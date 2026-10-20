Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phân bổ hơn 3.747 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch năm 2026 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa; Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị quyết, đồng thời đề nghị UBND tỉnh và cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu giữa tờ trình, báo cáo thuyết minh, phụ lục và dự thảo nghị quyết; cập nhật căn cứ pháp lý phù hợp với quy định mới.

Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quế Thị Trâm Ngọc đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại số liệu đảm bảo tính chính xác giữa các văn bản trình. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó làm rõ danh mục dự án đầu tư cụ thể, căn cứ lựa chọn và mức vốn bố trí cho từng dự án; tổng mức đầu tư, khả năng hoàn thành, số hộ dân và số người được hưởng lợi trực tiếp, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và người dân tại các bản đặc biệt khó khăn.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Về danh mục dự án trọng điểm cấp xã có tổng vốn dự kiến 249 tỷ đồng trong kế hoạch trung hạn, cần làm rõ tiêu chí lựa chọn, tính cấp thiết và hiệu quả của từng dự án, bảo đảm bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Đồng thời, rà soát tổng nhu cầu vốn và danh mục các công trình dở dang, chuyển tiếp từ cấp huyện cũ để xác định phương án xử lý phù hợp trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị các ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sớm các dự thảo nghị quyết liên quan đến phân bổ các nguồn vốn Trung ương giao, khắc phục tình trạng Chính phủ giao nguồn 2 - 3 tháng mới trình. Ảnh: Mai Hoa

Một nội dung khác được Ban Dân tộc HĐND quan tâm đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành chú ý tiến độ phân bổ vốn ngay khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đại diện Sở Tài chính giải trình một số vấn đề liên quan tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 3.117.110 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 331 tỷ 340 triệu đồng.

Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa: 299 tỷ 939 triệu đồng.

Phân bổ hơn 123,6 tỷ đồng kinh phí thường xuyên

Cũng tại cuộc họp, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo các nghị quyết tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các thành viên dự họp đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ nguyên tắc, phương án phân bổ cụ thể cho các ngành và địa phương theo loại hình xã, thôn đặc biệt khó khăn; đồng thời rà soát các số liệu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5, dự kiến tổ chức chiều 21/10/2026.

Theo dự thảo nghị quyết, tổng kinh phí thường xuyên được Trung ương giao để thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2026 là hơn 123,6 tỷ đồng; trong đó phương án phân bổ, dự kiến đối với các cơ quan cấp tỉnh là gần 31 tỷ đồng và cấp xã là hơn 92,7 tỷ đồng.