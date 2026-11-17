Hệ thống metro đang góp phần thay đổi cách thị trường định giá bất động sản từ lợi thế vị trí sang khả năng kết nối. Ảnh: Hoàng Anh.

Từ lợi thế vị trí sang khả năng kết nối

Một trong năm chuyển động đang định hình chu kỳ mới của thị trường bất động sản, theo GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), là hạ tầng và quy hoạch đang mở rộng bản đồ phát triển bất động sản.

Tuy nhiên, cơ hội từ hạ tầng không còn đơn thuần nằm ở khả năng tăng giá đất như những giai đoạn trước. "Nhu cầu sử dụng thực mới chuyển tiềm năng hạ tầng thành giá trị bền vững", ông Thuận nhấn mạnh tại Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề "Kích hoạt chu kỳ mới: Xu hướng mới - Chiến lược mới" do TheLEADER tổ chức ngày 11/11 vừa qua.

Thông điệp này phản ánh sự thay đổi đáng chú ý của thị trường: Nếu ở các chu kỳ trước, hạ tầng thường được nhìn nhận như chất xúc tác cho các đợt tăng giá, thì trong chu kỳ mới, vai trò của hạ tầng được đặt trong mối quan hệ với dân cư, việc làm, hoạt động kinh tế và khả năng hình thành các cực phát triển mới.

Với Hà Nội, nét chuyển dịch này được thể hiện rõ qua mạng lưới đường sắt đô thị, Vành đai 4, hệ thống cầu vượt sông Hồng cùng những dự án quy hoạch quy mô lớn đang được triển khai. Những công trình này không chỉ mở rộng địa bàn phát triển của Thủ đô mà còn có thể làm thay đổi cách thị trường định giá và lựa chọn bất động sản.

Trong nhiều năm, giá trị bất động sản Hà Nội chủ yếu được quyết định bởi vị trí. Các khu vực lõi như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa hay sau đó là khu vực phía Tây gồm Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Mỹ Đình luôn được hưởng lợi nhờ tập trung việc làm, dịch vụ và hạ tầng xã hội. Những khu vực xa trung tâm thường chịu bất lợi về thời gian di chuyển và khả năng tiếp cận tiện ích đô thị.

Tuy nhiên, khi mạng lưới kết nối được mở rộng, khoảng cách địa lý đang dần nhường chỗ cho khả năng tiếp cận thực tế.

Hà Nội hiện định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị gần 1.000km. Trước mắt, thành phố ưu tiên thúc đẩy năm tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14 với tổng chiều dài khoảng 253,5km, kết nối nhiều khu vực từ Nội Bài, Đông Anh, Gia Lâm đến Hòa Lạc, Ngọc Hồi và các đô thị phía Tây, phía Nam.

Khi hệ thống này hình thành, cách nhìn về bất động sản có thể thay đổi đáng kể. Một căn hộ ở Đông Anh hay Ngọc Hồi có thể không nằm trong khu vực lõi trung tâm, nhưng nếu được kết nối thuận tiện với các trung tâm việc làm, thương mại và dịch vụ thông qua mạng lưới đường sắt đô thị, lợi thế vị trí sẽ được định nghĩa lại.

Nói cách khác, giá trị bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển từ "ở đâu" sang "kết nối như thế nào".

Sự chuyển đổi này gắn với mô hình TOD (Transit Oriented Development), tức phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Trong mô hình đó, các nhà ga không chỉ là nơi trung chuyển hành khách mà có thể trở thành trung tâm phát triển nhà ở, văn phòng, thương mại và dịch vụ.

Những khu vực được kết nối thuận tiện với metro sẽ có thêm cơ hội thu hút dân cư và hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, lợi thế này không tự động xuất hiện chỉ vì một tuyến metro đi qua. Hiệu quả còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng kết nối đồng bộ và việc hình thành các trung tâm việc làm, dịch vụ quanh nhà ga.

Sự thay đổi tương tự cũng diễn ra với hệ thống kết nối liên vùng.

Vành đai 4 dài khoảng 113km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh được kỳ vọng tạo thêm một hành lang phát triển mới cho khu vực phía Bắc. Cùng với đó là bảy cây cầu gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Thượng Cát và Ngọc Hồi, góp phần tăng cường liên kết giữa hai bờ sông Hồng và mở rộng không gian đô thị.

