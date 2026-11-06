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Znews | Xã hội

Bản đồ 28 điểm nghẽn giao thông TP.HCM và lộ trình tháo gỡ

Phan Anh - Xuân Sang

TP.HCM xác định 28 điểm nguy cơ ùn tắc tại 9 khu vực; dự kiến xóa 6 điểm năm 2026, 9 điểm năm 2027 và xử lý các điểm còn lại đến 2030, với danh mục 98 dự án cùng các giải pháp tổ chức giao thông.

Xóa

6 điểm

2026

Xóa

9 điểm

2027

Xóa

13 điểm

2028–2030

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Trung tâm thành phố

1

Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh

Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm

phường Sài Gòn · Dự kiến 2027

Gồm 2 giao lộ: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

2

Ngã tư Bốn Xã

phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh · Dự kiến 2028–2030

3

Đường Nguyễn Tất Thành

phường Xóm Chiếu · Dự kiến 2028–2030

Đông Bắc

4

Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão

Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão

phường Hạnh Thông · Dự kiến 2026

5

Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị

Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị

phường Gò Vấp · Dự kiến 2026

6

Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị

Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị

phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn · Dự kiến 2027

Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ giao thông giờ cao điểm. Ảnh: Duy Hiệu.

7

Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng

Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng

phường Bình Thạnh · Dự kiến 2028–2030

8

Ngã tư Hàng Xanh

phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030

Chiều tối 1/10, xe kẹt cứng từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: Duy Hiệu.

9

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ

phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030

Đoạn dài khoảng 810 m.

Tây Bắc

10

Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú

Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu

xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc · Dự kiến 2028–2030

Gồm 2 giao lộ: Vĩnh Lộc - Quách Điêu; Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú.

11

Đường Nguyễn Văn Bứa

Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng

xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn · Dự kiến 2028–2030

Đoạn dài khoảng 2.580 m.

Phía Đông

12

Nút giao An Phú

phường Bình Trưng · Dự kiến 2026

Xe cộ ùn ứ quanh công trường nút giao An Phú. Ảnh: Duy Hiệu.

13

Ngã tư Tây Hòa

phường Thủ Đức và phường Phước Long · Dự kiến 2026

Phía Nam

14

Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50

xã Bình Hưng · Dự kiến 2026

15

Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

phường Tân Hưng · Dự kiến 2028–2030

16

Dương Bá Trạc - cầu Kênh Xáng

Đường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xáng

phường Chánh Hưng · Dự kiến 2028–2030

17

Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng

xã Bình Hưng · Dự kiến 2028–2030

Đường Nguyễn Văn Linh dù quy mô 10-14 làn xe nhưng vẫn trong nguy cơ ùn tắc khi lượng xe tăng cao. Ảnh: VTC News.

Sân bay Tân Sơn Nhất

18

Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám

Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám

phường Tân Bình và phường Bảy Hiền · Dự kiến 2026

19

Vòng xoay Lăng Cha Cả

phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa · Dự kiến 2028–2030

20

Đường Trường Chinh

Đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý

phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì · Dự kiến 2028–2030

Đoạn dài khoảng 250 m.

Đoạn bị rào chắn công trường thu hẹp mặt đường Trường Chinh, xe ùn ứ trong giờ cao điểm. Ảnh: Hoài Bảo.

Cảng Cát Lái

21

Nút giao Mỹ Thủy

phường Cát Lái · Dự kiến 2027

22

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái

phường Cát Lái · Dự kiến 2028–2030

Đoạn dài khoảng 1.660 m.

Xe container di chuyển dày đặc trên đường Nguyễn Thị Định để vào cảng Cát Lái. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bình Dương cũ

23

Quốc lộ 13 - cầu Phú Long

Giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long

phường Lái Thiêu · Dự kiến 2027

24

Phú Lợi - 30/4

Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai

phường Phú Lợi · Dự kiến 2027

Gồm 3 giao lộ: Phú Lợi - 30 Tháng 4; Phú Lợi - Trần Văn Ơn; Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai.

Bà Rịa – Vũng Tàu cũ

25

Quốc lộ 51 - Tập đoàn 7 Phước Bình

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình

phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027

26

Quốc lộ 51 - KCN Mỹ Xuân

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân

phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027

27

Quốc lộ 51 - Trần Hưng Đạo

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo

phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027

28

Quốc lộ 51 - cảng Cái Mép

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải

phường Tân Phước · Dự kiến 2027

Ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 51. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN.

