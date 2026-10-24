Bán điện thoại trả nợ, nam thanh niên dựng chuyện bị cướp

Ngày 23/10, Công an xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên trình báo bị cướp điện thoại trên địa bàn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là vụ việc do người trình báo tự dựng chuyện.

N.Đ.T khi làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Trước đó, khoảng 8h ngày 23/10, Công an xã Tân Hà Lâm Hà tiếp nhận trình báo của N.Đ.T. (SN 2008, trú tại địa phương) về việc bị 3 thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa, chiếm đoạt điện thoại.

Theo lời trình bày ban đầu, khoảng 20h ngày 22/10, khi đi qua đoạn đường bê tông thuộc thôn Vân Khánh, xã Tân Hà Lâm Hà, T. bất ngờ bị 3 người lạ mặt dùng dao uy hiếp, cướp một chiếc iPhone 17 Pro màu bạc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hà Lâm Hà nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành xác minh, rà soát những người có biểu hiện nghi vấn tại địa phương và trích xuất dữ liệu camera khu vực được cho là xảy ra vụ cướp.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin, lực lượng công an phát hiện nhiều điểm bất hợp lý trong lời trình bày của T.

Đến trưa cùng ngày, trước các tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an thu thập, T. thừa nhận đã tự dựng chuyện bị cướp tài sản.

Theo lời khai, khoảng tháng 9/2026, T. bán chiếc iPhone 17 Pro màu bạc để mua một chiếc iPhone 18 Pro.

Sau đó, do vay nợ nhưng không có khả năng thanh toán, ngày 16/10, nam thanh niên tiếp tục bán chiếc iPhone 18 Pro để lấy tiền trả nợ.

Lo sợ bố mẹ phát hiện việc bán điện thoại, T. nghĩ ra câu chuyện bị 3 thanh niên dùng dao cướp tài sản, sau đó đến cơ quan công an trình báo nhằm che giấu sự việc.

Đối với hành vi trên, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần trung thực khi cung cấp thông tin, trình báo các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Việc cố ý dựng chuyện, báo tin giả không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức xác minh của lực lượng chức năng mà còn có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hành vi cố ý báo tin giả về tội phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Cơ quan công an cũng đề nghị gia đình, nhà trường tăng cường giáo dục thanh thiếu niên về ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm khi cung cấp thông tin và những hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ hành vi báo tin sai sự thật.