Nếu metro góp phần thay đổi cách định giá bất động sản thông qua khả năng tiếp cận các trung tâm việc làm, thương mại và dịch vụ, thì Vành đai 4 cùng hệ thống cầu vượt sông Hồng lại mở rộng không gian phát triển của thị trường.

Những công trình này tạo điều kiện liên kết giữa các khu đô thị với trung tâm sản xuất, khu công nghiệp và logistics, qua đó thúc đẩy sự hình thành các địa bàn phát triển mới trong vùng Thủ đô. Ý nghĩa của các công trình này không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển mà còn có thể làm thay đổi dòng chảy dân cư, lao động và đầu tư, tạo tiền đề cho quá trình dịch chuyển các hoạt động kinh tế ra ngoài khu vực lõi đô thị truyền thống.

Khi khả năng kết nối giữa Hà Nội với Bắc Ninh, Hưng Yên hay các trung tâm công nghiệp lớn được cải thiện, người dân và doanh nghiệp sẽ ngày càng quan tâm hơn đến khả năng tiếp cận việc làm, dịch vụ và các cơ hội kinh tế liên vùng, thay vì chỉ giới hạn lựa chọn trong một địa bàn hành chính. Những khu vực từng được xem là vùng ven có cơ hội tham gia trực tiếp vào chuỗi sản xuất, logistics và dịch vụ của toàn vùng kinh tế phía Bắc.

Trong bối cảnh đó, Đông Anh, Gia Lâm hay các khu vực giáp ranh Bắc Ninh, Hưng Yên không chỉ được nhìn nhận như thị trường giãn dân mà đang có cơ hội trở thành những địa bàn phát triển mới gắn với các dòng việc làm, sản xuất và đầu tư.

Nếu như ở các chu kỳ trước, lợi thế cạnh tranh của bất động sản thường nằm ở việc sở hữu quỹ đất tại nơi có hạ tầng mới, thì trong chu kỳ hiện nay, giá trị sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng biến lợi thế kết nối thành hoạt động kinh tế và nhu cầu sử dụng thực.

Nói cách khác, trong cuộc chơi mới, át chủ bài mang lại giá trị bất động sản là khả năng biến kết nối thành dân cư và hoạt động kinh tế, thay vì chỉ đóng đinh ở những cây cầu hay tuyến metro như tư duy truyền thống.

Hạ tầng chỉ tạo giá trị khi hình thành các cực tăng trưởng mới

Tuy nhiên, khả năng kết nối dù quan trọng vẫn chưa đủ để hình thành giá trị bất động sản bền vững.

Theo các diễn giả tại Diễn đàn Bất động sản 2026 do Tạp chí TheLEADER tổ chức hôm 11/11/2026, câu hỏi quan trọng hơn là những tuyến metro, vành đai hay cây cầu mới sẽ kéo theo hoạt động kinh tế gì, thu hút được bao nhiêu dân cư và có tạo ra các cực tăng trưởng mới hay không.

Các dự án quy mô lớn như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn tạo nền tảng hình thành những cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản. Ảnh: hanoi.gov.vn

Đây cũng là điểm khác biệt lớn giữa chu kỳ hiện nay và những giai đoạn trước.

Một ví dụ đáng chú ý là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 736.000 tỷ đồng, bao gồm hai tuyến đại lộ dài hơn 80km cùng hệ thống công viên, không gian công cộng, các khu đô thị định cư, tái thiết và công trình kè, chỉnh trị dọc hai bên sông.

Nếu được triển khai theo đúng định hướng, dự án hứa hẹn tạo ra không gian phát triển mới kéo dài dọc hành lang sông Hồng.

Bên cạnh chức năng thoát lũ và giao thông thủy, không gian ven sông được định hướng bổ sung thêm công viên, không gian công cộng, thương mại, dịch vụ và các khu đô thị, qua đó tạo ra những động lực phát triển mới cho Hà Nội.

Tương tự, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (trước đây là Khu đô thị thể thao Olympic), với quy mô khoảng 9.171ha tại phía Nam Thủ đô cũng cho thấy cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị.

