Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định tại Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh.

Đây là nghị quyết có tính chất tích hợp, hợp nhất 6 nội dung thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây vào một nghị quyết chung, tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất cho công tác quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành nghị quyết không chỉ khắc phục tình trạng phân tán về cơ chế, chính sách, mà còn góp phần đơn giản hóa quy trình tổ chức thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ trong phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền. Qua đó, giúp địa phương chủ động hơn trong phân bổ nguồn lực, hạn chế chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm các chương trình được triển khai liên tục, thông suốt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo nghị quyết tại cuộc họp.

Dự thảo tập trung quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước; cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện chương trình; hình thức, định mức hỗ trợ đối với một số dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ; mức chi hỗ trợ hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng cấp xã, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; mức chi thưởng đối với các xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào những nội dung của dự thảo, nhất là nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn; cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực; tính phù hợp của các mức hỗ trợ với điều kiện thực tế của địa phương. Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, tránh chồng chéo và vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Việt ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo nghị quyết. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp; tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và cơ chế phân cấp, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất với quy định của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra, làm cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XX.