Bán đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Hộ kinh doanh N.T.H. bị phát hiện bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ số hàng hóa này không có nhãn mác, không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ; chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Xác định đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên lực lượng chức năng lập biên bản, bàn giao hồ sơ cùng toàn bộ tang vật cho Đội QLTT số 11 (Chi cục QLTT Nghệ An) tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi chọn mua đồ chơi cho trẻ em; không mua, sử dụng đồ chơi không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng.