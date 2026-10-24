Bán điện thoại iPhone trả nợ, nam thanh niên dựng chuyện bị cướp

N.Đ.T. khi làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CALĐ.

Ngày 24/10, Công an xã Tân Hà Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm đối với nam thanh niên dựng chuyện bị cướp iPhone để trả nợ.

Trước đó, Công an xã Tân Hà Lâm Hà tiếp nhận trình báo của N.Đ.T. (SN 2008, ở xã Tân Hà Lâm Hà) về việc bị ba thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa, cướp điện thoại.

Theo trình báo, khoảng 20h ngày 22/10, khi đi qua đoạn đường bê tông thuộc thôn Vân Khánh, xã Tân Hà Lâm Hà, T. bị ba thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa, chiếm đoạt chiếc iPhone 17 Pro màu bạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua làm việc, ghi nhận lời trình bày của T, lực lượng công an nhận thấy nhiều điểm bất hợp lý.

Kết hợp xác minh, trích xuất dữ liệu camera tại khu vực được trình báo xảy ra vụ việc và rà soát các đối tượng trên địa bàn, công an xã xác định thông tin T. trình báo về việc bị cướp tài sản là không đúng sự thật.

Trước những tài liệu, chứng cứ do công an xã thu thập, T. đã thừa nhận việc trình báo bị cướp tài sản là do bản thân dựng chuyện.