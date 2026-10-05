Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban của HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Thị Vân Anh kết luận cuộc họp. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('7ecc8056be7a780ddc12e88367fc38e6')

Cuộc họp tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương (đợt 2) và vốn đối ứng của ngân sách địa phương năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo dự thảo nghị quyết, tổng nguồn kinh phí phân bổ đợt này gồm: Nguồn ngân sách Trung ương giao bổ sung hơn 5,8 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương hơn 11 tỷ đồng; tổng dự toán chi thường xuyên phân bổ đợt 2 hơn 16,8 tỷ đồng được phân bổ chi tiết cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cấp xã thực hiện các mục tiêu cụ thể của chương trình.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết. Đồng thời, tập trung phân tích, thảo luận một số nội dung trọng tâm, như: Rà soát kỹ lưỡng danh mục các dự án, công trình dự kiến thụ hưởng nguồn vốn để đảm bảo phù hợp với thực tiễn cơ sở; đảm bảo ưu tiên tập trung cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm; làm rõ một số chỉ tiêu phân bổ cụ thể đối với từng chương trình mục tiêu quốc gia để các đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Thị Vân Anh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan soạn thảo cũng như các ý kiến đóng góp tâm huyết, sát thực tiễn của các đại biểu tham dự. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc và các ban của HĐND tỉnh; khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét, quyết định theo đúng quy định.