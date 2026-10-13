Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 4

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tảo Ván Mới, xã Chiềng Hoa; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026 từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Đồng thời, phê duyệt phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2026 (đợt 2) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bãi bỏ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành Nội quy Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến.

Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về bố cục, tên gọi các nghị quyết; đối tượng thụ hưởng; hiệu lực thi hành; việc phân bổ kinh phí từ các chương trình cho các xã và xây dựng danh mục các dự án triển khai.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm đầy đủ nội dung, phạm vi, đối tượng áp dụng và đúng thể thức văn bản để trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.