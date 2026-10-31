Bản đồ những nhà vô địch Olympia: 3 ngôi trường sở hữu nhiều cầu truyền hình nhất

Trường THPT chuyên Quốc học - Huế

Trường THPT chuyên Quốc học - Huế là ngôi trường Top 1 trong cuộc thi chinh phục "đỉnh Olympia" với 8 lần mang cầu truyền hình về địa phương.

Ngôi trường "top đầu" trong cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia. Ảnh: Fanpage nhà trường

Các thí sinh từng góp mặt tại trận Chung kết năm gồm: Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (năm thứ 5), Nguyễn Mạnh Tuấn (năm thứ 8), Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Thái Ngọc Huy (năm thứ 11), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16), Nguyễn Minh Triết (năm thứ 23), Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24) và Lê Quang Duy Khoa (năm thứ 25). Trong đó, có 3 học sinh xuất sắc lên ngôi vô địch là Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương và Võ Quang Phú Đức, lập kỷ lục ngôi trường có nhiều Quán quân nhất tại cuộc thi.

Chân dung ba nhà vô địch Olympia đến từ trường THPT chuyên Quốc học - Huế.

Không chỉ là nơi gìn giữ giá trị văn hóa lịch sử và truyền thống hiếu học, với bề dày 130 năm, THPT chuyên Quốc học - Huế còn là cái nôi ươm mầm và đào tạo nhiều thế hệ học sinh tài năng. Đây cũng từng là nơi học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhà trường cũng phối hợp cùng cựu học sinh để tạo ra cuộc thi mô phỏng Olympia với tên gọi là Nguyệt Quế Đỏ (trước đó là Thắp lửa tài năng). Hoạt động này không chỉ khuyến khích các teen ở trường tham gia cuộc thi trí tuệ mà còn là cơ hội để học sinh bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện chiến thuật và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trước khi các bạn bước vào sân chơi tri thức lớn hơn.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức ở trận thi Quý 4 vừa qua đã giúp trường THPT chuyên Hà Nội - Ams lần thứ 7 đón cầu truyền hình.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có số lượng Quán quân và cầu truyền hình sát sao với trường THPT chuyên Quốc học Huế. Ảnh: Fanpage nhà trường

Với 7 thí sinh tham gia vào trận tranh ngôi vị Quán quân gồm: Phan Minh Châu (năm thứ 1), Phan Minh Đức (năm thứ 10), Lê Duy Bách (năm thứ 16), Phạm Huy Hoàng (năm thứ 17), Vũ Nguyên Sơn (năm thứ 22), Trần Bùi Bảo Khánh (năm thứ 25) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26). Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã 2 lần có học sinh giành ngôi Quán quân là Phan Minh Đức và Trần Bùi Bảo Khánh.

Hai Quán quân đến từ ngôi trường chuyên trọng điểm của Thủ đô.

Trải qua hơn 40 năm phát triển, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi dấu ấn khi trở thành một trong những cơ sở giáo dục chuyên trọng điểm của Thủ đô, đào tạo nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích nổi bật tại các kỳ thi trong nước và quốc tế. Trường có không gian rộng rãi, hiện đại, nhiều khu vực với chức năng khác nhau phục vụ cho học tập, nghiên cứu, rèn luyện thể chất và hoạt động trải nghiệm của các Amser.

Năm nay đánh dấu năm thứ hai liên tiếp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tham dự trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Anh Đức là một trong bốn ứng cử viên cho ngôi vô địch ở cuộc thi năm nay.

Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM

Trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP.HCM đã có 5 lần "rinh" cầu truyền hình về cho thành phố mang tên Bác, gồm các thí sinh: Bùi Tứ Quý (năm thứ 9), Thân Ngọc Tĩnh (năm thứ 12), Đào Nguyễn Thạnh Hưng (năm thứ 13), Nguyễn Hoàng Bách (năm thứ 14) và Nguyễn Huy Hoàng (năm thứ 15). Trong đó, có 4 năm liên tiếp các thí sinh góp mặt vào trận Chung kết năm (từ 2012 đến 2015).

Ngôi trường lập kỷ lục 4 năm liên tiếp góp mặt vào Chung kết năm Olympia. Ảnh: PTNK

Dù có "độ tuổi" nhỏ nhất trong Top 3, ngôi trường chuyên hàng đầu TP.HCM cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng khi teen PTNK liên tục ghi dấu ấn và đạt nhiều thành tích rực rỡ, nổi bật qua các kỳ thi trong nước và quốc tế. Không gian rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang của nhà trường tạo ra môi trường học tập năng động, giúp các bạn trẻ có cơ hội rèn luyện và phát triển toàn diện.

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay có sự tham dự của 4 thí sinh: Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hoà), Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Trong đó, trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) và trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên) là hai ngôi trường lần đầu đón cầu truyền hình.