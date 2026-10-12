Bán đảo Triều Tiên 'tăng nhiệt'

Theo Yonhap, cuộc họp có sự tham dự của giới chức Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS). NSO kêu gọi Triều Tiên lập tức chấm dứt các vụ phóng tên lửa đạn đạo mà Seoul cho là không có lợi cho việc quản lý tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. NSO cũng kêu gọi triển khai mọi biện pháp cần thiết, đồng thời tiến hành phân tích và đánh giá tác động của vụ phóng mới nhất đối với an ninh Hàn Quốc.

Người dân Seoul theo dõi tin Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo ngày 12-10. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, JCS thông báo Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Trong số này có tên lửa đã bay được quãng đường hơn 900km. Quân đội Hàn Quốc khẳng định tăng cường giám sát để sẵn sàng ứng phó với các vụ phóng tên lửa tiếp theo của Triều Tiên và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đồng thời phối hợp chia sẻ thông tin chặt chẽ với phía Mỹ và Nhật Bản. Tờ The Japan Times dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong vụ phóng ngày 12-10, có ít nhất hai tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi xuống biển nằm ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

JCS nhận định vụ phóng ngày 12-10 có thể là động thái đáp trả việc Hàn Quốc tiến hành phóng thử thành công một phương tiện lượn siêu thanh (HGV) hôm 8-10 vừa qua, đồng thời nhằm thể hiện năng lực tên lửa cũng như những thành tựu của Triều Tiên trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm tăng cường sức mạnh quốc phòng.

Hồi đầu tháng này, Triều Tiên cũng thông báo thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Bình Nhưỡng cho biết tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000km. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao độ tin cậy và hiệu quả tác chiến của hệ thống vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố năng lực răn đe hạt nhân của nước này. Trong một tuyên bố riêng, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố tên lửa gây khó khăn cho hệ thống phát hiện và đánh chặn của đối phương.

Các vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên đang bất đồng liên quan tới các vụ nổ mìn gần đây tại khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên. Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Reuters cho biết Triều Tiên đã hơn 10 lần thử nghiệm tên lửa trong năm nay, riêng trong tháng 9 vừa qua là 4 lần. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào cuối năm nay, song Triều Tiên chưa phản hồi. Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Mỹ sẵn sàng tiến hành đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. "Tần suất thử tên lửa dày bất thường cho thấy Triều Tiên muốn tăng cường vị thế trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh tiềm năng", Giáo sư Song Seong-jong tại Đại học Daejeon (Hàn Quốc) bình luận với Reuters.