Bán đảo Sơn Trà đón khách trở lại từ ngày 14.10

Theo thông báo của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà được khôi phục từ ngày 14.10.2026, sau thời gian tạm dừng nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến thời tiết bất lợi.

Trước đó, do dự báo Đà Nẵng có mưa to đến rất to trong nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, Ban Quản lý đã thông báo tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà từ ngày 8.10 cho đến khi có thông báo mới.

Việc bán đảo Sơn Trà mở cửa trở lại là cơ hội để du khách tiếp tục khám phá một trong những không gian thiên nhiên đặc sắc của Đà Nẵng

Việc mở cửa trở lại tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp tục khám phá cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của Sơn Trà.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn trong quá trình tham quan, du khách được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn, chỉ di chuyển trên các tuyến đường được phép, không tự ý đi vào khu vực hạn chế, đặc biệt chú ý an toàn tại những đoạn đường đèo dốc, quanh co.

Bên cạnh đó, du khách cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, không cho động vật hoang dã ăn và hạn chế những hành vi có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Được biết, thời gian qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng đã có khuyến cáo người dân, du khách không tham gia các tour trekking, du lịch sinh thái tự phát, chưa được cấp phép vào khu vực rừng đặc dụng tại bán đảo Sơn Trà.

Theo Ban Quản lý, bán đảo Sơn Trà có giá trị đặc biệt về hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên. Việc tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại đây cần tuân thủ quy định, bảo đảm yêu cầu quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và hệ sinh thái.

Hiện Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà chưa được phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Do đó, các tổ chức, cá nhân tự ý vào lâm phận rừng đặc dụng để tổ chức trekking, tham quan, trải nghiệm, quan sát động vật hoang dã… khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hoạt động không đúng quy định pháp luật.

Hãy cùng nhau trải nghiệm có trách nhiệm, tuân thủ quy định, chung tay bảo vệ rừng và đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà

Ban Quản lý khuyến cáo người dân, du khách không đăng ký, mua hoặc tham gia các tour trekking, tour trải nghiệm sinh thái, quan sát động vật hoang dã tự phát, không rõ tính pháp lý.

Du khách cũng không tự ý đi theo các đường mòn, lối mở vào rừng để tham gia hoạt động do cá nhân, tổ chức tự tổ chức; đặc biệt không tham gia trekking, quan sát động vật hoang dã vào ban đêm khi chưa được cấp phép.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, Ban Quản lý đề nghị không tự ý quảng bá, chào bán, tổ chức tour hoặc đưa khách vào lâm phận rừng đặc dụng Sơn Trà khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Những hoạt động này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn có thể vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Khi phát hiện các hoạt động tổ chức tour trái phép vào khu vực rừng đặc dụng, người dân và du khách được đề nghị thông tin cho cơ quan chức năng hoặc Ban Quản lý để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định.