Bản đồ 28 điểm nghẽn giao thông TP.HCM và lộ trình tháo gỡ
TP.HCM xác định 28 điểm nguy cơ ùn tắc tại 9 khu vực; dự kiến xóa 6 điểm năm 2026, 9 điểm năm 2027 và các điểm còn lại đến 2030, với 98 dự án cùng các giải pháp tổ chức giao thông.
2026
2027
2028–2030
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Znews | Xã hội
Bản đồ 28 điểm nghẽn giao thông TP.HCM và lộ trình tháo gỡ
Phan Anh - Xuân Sang
TP.HCM xác định 28 điểm nguy cơ ùn tắc tại 9 khu vực; dự kiến xóa 6 điểm năm 2026, 9 điểm năm 2027 và xử lý các điểm còn lại đến 2030, với danh mục 98 dự án cùng các giải pháp tổ chức giao thông.
Xóa
6 điểm
2026
Xóa
9 điểm
2027
Xóa
13 điểm
2028–2030
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Trung tâm thành phố
1
Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh
Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm
phường Sài Gòn · Dự kiến 2027
Gồm 2 giao lộ: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
2
Ngã tư Bốn Xã
phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh · Dự kiến 2028–2030
3
Đường Nguyễn Tất Thành
phường Xóm Chiếu · Dự kiến 2028–2030
Đông Bắc
4
Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão
Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão
phường Hạnh Thông · Dự kiến 2026
5
Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị
Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị
phường Gò Vấp · Dự kiến 2026
6
Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị
Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị
phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn · Dự kiến 2027
Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ giao thông giờ cao điểm. Ảnh: Duy Hiệu.
7
Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng
Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng
phường Bình Thạnh · Dự kiến 2028–2030
8
Ngã tư Hàng Xanh
phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030
Chiều tối 1/10, xe kẹt cứng từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: Duy Hiệu.
9
Xô Viết Nghệ Tĩnh
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ
phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 810 m.
Tây Bắc
10
Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú
Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu
xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc · Dự kiến 2028–2030
Gồm 2 giao lộ: Vĩnh Lộc - Quách Điêu; Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú.
11
Đường Nguyễn Văn Bứa
Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng
xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 2.580 m.
Phía Đông
12
Nút giao An Phú
phường Bình Trưng · Dự kiến 2026
Xe cộ ùn ứ quanh công trường nút giao An Phú. Ảnh: Duy Hiệu.
13
Ngã tư Tây Hòa
phường Thủ Đức và phường Phước Long · Dự kiến 2026
Phía Nam
14
Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50
Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50
xã Bình Hưng · Dự kiến 2026
15
Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ
Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ
phường Tân Hưng · Dự kiến 2028–2030
16
Dương Bá Trạc - cầu Kênh Xáng
Đường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xáng
phường Chánh Hưng · Dự kiến 2028–2030
17
Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng
Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng
xã Bình Hưng · Dự kiến 2028–2030
Đường Nguyễn Văn Linh dù quy mô 10-14 làn xe nhưng vẫn trong nguy cơ ùn tắc khi lượng xe tăng cao. Ảnh: VTC News.
Sân bay Tân Sơn Nhất
18
Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám
Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám
phường Tân Bình và phường Bảy Hiền · Dự kiến 2026
19
Vòng xoay Lăng Cha Cả
phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa · Dự kiến 2028–2030
20
Đường Trường Chinh
Đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý
phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 250 m.
Đoạn bị rào chắn công trường thu hẹp mặt đường Trường Chinh, xe ùn ứ trong giờ cao điểm. Ảnh: Hoài Bảo.
Cảng Cát Lái
21
Nút giao Mỹ Thủy
phường Cát Lái · Dự kiến 2027
22
Đường Nguyễn Thị Định
Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái
phường Cát Lái · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 1.660 m.
Xe container di chuyển dày đặc trên đường Nguyễn Thị Định để vào cảng Cát Lái. Ảnh: Quỳnh Danh.
Bình Dương cũ
23
Quốc lộ 13 - cầu Phú Long
Giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long
phường Lái Thiêu · Dự kiến 2027
24
Phú Lợi - 30/4
Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai
phường Phú Lợi · Dự kiến 2027
Gồm 3 giao lộ: Phú Lợi - 30 Tháng 4; Phú Lợi - Trần Văn Ơn; Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai.
