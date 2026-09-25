Bán đồ ăn qua app, những thông tin nào phải công khai?

Đặt một bữa sáng, hộp cơm trưa hay đồ uống qua ứng dụng đã trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, phía sau một gian hàng trực tuyến, người mua đôi khi biết rất ít về cơ sở thực tế đang chế biến, kinh doanh món ăn.

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) do Bộ Y tế xây dựng đang đề xuất bổ sung các quy định riêng đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử, trong đó có giao đồ ăn trực tuyến. Mục tiêu là tăng thông tin pháp lý về cơ sở, sản phẩm và khả năng truy xuất khi phát sinh vấn đề an toàn thực phẩm.

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Phải công khai thông tin pháp lý của sản phẩm

Theo dự thảo, khi kinh doanh thực phẩm thông qua phương thức thương mại điện tử, cơ sở kinh doanh phải thực hiện các trách nhiệm theo pháp luật về thương mại điện tử, đồng thời công khai, cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm theo quy định.

Đối với sản phẩm thuộc nhóm phải đăng ký bản công bố hoặc công bố theo quy định, cơ sở phải đăng tải thông tin về giấy đăng ký bản công bố hoặc hồ sơ công bố sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử của chính cơ sở.

Với những sản phẩm thuộc danh mục phải xác nhận nội dung quảng cáo, cơ sở cũng phải công khai thông tin về giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp kinh doanh thông qua nền tảng thương mại điện tử trung gian, cơ sở phải cung cấp các giấy tờ này cho đơn vị quản lý nền tảng để thực hiện việc đăng tải thông tin.

Theo Bộ Y tế, việc quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử đang được định hướng theo hướng tăng công khai thông tin pháp lý của sản phẩm và trách nhiệm của nền tảng, đồng thời gắn với khả năng truy xuất khi xảy ra sự cố.

Có thể phải đăng ảnh biển hiệu, mặt tiền

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giao đồ ăn trực tuyến, dự thảo đưa ra nhóm yêu cầu cụ thể hơn.

Theo đó, cơ sở phải đăng tải hoặc cung cấp bản cam kết đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Bản cam kết phải thể hiện các thông tin như địa điểm kinh doanh, tên chủ cơ sở, tên cơ sở, loại hình cơ sở và thực phẩm được sản xuất, kinh doanh.

Cơ sở cũng phải cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp pháp luật không yêu cầu đăng ký kinh doanh.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cơ sở đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Nếu được thông qua, yêu cầu này sẽ giúp người tiêu dùng có thêm thông tin để nhận diện địa điểm kinh doanh thực tế phía sau một gian hàng đồ ăn trực tuyến, thay vì chỉ tiếp cận hình ảnh món ăn và thông tin do người bán đăng tải.

Chỉ giao đồ ăn cũng phải công khai thông tin

Dự thảo cũng tách riêng trường hợp cơ sở không trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà chỉ thực hiện hoạt động giao đồ ăn trực tuyến, chuyển thực phẩm từ nơi sản xuất, kinh doanh đến người mua.

Với nhóm này, cơ sở phải đăng tải hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, trừ trường hợp không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, thông tin về tên cơ sở, tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh cũng phải được công khai.

Một yêu cầu đáng chú ý là cơ sở phải gắn nhãn thể hiện rõ “không phục vụ đồ ăn tại chỗ, chỉ giao hàng”.

Quy định này nhằm phân biệt cơ sở trực tiếp chế biến, phục vụ đồ ăn với địa điểm chỉ thực hiện hoạt động giao nhận.

Nền tảng phải tiếp nhận phản ánh

Không chỉ đặt trách nhiệm lên người bán, dự thảo còn đề xuất trách nhiệm đối với chủ quản nền tảng thương mại điện tử có thực hiện giao đồ ăn trực tuyến.

Theo đó, nền tảng phải thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh từ người giao hàng trực tuyến và người tiêu dùng về dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đây là một phần trong định hướng tăng hậu kiểm, truy xuất và xử lý sự cố an toàn thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử. Theo Bộ Y tế, hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến sẽ được quản lý theo hướng cơ sở phải công khai thông tin, còn nền tảng có trách nhiệm kiểm soát, xác thực thông tin theo quy định.