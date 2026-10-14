Bán đảo Sơn Trà đón du khách trở lại tham quan

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Trước đó, ngày 8/10, do thời tiết xấu, mưa lớn khiến các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà có nguy cơ sạt lở, lũ quét và cây ngã đổ, Ban Quản lý đã tạm dừng hoạt động tham quan.

Thời gian tới, trước diễn biến thời tiết còn có thể thay đổi, Ban Quản lý đề nghị du khách tuân thủ các hướng dẫn và quy định tham quan: chỉ di chuyển trên những tuyến đường được phép, không tự ý vào khu vực hạn chế, không xả rác, không cho động vật hoang dã ăn, cùng chung tay bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.