận và tên xã hiện nay.

Tra cứu theo tọa độ hoặc địa bàn

1. Mở cổng qhkhsdd.hanoi.gov.vn, chọn lớp Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2025.

2. Chọn Tọa độ nếu đã có cặp vĩ độ, kinh độ; hoặc chọn Địa bàn để khoanh theo Huyện Đông Anh và xã cũ.

3. Bấm đúng vị trí trên bản đồ, đọc khối Khoanh đất và ghi lại mã loại đất, tên loại đất quy hoạch cùng mã hồ sơ.

4. Mở Hồ sơ pháp lý để tải bản đồ chi tiết, bản thu gọn, quyết định phê duyệt và báo cáo thuyết minh.

Kết quả minh họa tại tọa độ 21,1183; 105,8760 ở Cổ Loa, dữ liệu lấy trực tiếp từ dịch vụ tra cứu của thành phố.

Kết quả trên là của khoanh đất chứa điểm bấm, không phải phép đo chính xác ranh một thửa. Nếu ghim lệch vài mét ở khu vực giáp đường, mương hoặc ranh chức năng, thông tin có thể đổi. Vì vậy cần đối chiếu hình dạng thửa trên giấy chứng nhận và bản vẽ có tỉ lệ.

Tra cứu theo số tờ số thửa

Trong mục Thửa đất, chọn Huyện Đông Anh, tên xã cũ, nhập tờ bản đồ và số thửa. Tại thời điểm kiểm tra, đường tra cứu này có thể chưa trả dữ liệu ổn định; cách thay thế là dùng tọa độ hoặc địa bàn, sau đó xin văn bản trả lời khi cần quyết định giao dịch.

Cấu trúc tra cứu theo số tờ số thửa trên cổng Hà Nội; danh mục vẫn dùng địa giới huyện và xã cũ.

Ô tìm địa chỉ dùng dữ liệu bản đồ thương mại nên chính hệ thống cảnh báo kết quả có thể sai khác thực tế. Bản đồ trực tuyến không thay thế chỉ giới, mốc giới, quy hoạch chi tiết hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Khi nào nên xin thông tin bằng văn bản

Nên làm thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch khi thửa đất sát ranh đồ án, gần tuyến đường dự kiến, thuộc vùng ngoài đê hoặc nằm trong phạm vi bảo tồn Cổ Loa. Hồ sơ cần nêu rõ vị trí, số tờ số thửa và nội dung muốn được trả lời. Thời hạn giải quyết theo quy trình của thành phố không quá ba ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ; thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch không thu phí, lệ phí.

Các khu vực và hạ tầng đáng chú ý

Cổ Loa, Đông Hội và trục Hội chợ triển lãm

Cổ Loa và Đông Hội cũ nay cùng thuộc xã Đông Anh. Đây là khu vực giao thoa giữa phân khu N8, quy hoạch bảo tồn Khu di tích thành Cổ Loa, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và các tuyến kết nối mới. Một vị trí có thể chịu đồng thời nhiều lớp quản lý, nên chỉ đọc một bản đồ sử dụng đất là chưa đủ.

Quy hoạch bảo tồn Cổ Loa tỉ lệ 1/2.000 có phạm vi khoảng 860,4ha trên Cổ Loa, Dục Tú, Việt Hùng và Uy Nỗ cũ. Đồ án chia bốn phân vùng: Lõi khoảng 31,2ha; Trung 225,3ha; Ngoại 247,3ha; Biên 356,6ha. Khu dân cư trong vùng Lõi bị khống chế chiều cao dưới 9m; nhiều khu dân cư ở vùng Trung và Ngoại dưới 12m. Chỉ tiêu được tính bằng mét, không thể tự quy đổi thành số tầng nếu chưa có hồ sơ thiết kế cụ thể.

Khoảng 60 hạng mục di sản vật thể còn có khu vực bảo vệ I và II. Với di tích đơn lẻ, vùng bảo vệ II rộng 25m nếu giáp dân cư, 50m nếu giáp đất nông nghiệp; với thành hào, khoảng cách tương ứng là 50m và 100m. Những ràng buộc này ảnh hưởng khả năng xây mới, cải tạo và thẩm định dự án.

