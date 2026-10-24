Bán điện thoại trả nợ, thanh niên dựng chuyện bị cướp

Ngày 24/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Tân Hà Lâm Hà vừa làm rõ vụ trình báo bị cướp tài sản không đúng sự thật.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 23/10, Công an xã Tân Hà Lâm Hà tiếp nhận trình báo của N.Đ.T (SN 2008, trú tại địa phương) về việc bị ba thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa, chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 17 Pro màu bạc vào tối hôm trước, tại đoạn đường bê tông thuộc thôn Vân Khánh.

N.Đ.T khi làm việc tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, lấy lời khai, trích xuất dữ liệu camera khu vực và rà soát các đối tượng liên quan. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm bất hợp lý trong lời trình bày của T.

Đến trưa cùng ngày, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, T. thừa nhận đã dựng chuyện bị cướp tài sản.

Theo lời khai, khoảng tháng 9/2026, T. bán chiếc iPhone 17 Pro màu bạc để mua iPhone 18 Pro.

Do vay nợ nhưng không có tiền trả, ngày 16/10, T. tiếp tục bán chiếc iPhone 18 Pro để trả nợ. Lo sợ bố mẹ phát hiện, T. bịa chuyện bị cướp điện thoại và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.