Bán đảo Triều Tiên: Gỡ nút thắt, tìm lối ra

Chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới cơ sở làm giàu uranium. (Nguồn: Asia Times)

Trong khi Seoul tiếp tục kêu gọi đối thoại và Washington khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng tiếp xúc với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Bình Nhưỡng lại củng cố năng lực hạt nhân, tên lửa và ít có dấu hiệu trở lại các cuộc đàm phán lấy phi hạt nhân hóa làm trọng tâm.

Ngày 3/10, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung từ bờ biển phía Đông. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát vụ phóng và em gái ông, bà Kim Yo Jong tuyên bố tên lửa được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng thay đổi quỹ đạo ở độ cao thấp.

Vụ phóng diễn ra không lâu sau căng thẳng tại biên giới liên Triều. Seoul và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) cho biết cuộc điều tra chung về vụ nổ mìn ngày 21/9 tại Khu phi quân sự (DMZ) đã xác định xảy ra vi phạm Hiệp định đình chiến; vụ nổ khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc và tuyên bố Triều Tiên không có ý định tiếp xúc với Hàn Quốc.

Trong khi Triều Tiên vẫn cứng rắn trên thực tế như vậy thì Hàn Quốc và Mỹ đang ứng xử ra sao? Trước tiên, về phía Hàn Quốc, Seoul theo đuổi cách tiếp cận song song. Theo Reuters, ngày 1/10, Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi Bình Nhưỡng khôi phục lòng tin và đối thoại nhưng đồng thời lại công bố chương trình hiện đại hóa quốc phòng, trong đó có kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tăng cường phòng thủ tên lửa, ứng dụng AI và laser năng lượng cao.

Về phần mình, Washington cũng không đóng cánh cửa đối thoại. Ngày 2/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết ông Trump không coi đối thoại với Triều Tiên là một sự nhượng bộ và sẽ tiếp xúc với Bình Nhưỡng nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ. Theo Yonhap, ông Trump khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên của Washington không thay đổi.

Câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là: Seoul kêu gọi thúc đẩy xây dựng lòng tin, Washington phát tín hiệu linh hoạt hơn khả năng đối thoại song vẫn đinh ninh mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên - một điều mà Bình Nhưỡng coi là “bất khả thi”. Vậy, liệu đối thoại có thể thực sự được nối lại hay không, và nếu diễn ra thì nội dung gì là trọng tâm chương trình nghị sự?

Trong một phân tích gần đây trên 38 North, Giáo sư Bong Geun Jun, Học viện Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên trên thực tế đã là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và khả năng phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong tương lai gần là rất thấp. Theo ông, mục tiêu thực tế trước mắt là nối lại đối thoại chính trị, đồng thời kiềm chế việc tiếp tục phát triển và mở rộng năng lực hạt nhân, trong khi vẫn giữ phi hạt nhân hóa là mục tiêu lâu dài.

Chuyên gia Sydney Seiler của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhìn nhận vấn đề từ góc độ thay đổi môi trường chiến lược. Theo ông, Bình Nhưỡng đang có cách tiếp cận “byungjin thứ hai” - chiến lược trong đó Triều Tiên vừa thúc đẩy năng lực hạt nhân, vừa tìm cách bình thường hóa quan hệ với các cường quốc sẵn sàng chấp nhận, dù không nhất thiết chính thức công nhận, vị thế hạt nhân của nước này.

Như vậy, nếu tích hợp các mảnh ghép lại với nhau, có thể nhận ra rằng thách thức lớn nhất cho bài toán Bán đảo Triều Tiên hiện nay không chỉ nằm ở việc mở lại kênh ngoại giao, mà là tìm được một chương trình nghị sự trong đó các bên có thể tham gia mà không buộc bên kia ngay lập tức từ bỏ lập trường cốt lõi.