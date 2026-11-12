Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với 3 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về: Bổ sung dự toán vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2026 cho Sở Nông nghiệp và Môi trường; quy định hình thức, định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng giao cộng đồng dân cư tự thực hiện; quy định mức hỗ trợ, định mức chi một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vi Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND liên quan đến chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý hoàn thiện các tờ trình, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ những vấn đề được nêu và thống nhất các nội dung trình tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, bổ sung hoàn thiện các số liệu, nội dung cần làm rõ, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết đúng quy định để trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.