Bản đồ đồ uống Hà Nội mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Công viên Thiên văn học, phường Dương Nội, với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt”. Điểm mới nổi bật của sự kiện năm nay là kế hoạch xây dựng và giới thiệu “Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội”, hướng tới tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội” được kỳ vọng kết nối các điểm thưởng thức đồ uống với hoạt động tham quan, văn hóa và ẩm thực, từng bước hình thành các tour chuyên đề cho du khách.

Theo định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, bản đồ sẽ giới thiệu các quán cà phê, điểm thưởng thức đồ uống và cocktail nổi bật trên địa bàn Thủ đô, tích hợp mã QR để cung cấp thông tin về từng điểm đến. Đây được xem là cơ sở để từng bước hình thành các tour, tuyến chuyên đề về đồ uống, kết nối hoạt động thưởng thức với tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực.

Trên nền tảng đó, các doanh nghiệp được định hướng xây dựng những combo kết hợp du lịch, ẩm thực và lưu trú, qua đó kéo dài hành trình trải nghiệm, tăng mức chi tiêu của du khách và mở rộng cơ hội kinh doanh cho các cơ sở dịch vụ.

Lễ hội cũng hướng tới phát triển các tour tham quan làng nghề sản xuất rượu, trà, cà phê và các cơ sở chế biến đồ uống đặc trưng. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu lịch sử, quy trình sản xuất, tham gia một số công đoạn, thưởng thức và mua sản phẩm tại chỗ. Qua đó, đồ uống không chỉ là sản phẩm tiêu dùng mà còn trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Với quy mô khoảng 4.500 m², lễ hội được tổ chức theo mô hình không gian mở, gồm bốn khu chuyên đề: Bia - Rượu; Trà; Cà phê; Nước trái cây và đồ uống sáng tạo. Mỗi khu vực đều kết hợp trưng bày, trình diễn, giao lưu và trải nghiệm.

Không gian Trà giới thiệu nghệ thuật thưởng trà Việt, trong đó có trà sen Tây Hồ, Shan Tuyết, trà thảo mộc và các sản phẩm OCOP. Không gian Cà phê tái hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại qua cà phê phin, cà phê trứng, espresso và các workshop pha chế. Trong khi đó, khu đồ uống sáng tạo tập trung vào nước ép, trà trái cây, kombucha, mocktail, cocktail từ nông sản và thảo mộc Việt Nam.

Sự kiện còn cập nhật các xu hướng mới trong ngành thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển mô hình F&B kết hợp văn hóa truyền thống với công nghệ.

Dự kiến lễ hội thu hút khoảng 50.000 lượt khách, với sự tham gia của 80 - 100 doanh nghiệp, làng nghề và đơn vị du lịch, ẩm thực, nhà hàng. Qua sự kiện, Hà Nội hướng tới xây dựng lễ hội đồ uống thành sản phẩm du lịch định kỳ, góp phần làm phong phú hệ sinh thái trải nghiệm của Thủ đô.