Trục Cổ Loa - Đông Hội - Xuân Canh trên lớp kế hoạch sử dụng đất công khai của Hà Nội.

Cầu Tứ Liên, Vành Đai 3 và đường sắt đô thị

Cầu Tứ Liên có nút cuối tại đường Trường Sa và đang thi công; đường kết nối cầu với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã có chủ trương đầu tư. Vành đai 3 đoạn Quốc lộ 3 mới - Võ Văn Kiệt đã có phương án tuyến và đang triển khai. Trái lại, Vành đai 4 không đi qua địa bàn Đông Anh cũ; việc gắn mọi thông tin Vành đai 4 với đất Đông Anh là không chính xác.

Nghị quyết về mạng lưới đường sắt đô thị năm 2026 liệt kê các tuyến 1, 2, 10, 14, 4, 5 và 9 có điểm hoặc hướng tuyến liên quan Đông Anh cũ. Phụ lục chỉ nêu giai đoạn thực hiện, không xác định vị trí nhà ga cạnh từng thửa đất. Quảng cáo 'đất sát ga tương lai' cần được kiểm tra bằng hồ sơ phương án tuyến được phê duyệt.

Khu ven sông Hồng và sông Đuống

Đất ngoài đê thuộc hai phân khu sông Hồng và sông Đuống phê duyệt năm 2022. Cụm từ khu dân cư được tồn tại và bảo vệ không có nghĩa được xây dựng tự do; đất bãi còn chịu quy định đê điều, hành lang bảo vệ và không gian thoát lũ. Bản điều chỉnh phân khu sông Hồng đang lấy ý kiến chưa thay thế đồ án đã duyệt cho đến khi có quyết định mới.

Thư Lâm và Khu đô thị đa mục tiêu

Phía đông bắc, Thư Lâm liên quan đồ án 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu và các nhiệm vụ phân khu mới. Cần phân biệt ranh dự án đã duyệt với phạm vi nghiên cứu rộng hơn của nhiệm vụ quy hoạch. Giá trị pháp lý nằm ở quyết định, bản vẽ kèm theo và các mốc giới được công bố, không nằm ở hình minh họa tiếp thị.

Khu vực Thư Lâm phía đông bắc Đông Anh trên lớp dữ liệu công khai của thành phố.

Biến động giá nhà đất tại Đông Anh

Các bảng dưới đây sử dụng mức giá rao bán phổ biến trên Batdongsan.com.vn, so sánh tháng 8.2025 với tháng 8.2026. Đây không phải bảng giá đất Nhà nước, giá công chứng hay kết quả thẩm định. Số liệu giúp nhận diện xu hướng, nhưng một tài sản cụ thể còn phụ thuộc vị trí, đường vào, diện tích, pháp lý và chất lượng công trình.

Đơn vị: triệu đồng/m². Dữ liệu giá được tổng hợp và xử lý từ tin đăng trên Batdongsan.com.vn.

Đơn vị: triệu đồng/m². Bảng dùng để so sánh mặt bằng rao bán giữa các địa bàn cũ. Dữ liệu giá được tổng hợp và xử lý từ các tin đăng trên trang Batdongsan.com.vn. Bạn hãy lưu ý về tin đăng nằm ngoài khoảng giá chúng tôi gợi ý và xác minh thêm thông tin trước khi giao dịch.

Giá đất toàn Đông Anh tăng 4%, thấp hơn Gia Lâm và Long Biên, trong khi giá nhà riêng tăng 7,7%. Người đọc có thể mở bán đất Đông Anh và bán nhà riêng Đông Anh để so sánh thêm theo diện tích, mặt đường và tình trạng pháp lý.

Phân hóa cấp xã rất rõ: Thiên Lộc và Vĩnh Thanh tăng hai chữ số, xã Đông Anh đi ngang, còn Thư Lâm giảm 12,7% dù vừa có đồ án quy mô lớn được phê duyệt. Điều này cho thấy thông tin quy hoạch hoặc hạ tầng không tự động chuyển thành mức tăng giá đồng đều. Khu vực gần cầu đã khai thác, đường hiện hữu và dịch vụ dân cư thường có phản ứng khác khu còn chờ giải phóng mặt bằng hoặc hoàn thiện hạ tầng.