Xóa 15 điểm trong hai năm

Năm 20266 điểm

4

Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão

Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão

phường Hạnh Thông · Dự kiến 2026

5

Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị

Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị

phường Gò Vấp · Dự kiến 2026

12

Nút giao An Phú

phường Bình Trưng · Dự kiến 2026

Xe cộ ùn ứ quanh công trường nút giao An Phú. Ảnh: Duy Hiệu.

13

Ngã tư Tây Hòa

phường Thủ Đức và phường Phước Long · Dự kiến 2026

14

Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50

xã Bình Hưng · Dự kiến 2026

18

Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám

Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám

phường Tân Bình và phường Bảy Hiền · Dự kiến 2026

Năm 20279 điểm

1

Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh

Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm

phường Sài Gòn · Dự kiến 2027

Gồm 2 giao lộ: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

6

Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị

Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị

phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn · Dự kiến 2027

Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ giao thông giờ cao điểm. Ảnh: Duy Hiệu.

21

Nút giao Mỹ Thủy

phường Cát Lái · Dự kiến 2027

23

Quốc lộ 13 - cầu Phú Long

Giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long

phường Lái Thiêu · Dự kiến 2027

24

Phú Lợi - 30/4

Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai

phường Phú Lợi · Dự kiến 2027

Gồm 3 giao lộ: Phú Lợi - 30 Tháng 4; Phú Lợi - Trần Văn Ơn; Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai.

25

Quốc lộ 51 - Tập đoàn 7 Phước Bình

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình

phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027

26

Quốc lộ 51 - KCN Mỹ Xuân

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân

phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027

27

Quốc lộ 51 - Trần Hưng Đạo

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo

phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027

28

Quốc lộ 51 - cảng Cái Mép

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải

phường Tân Phước · Dự kiến 2027

2028–203013 điểm

2

Ngã tư Bốn Xã

phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh · Dự kiến 2028–2030

3

Đường Nguyễn Tất Thành

phường Xóm Chiếu · Dự kiến 2028–2030

7

Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng

Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng

phường Bình Thạnh · Dự kiến 2028–2030

8

Ngã tư Hàng Xanh

phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030

Chiều tối 1/10, xe kẹt cứng từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: Duy Hiệu.

9

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ

phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030

Đoạn dài khoảng 810 m.

10

Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú

Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu

xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc · Dự kiến 2028–2030

Gồm 2 giao lộ: Vĩnh Lộc - Quách Điêu; Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú.

11

Đường Nguyễn Văn Bứa

Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng

xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn · Dự kiến 2028–2030

Đoạn dài khoảng 2.580 m.

15

Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

phường Tân Hưng · Dự kiến 2028–2030

16

Dương Bá Trạc - cầu Kênh Xáng

Đường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xáng

phường Chánh Hưng · Dự kiến 2028–2030

17

Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng

xã Bình Hưng · Dự kiến 2028–2030

19

Vòng xoay Lăng Cha Cả

phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa · Dự kiến 2028–2030

20

Đường Trường Chinh

Đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý

phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì · Dự kiến 2028–2030

Đoạn dài khoảng 250 m.

Đoạn bị rào chắn công trường thu hẹp mặt đường Trường Chinh, xe ùn ứ trong giờ cao điểm. Ảnh: Hoài Bảo.

22

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái

phường Cát Lái · Dự kiến 2028–2030

Đoạn dài khoảng 1.660 m.

Xe container di chuyển dày đặc trên đường Nguyễn Thị Định để vào cảng Cát Lái. Ảnh: Quỳnh Danh.

28 điểm theo khu vực

Tất cả 28

2026 6

2027 9

2028–2030 13

Số

Vị trí

Phường, xã

Dự kiến xử lý

Trung tâm thành phố

3 điểm · 23 dự án

1

Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh

Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Gồm 2 giao lộ: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Phường Sài Gòn

2027

2

Ngã tư Bốn Xã

Phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh

2028–2030

3

Đường Nguyễn Tất Thành

Phường Xóm Chiếu

2028–2030

Đông Bắc

6 điểm · 16 dự án

4

Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão

Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão

Phường Hạnh Thông

2026

5

Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị

Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị

Phường Gò Vấp

2026

6

Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị

Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị

Phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn

2027

7

Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng

Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng

Phường Bình Thạnh

2028–2030

8

Ngã tư Hàng Xanh

Phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây

2028–2030

9

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ

Đoạn dài khoảng 810 m.

Phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây

2028–2030

Tây Bắc

2 điểm · 15 dự án

10

Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú

Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu

Gồm 2 giao lộ: Vĩnh Lộc - Quách Điêu; Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú.

Xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc

2028–2030

11

Đường Nguyễn Văn Bứa

Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng

Đoạn dài khoảng 2.580 m.

Xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn

2028–2030

Phía Đông

2 điểm · 17 dự án

12

Nút giao An Phú

Phường Bình Trưng

2026

13

Ngã tư Tây Hòa

Phường Thủ Đức và phường Phước Long

2026

Phía Nam

4 điểm · 23 dự án

14

Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50

Xã Bình Hưng

2026

15

Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Phường Tân Hưng

2028–2030

16

Dương Bá Trạc - cầu Kênh Xáng

Đường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xáng

Phường Chánh Hưng

2028–2030

17

Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng

Xã Bình Hưng

2028–2030

Sân bay Tân Sơn Nhất

3 điểm · 5 dự án

18

Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám

Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám

Phường Tân Bình và phường Bảy Hiền

2026

19

Vòng xoay Lăng Cha Cả

Phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa

2028–2030

20

Đường Trường Chinh

Đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý

Đoạn dài khoảng 250 m.

Phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì

2028–2030

Cảng Cát Lái

2 điểm · 17 dự án

21

Nút giao Mỹ Thủy

Phường Cát Lái

2027

22

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái

Đoạn dài khoảng 1.660 m.

Phường Cát Lái

2028–2030

Bình Dương cũ

2 điểm · 11 dự án

23

Quốc lộ 13 - cầu Phú Long

Giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long

Phường Lái Thiêu

2027

24

Phú Lợi - 30/4

Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai

Gồm 3 giao lộ: Phú Lợi - 30 Tháng 4; Phú Lợi - Trần Văn Ơn; Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai.

Phường Phú Lợi

2027

Bà Rịa – Vũng Tàu cũ

4 điểm · 9 dự án

25

Quốc lộ 51 - Tập đoàn 7 Phước Bình

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình

Phường Phú Mỹ

2027

26

Quốc lộ 51 - KCN Mỹ Xuân

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân

Phường Phú Mỹ

2027

27

Quốc lộ 51 - Trần Hưng Đạo

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo

Phường Phú Mỹ

2027

28

Quốc lộ 51 - cảng Cái Mép

Giao lộ Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải

Phường Tân Phước

2027

Xem thêm 23 điểm

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM hồi tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra 4 vấn đề cấp bách đối với TP.HCM. Một trong 4 vấn đề đó là TP.HCM phải giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông.

Ngay sau đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ hai ngày 15/12/2025, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang xác định giải quyết những tồn tại được Tổng Bí thư chỉ ra là một trong hai nhóm nhiệm vụ lớn của thành phố. Ông yêu cầu hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án, công trình.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết thành phố đặt mục tiêu từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ triển khai 98 dự án với tổng mức đầu tư hơn 360.840 tỷ đồng, nhằm giải quyết dứt điểm 28 điểm nghẽn này trước năm 2030. Ông nhìn nhận ùn tắc giao thông đang gây khó khăn lớn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng trực tiếp phát triển kinh tế, môi trường sống và môi trường đầu tư.

Trong 98 dự án, có 33 dự án đủ điều kiện triển khai. Nhóm công trình đang triển khai khai: nút giao thông An Phú; nút giao thông Mỹ Thủy; mở rộng Quốc lộ 50; xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; đường Vành đai 2 (đoạn 3 từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1)...

Nhóm công trình/dự án hạ tầng trọng điểm, cấp bách chuẩn bị khởi công: cầu Thủ Thiêm 4, xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, Metro số 1 và Metro số 2 trên địa bàn Bình Dương cũ, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành…

Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM. Nền bản đồ: © OSM contributors