Bán đảo Sơn Trà tạm dừng đón khách, cảnh báo nguy cơ sạt lở

Đường ra Bãi Cát Vàng xuất hiện nứt, sụt lún

Chiều 10/11, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo tạm dừng hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà từ 15h30 cùng ngày nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Thời điểm mở cửa trở lại chưa được xác định.

Theo Ban Quản lý, dự báo trong hai ngày 10 và 11/11, TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, đơn vị quyết định tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo.

Công an phường Sơn Trà cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường ra Bãi Cát Vàng trên bán đảo Sơn Trà xuất hiện tình trạng mặt đường bị nứt, sụt lún.

Lực lượng chức năng kiểm tra, khoanh vùng khu vực đường ra Bãi Cát Vàng bị nứt, sụt lún trên bán đảo Sơn Trà.

Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và du khách khi lưu thông qua khu vực, đặc biệt trong điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa lớn.

Trước sự cố, Công an phường Sơn Trà đã phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng lực lượng Dân quân thường trực kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Các lực lượng đã đổ đất, cát ngăn đường, dựng rào chắn, giăng dây phản quang và đặt biển cảnh báo nhằm khoanh vùng khu vực nguy hiểm, ngăn người và phương tiện đi vào vị trí mặt đường bị nứt, sụt lún.

Công an phường Sơn Trà khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không di chuyển vào khu vực đường ra Bãi Cát Vàng đã được rào chắn; không tự ý tháo dỡ rào chắn, vượt dây cảnh báo hoặc tìm cách đi qua vị trí có dấu hiệu sụt lún.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở tại bán đảo Sơn Trà

Trước đó, ngày 9/11, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã khuyến cáo người dân, du khách chủ động điều chỉnh lịch trình, tạm hoãn các hoạt động tham quan, trekking, hiking khi có mưa lớn, dông sét.

Một đoạn đường trên bán đảo Sơn Trà bị sụt lún, phần đất nền bên dưới lộ ra sau mưa lớn kéo dài.

Đặc biệt, người dân và du khách cần tránh di chuyển trên các tuyến đường dốc, trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc cây gãy đổ; không tiếp cận các con suối, khe nước và nơi có nguy cơ nước chảy xiết.

Khi thời tiết xấu, không cố thực hiện các hoạt động tham quan, trekking, hiking hoặc di chuyển trên các cung đường ở bán đảo. Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không dừng, đỗ xe tại vị trí khuất tầm nhìn, dưới tán cây lớn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ban Quản lý đề nghị người dân, du khách thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên quản lý; không tự ý đi vào những khu vực đã có cảnh báo nguy hiểm hoặc hạn chế tham quan.

Công an phường Sơn Trà cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đến các khu vực đèo dốc, ven núi, ven suối và những nơi có nguy cơ sạt lở trong thời gian mưa lớn kéo dài. Người dân, du khách cần nâng cao cảnh giác, chấp hành hướng dẫn tại hiện trường để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Bán đảo Sơn Trà thuộc phường Sơn Trà, có ba mặt giáp biển, một mặt tựa vào đô thị, từ lâu được ví như “lá phổi xanh”, “viên ngọc quý” của TP Đà Nẵng. Với diện tích hơn 4.400ha, Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên có hệ sinh thái động, thực vật phong phú, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi đến Đà Nẵng. Nơi đây còn là môi trường sinh sống của nhiều loài linh trưởng quý hiếm như voọc chà vá chân nâu, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ.