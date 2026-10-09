Bán đảo Triều Tiên: Hàn Quốc lần đầu phóng thử phương tiện lướt siêu vượt âm

Hệ thống tên lửa Hyunmoo-5 được trưng bày trong một sự kiện nhân Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc 1/10.

Theo hãng thông tấn Yonhap, người phát ngôn Kang Yu Jung của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, phương tiện thử nghiệm đã tách thành công khỏi tầng đẩy và hoàn thành quỹ đạo bay theo kế hoạch trong điều kiện siêu vượt âm. Vụ phóng nhằm kiểm tra các vật liệu bảo vệ chịu nhiệt độ cực cao, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động theo quỹ đạo bất quy tắc ở độ cao thấp.

Tổng thống Lee Jae Myung, Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin Chul cùng các quan chức khác đã chứng kiến vụ phóng. Ông Lee Jae Myung biểu dương nhóm phát triển HGV, nhấn mạnh Hàn Quốc cần bảo vệ an ninh quốc gia bằng chính năng lực của mình, đồng thời cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ phát triển và đưa vào sử dụng các loại vũ khí tiên tiến.

Địa điểm phóng không được công bố chính thức, tuy nhiên, Yonhap đưa tin, vụ thử được tiến hành trên một sà lan tại trung tâm thử nghiệm của Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc ở Taean, cách thủ đô Seoul khoảng 130 km về phía Nam.

HGV sử dụng tầng đẩy để tăng tốc và đưa phương tiện lên tầng cao của khí quyển, sau đó tách khỏi tầng đẩy và lướt ở độ cao thấp hơn với tốc độ siêu vượt âm. Theo Yonhap, vụ thử được xem là động thái đáp trả vụ nổ mìn hồi tháng trước tại khu vực phía Hàn Quốc thuộc Đường phân giới quân sự, khiến hai binh sĩ nước này bị thương nặng mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng cố ý thực hiện, trong khi Triều Tiên bác bỏ cáo buộc.

Sau vụ phóng, ông Lee Jae Myung cũng kiểm tra tên lửa đất đối đất Hyunmoo-5, được biết đến với biệt danh “tên lửa quái vật” do trọng lượng lớn và sức công phá mạnh. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc chính thức công bố tên của loại vũ khí chưa được tiết lộ trước đó này.

Động thái của Seoul diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên cũng đang phát triển năng lực tên lửa. Hôm 4/10, Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa chiến lược tầm trung ngoài khơi bờ biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, được cho là có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.