Bà Rịa – Vũng Tàu cũ
25
Quốc lộ 51 - Tập đoàn 7 Phước Bình
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình
phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
26
Quốc lộ 51 - KCN Mỹ Xuân
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân
phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
27
Quốc lộ 51 - Trần Hưng Đạo
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo
phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
28
Quốc lộ 51 - cảng Cái Mép
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải
phường Tân Phước · Dự kiến 2027
Ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 51. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN.
Xóa 15 điểm trong hai năm
Năm 20266 điểm
4
Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão
Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão
phường Hạnh Thông · Dự kiến 2026
5
Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị
Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị
phường Gò Vấp · Dự kiến 2026
12
Nút giao An Phú
phường Bình Trưng · Dự kiến 2026
Xe cộ ùn ứ quanh công trường nút giao An Phú. Ảnh: Duy Hiệu.
13
Ngã tư Tây Hòa
phường Thủ Đức và phường Phước Long · Dự kiến 2026
14
Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50
Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50
xã Bình Hưng · Dự kiến 2026
18
Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám
Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám
phường Tân Bình và phường Bảy Hiền · Dự kiến 2026
Năm 20279 điểm
1
Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh
Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm
phường Sài Gòn · Dự kiến 2027
Gồm 2 giao lộ: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
6
Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị
Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị
phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn · Dự kiến 2027
Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ giao thông giờ cao điểm. Ảnh: Duy Hiệu.
21
Nút giao Mỹ Thủy
phường Cát Lái · Dự kiến 2027
23
Quốc lộ 13 - cầu Phú Long
Giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long
phường Lái Thiêu · Dự kiến 2027
24
Phú Lợi - 30/4
Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai
phường Phú Lợi · Dự kiến 2027
Gồm 3 giao lộ: Phú Lợi - 30 Tháng 4; Phú Lợi - Trần Văn Ơn; Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai.
25
Quốc lộ 51 - Tập đoàn 7 Phước Bình
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình
phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
26
Quốc lộ 51 - KCN Mỹ Xuân
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân
phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
27
Quốc lộ 51 - Trần Hưng Đạo
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo
phường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
28
Quốc lộ 51 - cảng Cái Mép
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải
phường Tân Phước · Dự kiến 2027
2028–203013 điểm
2
Ngã tư Bốn Xã
phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh · Dự kiến 2028–2030
3
Đường Nguyễn Tất Thành
phường Xóm Chiếu · Dự kiến 2028–2030
7
Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng
Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng
phường Bình Thạnh · Dự kiến 2028–2030
8
Ngã tư Hàng Xanh
phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030
Chiều tối 1/10, xe kẹt cứng từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: Duy Hiệu.
9
Xô Viết Nghệ Tĩnh
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ
phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 810 m.
10
Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú
Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu
xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc · Dự kiến 2028–2030
Gồm 2 giao lộ: Vĩnh Lộc - Quách Điêu; Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú.
11
Đường Nguyễn Văn Bứa
Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng
xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 2.580 m.
15
Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ
Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ
phường Tân Hưng · Dự kiến 2028–2030
16
Dương Bá Trạc - cầu Kênh Xáng
Đường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xáng
phường Chánh Hưng · Dự kiến 2028–2030
17
Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng
Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng
xã Bình Hưng · Dự kiến 2028–2030
19
Vòng xoay Lăng Cha Cả
phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa · Dự kiến 2028–2030
20
Đường Trường Chinh
Đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý
phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 250 m.
Đoạn bị rào chắn công trường thu hẹp mặt đường Trường Chinh, xe ùn ứ trong giờ cao điểm. Ảnh: Hoài Bảo.
22
Đường Nguyễn Thị Định
Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái
phường Cát Lái · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 1.660 m.
Xe container di chuyển dày đặc trên đường Nguyễn Thị Định để vào cảng Cát Lái. Ảnh: Quỳnh Danh.
28 điểm theo khu vực
Tất cả 28
2026 6
2027 9
2028–2030 13
Số
Vị trí
Phường, xã
Dự kiến xử lý
Trung tâm thành phố
3 điểm · 23 dự án
1
Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh
Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gồm 2 giao lộ: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Phường Sài Gòn
2027
2
Ngã tư Bốn Xã
Phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh
2028–2030
3
Đường Nguyễn Tất Thành
Phường Xóm Chiếu
2028–2030
Đông Bắc
6 điểm · 16 dự án
4
Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão
Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão
Phường Hạnh Thông
2026
5
Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị
Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị
Phường Gò Vấp
2026
6
Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị
Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị
Phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn
2027
7
Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng
Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng
Phường Bình Thạnh
2028–2030
8
Ngã tư Hàng Xanh
Phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây
2028–2030
9
Xô Viết Nghệ Tĩnh
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ
Đoạn dài khoảng 810 m.
Phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây
2028–2030
Tây Bắc
2 điểm · 15 dự án
10
Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú
Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu
Gồm 2 giao lộ: Vĩnh Lộc - Quách Điêu; Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú.
Xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc
2028–2030
11
Đường Nguyễn Văn Bứa
Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng
Đoạn dài khoảng 2.580 m.
Xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn
2028–2030
Phía Đông
2 điểm · 17 dự án
12
Nút giao An Phú
Phường Bình Trưng
2026
13
Ngã tư Tây Hòa
Phường Thủ Đức và phường Phước Long
2026
Phía Nam
4 điểm · 23 dự án
14
Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50
Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50
Xã Bình Hưng
2026
15
Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ
Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ
Phường Tân Hưng
2028–2030
16
Dương Bá Trạc - cầu Kênh Xáng
Đường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xáng
Phường Chánh Hưng
2028–2030
17
Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng
Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng
Xã Bình Hưng
2028–2030
Sân bay Tân Sơn Nhất
3 điểm · 5 dự án
18
Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám
Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám
Phường Tân Bình và phường Bảy Hiền
2026
19
Vòng xoay Lăng Cha Cả
Phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa
2028–2030
20
Đường Trường Chinh
Đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý
Đoạn dài khoảng 250 m.
Phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì
2028–2030
Cảng Cát Lái
2 điểm · 17 dự án
21
Nút giao Mỹ Thủy
Phường Cát Lái
2027
22
Đường Nguyễn Thị Định
Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái
Đoạn dài khoảng 1.660 m.
Phường Cát Lái
2028–2030
Bình Dương cũ
2 điểm · 11 dự án
23
Quốc lộ 13 - cầu Phú Long
Giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long
Phường Lái Thiêu
2027
24
Phú Lợi - 30/4
Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai
Gồm 3 giao lộ: Phú Lợi - 30 Tháng 4; Phú Lợi - Trần Văn Ơn; Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai.
Phường Phú Lợi
2027
Bà Rịa – Vũng Tàu cũ
4 điểm · 9 dự án
25
Quốc lộ 51 - Tập đoàn 7 Phước Bình
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình
Phường Phú Mỹ
2027
26
Quốc lộ 51 - KCN Mỹ Xuân
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân
Phường Phú Mỹ
2027
27
Quốc lộ 51 - Trần Hưng Đạo
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo
Phường Phú Mỹ
2027
28
Quốc lộ 51 - cảng Cái Mép
Giao lộ Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải
Phường Tân Phước
2027
Xem thêm 23 điểm
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM hồi tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra 4 vấn đề cấp bách đối với TP.HCM. Một trong 4 vấn đề đó là TP.HCM phải giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông.
Ngay sau đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ hai ngày 15/12/2025, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang xác định giải quyết những tồn tại được Tổng Bí thư chỉ ra là một trong hai nhóm nhiệm vụ lớn của thành phố. Ông yêu cầu hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án, công trình.
Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết thành phố đặt mục tiêu từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ triển khai 98 dự án với tổng mức đầu tư hơn 360.840 tỷ đồng, nhằm giải quyết dứt điểm 28 điểm nghẽn này trước năm 2030. Ông nhìn nhận ùn tắc giao thông đang gây khó khăn lớn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng trực tiếp phát triển kinh tế, môi trường sống và môi trường đầu tư.
Trong 98 dự án, có 33 dự án đủ điều kiện triển khai. Nhóm công trình đang triển khai khai: nút giao thông An Phú; nút giao thông Mỹ Thủy; mở rộng Quốc lộ 50; xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; đường Vành đai 2 (đoạn 3 từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1)...
Nhóm công trình/dự án hạ tầng trọng điểm, cấp bách chuẩn bị khởi công: cầu Thủ Thiêm 4, xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, Metro số 1 và Metro số 2 trên địa bàn Bình Dương cũ, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành…
Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM. Nền bản đồ: © OSM contributors
Nguồn Znews: https://znews.vn/ban-do-28-diem-nghen-giao-thong-tphcm-va-lo-trinh-thao-go-post1692028.html