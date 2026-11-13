'Bắn dây thun' hành hạ trẻ, một bảo mẫu bị truy tố

Từ những video clip gây phẫn nộ

Trên cơ sở kết quả điều tra, cáo trạng của VKSND khu vực 16 - TPHCM xác định: Trường Mầm non tư thục L.X (Trường MNLX), có địa chỉ tại P.Thuận Giao, TPHCM. Tháng 7/2024, Triệu Thị Tâm ký hợp đồng lao động và được giao nhiệm vụ cùng bà Nh. (SN 1997, ngụ xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long) làm bảo mẫu tại lớp Mầm ghép, với khoảng 20 trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi. Đầu tháng 7/2026, bà Nh. nghỉ việc.

Quá trình làm bảo mẫu tại Trường MNLX cùng với Tâm, bà Nh. đã quay 6 video clip ghi lại hình ảnh đồng nghiệp đánh các trẻ lớp Mầm ghép, cụ thể là cháu L.M (sinh ngày 03/7/2024) và cháu V.A.T (sinh ngày 05/9/2024). Không dừng lại, Tâm còn nghĩ ra chiêu trò quái gở, dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân các cháu, gây đau điếng, khiến trẻ sợ hãi.

Ngày 10/6/2026, Tâm dùng tay đánh vào chân và đầu cháu L.M. Tiếp đó, ngày 24/6/2026, Tâm hành hạ cháu V.A.T. Sau khi dùng tay đánh vào đầu và chân phải cháu V.A.T, Tâm tiếp tục lấy dây thun bắn nhiều cái vào lòng bàn chân của cháu. Cùng ngày, Tâm dùng tay đánh liên tiếp vào vùng lưng và vai cháu L.M. Hôm sau, Tâm lại ra tay hành hạ cháu L.M, Tâm đánh vào chân, sau đó bắn dây thun nhiều cái vào 2 lòng bàn chân của cháu L.M.

Cơ quan Công an làm việc với Triệu Thị Tâm

Lập lại chiêu trò quái gỡ cũ, ngày 27/6/2026, Tâm lấy dây thun bắn nhiều lần vào 2 lòng bàn chân của cháu V.A.T và cháu L.M. Nguy hiểm hơn, Tâm còn nắm tay cháu V.A.T, nhấc trẻ lên để di chuyển sang vị trí khác.

Ngày 06/8/2026, bà Nh. đăng tải lên tài khoản TikTok của mình 2 đoạn video clip liên quan đến việc Tâm hành hạ cháu L.M và cháu V.A.T, nhằm cảnh báo các gia đình phải cẩn thận khi gửi con đến Trường MNLX.

Trả giá cho hành vi "biến thái"

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an P.Thuận Giao phát hiện các video clip, xác định người phụ nữ thực hiện hành vi với các trẻ là Triệu Thị Tâm, bảo mẫu Trường MNLX; người quay và đăng tải đoạn video từng làm bảo mẫu mầm non tại trường này.

Công an P.Thuận Giao phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TPHCM mời những người liên quan làm việc. Tâm thừa nhận đã có hành vi đánh các cháu L.M và V.A.T như nội dung thể hiện trong các đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội. Khám nghiệm hiện trường tại Trường MNLX, Cơ quan điều tra thu giữ 1 túi nylon chứa nhiều sợi dây thun được Tâm sử dụng để thực hiện hành vi quái gở với trẻ.

Giấy chứng nhận thương tích ngày 07/8/2026 của Bệnh viện Medic Miền Đông, ghi nhận: cháu V.A.T đi lại khập khiễng; tay và chân không có vết thương; các cơ quan khác chưa ghi nhận dấu hiệu chấn thương. Cháu L.M đi lại khập khiễng; có biểu hiện đau nhẹ khi ấn vào lòng bàn chân; chưa phát hiện dấu hiệu chấn thương khác.

Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TPHCM đã tiến hành giám định và có kết luận: Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 6 video. Như vậy, nội dung các video clip đều đúng sự thật.

Ngày 08/8/2026, Tâm bị bắt giữ. Ngày 16/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Triệu Thị Tâm về tội "Hành hạ người khác". Cùng ngày, bị can được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

Cáo trạng kết luận: Từ ngày 10/6 - 27/6/2026, tại Trường MNLX, Tâm đã nhiều lần có hành vi dùng tay đánh vào chân, đầu và dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân của 2 cháu L.M và V.A.T. Tâm đã xâm phạm quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của trẻ em, ảnh hưởng đến sự an toàn và quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại cơ sở mầm non. Hành vi của Tâm đã phạm vào tội "Hành hạ người khác", theo quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 140 BLHS (phạm tội 2 lần trở lên) với khung hình phạt từ 1 - 3 năm tù. Quá trình điều tra, bị can Tâm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Đằng sau cánh cửa một cơ sở mầm non, nơi đáng lẽ phải là môi trường an toàn, yêu thương và chăm sóc trẻ thơ, lại xảy ra chuyện khó ngờ khiến dư luận phẫn nộ. Vụ việc tại Trường MNLX một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.