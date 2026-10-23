Bán đấu giá 4 tài sản liên quan bị án Trương Mỹ Lan trong 'đại án' Vạn Thịnh Phát

Các tài sản được đưa ra đấu giá gồm: Tài sản thứ nhất là khu đất có diện tích 298,9 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị với thời hạn lâu dài. Trên đất có một căn biệt thự với diện tích xây dựng 164,4 m², tổng diện tích sàn 326,1 m². Giá khởi điểm của tài sản này hơn 202,5 tỷ đồng.

Biệt thự 22B Nguyễn Thị Diệu, giá khởi điểm hơn 202 tỷ đồng

Tài sản thứ hai là nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, diện tích 115,9 m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị. Công trình hiện hữu gồm 6 tầng, tầng hầm và tầng lửng, với tổng diện tích sàn gần 792m², giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng.

Tài sản thứ ba là căn hộ tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, có giá khởi điểm hơn 41 tỷ đồng. Căn hộ có diện tích sàn 79,37m², nằm trong công trình cao 6 tầng.

Tài sản thứ tư là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, có diện tích đất 26,43m², trên đất có căn nhà cao 3 tầng, tổng diện tích sử dụng 62,42m². Giá khởi điểm của bất động sản này hơn 37,3 tỷ đồng.

Tài sản, căn nhà 142 Võ Văn Tần (kính màu xanh) liên quan Trương Mỹ Lan, giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng.

Tổng giá khởi điểm của 4 bất động sản trên là hơn 375 tỷ đồng. Việc đưa tài sản ra đấu giá nhằm thu hồi tiền thi hành án, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính mà bị án Trương Mỹ Lan phải chịu theo các bản án liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tuy nhiên, cả 4 tài sản này đều không có người đăng ký tham gia đấu giá. Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 52 luật Đấu giá tài sản, khi hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Bị án Trương Mỹ Lan tại một phiên tòa.

Ở giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bị án Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho hơn 43.000 bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo THADS TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã thực hiện 10 đợt chi trả, với tổng số tiền hơn 12.358 tỷ đồng. Riêng đợt 10, cơ quan thi hành án chi trả hơn 318 tỷ đồng, từ nguồn tiền thu được qua xử lý tài sản và các khoản hoàn trả.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý các tài sản liên quan để có nguồn thanh toán cho các trái chủ trong những đợt tiếp theo.