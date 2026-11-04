Bán đầy chợ, giá bình dân, loại thực phẩm màu trắng này chứa kali cao gấp 12 lần chuối, nhiều người chưa biết

Trong các loại nấm ăn được, có một loại nấm đặc biệt giàu kali, đó là nấm mỡ trắng (còn gọi là nấm khẩu). Loại nấm này có màu trắng, phần thịt dày, chắc và mang hương vị thơm ngon tự nhiên. Khi chế biến, nấm có vị ngọt thanh, kết cấu dai mềm gần giống thịt nên còn được ví là “thịt của các loại rau”.

Điểm nổi bật nhất của nấm mỡ trắng là hàm lượng kali rất cao. Theo bài viết, cứ 100 g nấm chứa khoảng 3.106 mg kali, trong khi cùng trọng lượng chuối chỉ cung cấp khoảng 256 mg. Như vậy, lượng kali trong loại nấm này cao hơn chuối tới hơn 12 lần.

Không chỉ giàu kali, nấm mỡ trắng còn là thực phẩm có hàm lượng kali cao và natri thấp. Cứ 100 g nấm chỉ chứa khoảng 5,2 mg natri.

Khi tuổi tác tăng lên, tình trạng mất cơ diễn ra nhanh hơn, khiến nhiều người trung niên và cao tuổi thường cảm thấy chân tay yếu, đi lại thiếu linh hoạt, cơ thể mệt mỏi và tinh thần kém minh mẫn. Kali là khoáng chất quan trọng, giúp duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp và hệ thần kinh. Khi cơ thể thiếu kali, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, yếu cơ, thiếu sức lực.

Vì vậy, bổ sung thực phẩm giàu kali vào chế độ ăn uống hằng ngày là điều cần thiết. Người trung niên và cao tuổi có thể thay đổi thực đơn bằng cách sử dụng nấm mỡ trắng, kết hợp với các thực phẩm khác để tạo nên những món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Dưới đây là 3 món ăn từ nấm mỡ trắng dễ chế biến, thích hợp cho bữa cơm gia đình.

Nấm có vị ngọt tự nhiên, rong biển giúp món canh thêm thơm ngon, trong khi tôm khô góp phần bổ sung canxi.

1. Canh nấm mỡ trắng rong biển và tôm khô

Khi thời tiết chuyển lạnh, một bát canh nóng trước bữa ăn sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn. Nấm mỡ trắng kết hợp với rong biển và tôm khô là công thức chế biến đơn giản, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn mang lại hương vị hấp dẫn.

Nấm có vị ngọt tự nhiên, rong biển giúp món canh thêm thơm ngon, trong khi tôm khô góp phần bổ sung canxi. Chỉ mất vài phút chế biến, bạn đã có một bát canh nóng hổi, thích hợp cho bữa cơm gia đình.

Cách chế biến:

1. Nấm mỡ trắng rửa sạch, thái thành từng lát mỏng. Rong biển xé thành miếng nhỏ. Tôm khô rửa qua nước để loại bỏ bụi bẩn và giảm bớt vị mặn. Hành lá thái nhỏ.

2. Đun sôi một nồi nước, cho nấm vào nấu khoảng 2-3 phút đến khi nấm mềm và tiết vị ngọt.

3. Tiếp tục cho rong biển và tôm khô vào, đun thêm khoảng 1 phút. Nêm một chút muối, hạt tiêu, thêm vài giọt dầu mè và hành lá rồi tắt bếp.

Lưu ý: Tôm khô vốn có vị mặn nên cần hạn chế lượng muối khi nêm nếm. Người ăn nhạt có thể không cần thêm muối.

2. Nấm mỡ trắng xào thịt bò

Nếu muốn có một món ăn đậm đà, đưa cơm, nấm mỡ trắng xào thịt bò là lựa chọn đáng thử. Thịt bò giàu protein, trong khi nấm cung cấp kali và tạo vị ngọt tự nhiên cho món ăn.

Nếu muốn có một món ăn đậm đà, đưa cơm, nấm mỡ trắng xào thịt bò là lựa chọn đáng thử.

Khi kết hợp hai nguyên liệu, thịt bò mềm thơm, nấm thấm đều nước thịt nên có hương vị đậm đà. Món ăn không chỉ dễ làm mà còn giúp thực đơn gia đình thêm phong phú.

Cách chế biến:

1. Nấm mỡ trắng rửa sạch, thái thành lát dày vừa ăn. Thịt thăn bò thái lát mỏng ngang thớ, sau đó ướp với một chút muối, rượu nấu ăn và bột ngô. Thêm một thìa dầu ăn, trộn đều rồi để khoảng 10 phút.

2. Làm nóng chảo với dầu ăn, cho nấm vào xào trên lửa lớn đến khi mềm, phần rìa hơi ngả vàng thì trút ra đĩa.

3. Tiếp tục cho dầu vào chảo, đợi nóng rồi cho thịt bò đã ướp vào xào nhanh trên lửa lớn đến khi thịt vừa đổi màu.

4. Cho nấm trở lại chảo, thêm một chút nước tương, muối và dầu hào, đảo đều cho gia vị thấm vào nguyên liệu rồi tắt bếp.

3. Nấm mỡ trắng xào trứng

Nấm mỡ trắng xào trứng là món ăn đơn giản, dễ chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nấm có vị ngọt thanh, mềm mọng, kết hợp với trứng béo thơm tạo nên món ăn hấp dẫn.

Món này có thể dùng trong bữa sáng cùng cháo hoặc ăn với cơm vào bữa tối. Nguyên liệu dễ tìm, cách làm nhanh gọn nên rất thích hợp với những gia đình bận rộn.

Nấm mỡ trắng xào trứng là món ăn đơn giản, dễ chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Cách chế biến:

1. Nấm mỡ trắng rửa sạch, thái lát mỏng. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và vài giọt rượu nấu ăn rồi đánh đều.

2. Đun sôi một nồi nước, cho nấm vào chần khoảng 1 phút rồi vớt ra, để ráo nước.

3. Làm nóng chảo với dầu ăn, đổ trứng vào chiên đến khi đông lại thành từng miếng lớn thì trút ra đĩa.

4. Tiếp tục cho dầu vào chảo, phi thơm tỏi băm rồi cho nấm vào đảo đều. Sau đó, đổ trứng trở lại chảo, nêm một chút muối, đảo nhẹ tay cho các nguyên liệu hòa quyện rồi tắt bếp.

Mẹo nhỏ: Nên chần nấm trước khi xào để hạn chế tình trạng nấm tiết nhiều nước, giúp món ăn giữ được độ ngon và trứng không bị nhão.

Nấm mỡ trắng là nguyên liệu có giá thành tương đối phải chăng, dễ tìm mua và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như nấu canh, xào thịt bò hoặc xào trứng. Khi thời tiết trở lạnh, các gia đình có thể mua nấm để thay đổi thực đơn, giúp bữa ăn thêm phong phú.

Tuy nhiên, dù nấm có chứa nhiều kali, không nên xem đây là thực phẩm có tác dụng chữa bệnh hay khắc phục tình trạng yếu cơ, mệt mỏi. Hàm lượng kali thực tế cũng cần được kiểm chứng theo dữ liệu dinh dưỡng đáng tin cậy. Người mắc bệnh thận hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế kali cần tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi tăng cường thực phẩm giàu khoáng chất này.