Với nhà riêng, mức tăng toàn địa bàn cao hơn đất nhưng vẫn cần thận trọng vì chất lượng nhà, chiều rộng ngõ, mặt tiền và tuổi công trình làm giá mỗi mét vuông chênh đáng kể. Không nên dùng một mức bình quân để định giá nhà cụ thể hoặc coi giá rao bán là giá giao dịch đã hoàn tất.

Checklist kiểm tra trước khi đặt cọc

• Mục đích sử dụng hiện tại: đọc trên giấy chứng nhận, không suy từ màu bản đồ trực tuyến.

• Địa danh cũ và mới: đối chiếu vị trí với nghị quyết sắp xếp vì nhiều xã cũ bị chia cho nhiều xã mới.

• Đồ án và tỉ lệ: xác định khu đất thuộc N3, N5, N6, N7, N8, hành lang xanh hay phân khu ven sông; ưu tiên hồ sơ chi tiết hơn nếu đã được duyệt.

• Đường và chỉ giới: kiểm tra tim tuyến, chỉ giới đường đỏ, ranh giải phóng mặt bằng và quyết định phương án tuyến.

• Ràng buộc chuyên ngành: kiểm tra bảo tồn Cổ Loa, đê điều, thoát lũ và hành lang bảo vệ công trình nếu có.

• Văn bản xác nhận: xin cung cấp thông tin khi vị trí sát ranh hoặc giao dịch có giá trị lớn; không đặt cọc chỉ dựa trên ảnh chụp từ ứng dụng.

Quy trình tra cứu chung cho nhiều địa phương được hướng dẫn tại bài Check Quy Hoạch Đất Online 2026. Nếu kết quả số khác bản vẽ có dấu phê duyệt, nên ưu tiên hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành và yêu cầu giải thích bằng văn bản.

Câu hỏi thường gặp

Đông Anh hiện gồm những xã nào

Phần lớn huyện Đông Anh cũ được sắp xếp vào các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh. Phần còn lại của Đại Mạch vào xã Mê Linh, nên toàn địa bàn cũ liên quan sáu xã mới.

Tra cứu quy hoạch Đông Anh ở đâu

Có thể tra cứu ban đầu tại qhkhsdd.hanoi.gov.vn theo tọa độ, địa bàn hoặc số tờ số thửa. Danh mục vẫn dùng Huyện Đông Anh và 24 đơn vị cũ. Khi cần căn cứ giao dịch, nên nộp yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản.

Đông Anh có lên quận hoặc thành phố không

Không. Đề án thành lập quận năm 2023 không dẫn đến nghị quyết thành lập quận; từ ngày 1.7.2025, cấp huyện kết thúc hoạt động và địa bàn được tổ chức theo các xã mới.

Đất gần Cầu Tứ Liên có chắc tăng giá không

Không thể khẳng định. Dữ liệu kỳ tháng 8.2025-8.2026 cho thấy xã Đông Anh, nơi tập trung nhiều hạ tầng lớn, có giá đất đi ngang. Giá còn phụ thuộc tiến độ thực tế, đường hiện hữu, pháp lý và khả năng khai thác của từng tài sản.

Nhiệm vụ quy hoạch có phải bản đồ đã duyệt

Không. Nhiệm vụ quy hoạch xác định phạm vi, mục tiêu và yêu cầu lập đồ án. Chức năng đất, ranh và chỉ tiêu chỉ trở thành căn cứ khi đồ án được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Tóm lại, ba bước quan trọng nhất khi kiểm tra nhà đất Đông Anh là xác định đúng địa danh cũ - mới, chọn đúng lớp quy hoạch và đối chiếu bằng văn bản khi cần. Hạ tầng lớn tạo thêm lựa chọn kết nối, nhưng không thay việc kiểm tra mục đích sử dụng, ranh thửa, chỉ giới và các hạn chế chuyên ngành.