Bản đồ nhân sự Ban Trị sự các tỉnh, thành phố Nhiệm kỳ 2026–2031

Năm 2026 - đánh dấu tiến trình kiện toàn tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tạp chí Nghiên cứu Phật học xây dựng sơ đồ Bản đồ cung cấp thông tin nhân sự tại từng địa phương, gồm Trưởng ban Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực, số lượng Ủy viên và Ủy viên Thường trực, được cập nhật tại địa chỉ: https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/ban-do

Ảnh chụp màn hình

Trong tiến trình Đại hội, có những trường hợp nhân sự thay đổi trong tình huống đặc biệt, tại Đà Nẵng, Hòa thượng Thích Phước Minh được suy cử Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2026–2031 và đã viên tịch sau 28 ngày. Hiện tại Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Đà Nẵng đang khuyết vị Nhân sự Trưởng ban.

Đến thời điểm hiện tại (ngày 21/9/2026), tiến trình Đại hội tại các địa phương đang bước vào chặng cuối. Các tỉnh/thành khu vực phía Bắc đã hoàn tất việc tổ chức Đại hội; tại phía Nam, Lâm Đồng đang tổ chức Đại hội vào ngày 21–22/9/2026, trong khi Khánh Hòa là một trong những địa phương còn lại chưa hoàn tất Đại hội.

Bản đồ được thiết kế theo hình thức tương tác. Chỉ cần đưa con trỏ chuột tới từng tỉnh, thành phố, hộp thông tin sẽ hiển thị dữ liệu nhân sự Ban Trị sự của địa phương đó, giúp độc giả nhanh chóng tra cứu và đối chiếu thông tin.

Bản đồ là nguồn thông tin trực quan về tổ chức và nhân sự Nhiệm kỳ 2026–2031, phục vụ nhu cầu tra cứu, nghiên cứu và tìm hiểu của Chư tôn đức tăng, ni, quý phật tử và bạn đọc.

Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031 của GHPGVN sẽ diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 05 đến 07/11/2026, với Chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.