Được quy hoạch gồm bốn phân khu chức năng là đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao, dự án được định hướng như một khu vực phát triển đa chức năng, kết hợp giao thông, dịch vụ, du lịch, thương mại và không gian sống, thay vì chỉ là một khu nhà ở hay tổ hợp thể thao riêng lẻ.

Nếu metro và Vành đai 4 giúp mở rộng khả năng kết nối, thì những dự án như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội hay Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng lại có thể tạo ra điểm đến cho dòng dân cư và hoạt động kinh tế. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành các cực tăng trưởng mới của đô thị.

Ông Lê Văn Thăng, Phó tổng giám đốc kinh doanh và marketing Eurowindow Holding nhìn nhận, nguyên tắc xuyên suốt của doanh nghiệp khi lựa chọn địa bàn đầu tư là hướng tới những khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế thực chất, khả năng phát triển dịch vụ xã hội và mang lại giá trị sử dụng thực cho người dân.

Ông dẫn dụ Thanh Hóa với hệ thống khu công nghiệp, sân bay, cảng nước sâu, đường sắt Bắc - Nam và các tuyến quốc lộ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế và nhu cầu bất động sản. Theo ông, việc xác định đúng nhu cầu thực tế của người dân tại từng thị trường là cơ sở quan trọng để lựa chọn và phát triển sản phẩm phù hợp.

Quan điểm này cũng được TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh tại phiên tọa đàm.

Theo ông Đính, các dự án nằm trong vùng động lực tăng trưởng cần được phát triển thành đô thị vệ tinh hoặc cực tăng trưởng thực sự, đóng vai trò hậu phương cho các khu công nghiệp và khu kinh tế lân cận. Những đô thị này phải đồng thời cung cấp nơi ở, việc làm, dịch vụ và môi trường sống cho người lao động cũng như chuyên gia.

Ông dẫn ví dụ về một dự án đô thị tại Bắc Giang nằm trong khu vực có khoảng 40.000 chuyên gia và lao động nước ngoài làm việc, nhưng hơn 30.000 người vẫn lựa chọn sinh sống tại Hà Nội dù phải mất hơn hai tiếng di chuyển mỗi ngày.

Lý do, theo ông, không nằm ở giao thông mà ở sự thiếu hụt các dịch vụ thiết yếu như trường học, bệnh viện chất lượng cao và hệ thống tiện ích phục vụ đời sống gia đình. Điều đó cho thấy hạ tầng giao thông có thể kéo gần khoảng cách địa lý, nhưng chưa đủ để tạo ra sức hút dân cư nếu không đi cùng hạ tầng xã hội và các điều kiện sống tương xứng.

Từ thực tế đó, TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng hạ tầng giao thông chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là khả năng hình thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đủ sức giữ chân cư dân. Hạ tầng xã hội, dịch vụ và công cộng vì thế cần được ưu tiên đầu tư đi trước một bước, đồng thời cơ cấu nhà ở phải đa dạng, từ cao cấp đến vừa túi tiền, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Ở góc độ thu hút chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế, ông Võ Đức Anh, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng, cho biết khi mời các chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế đến với thành phố, ba vấn đề họ quan tâm là nơi ở, trường học cho con cái và bệnh viện chăm sóc sức khỏe. Theo ông, nếu không giải quyết được những nhu cầu này, thành phố khó giữ chân nhân lực và nhà đầu tư gắn bó lâu dài.

Những chia sẻ tại tọa đàm cho thấy yêu cầu đối với các đô thị mới đã và đang dần thay đổi. Hạ tầng giao thông cần được kết nối với hạ tầng xã hội, dịch vụ và việc làm; quy hoạch đô thị phải gắn với nhu cầu của người dân, người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Metro, Vành đai 4 hay các cực đô thị mới có thể mở rộng bản đồ bất động sản Hà Nội. Nhưng lợi thế dài hạn sẽ thuộc về những khu vực có khả năng chuyển lợi thế kết nối thành dân cư, việc làm và hoạt động kinh tế thực. Trong chu kỳ mới, đó mới là thước đo bền vững nhất của giá trị bất động sản.