Dự cuộc họp có đồng chí Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Dân tộc thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết về: Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường nông thôn giai đoạn 2027 - 2030; hình thức, định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản (dưới 500 triệu đồng); mức hỗ trợ một dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; Chương trình giám sát năm 2027 của HĐND tỉnh; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2027 của HĐND tỉnh.

Ban thẩm tra các báo cáo về kết quả thực hiện phân cấp quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 thuộc lĩnh vực Ban Dân tộc phụ trách; kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu trao đổi, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Qua thẩm tra, Ban cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo; thống nhất về sự cần thiết ban hành và trình kỳ họp các dự thảo nghị quyết về hỗ trợ đầu tư xây dựng đường nông thôn và thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản. Các đại biểu đề nghị rà soát phạm vi điều chỉnh, đối tượng thụ hưởng, hình thức, định mức hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhất là các thôn, xóm, tổ dân phố đặc biệt khó khăn. Đối với dự thảo nghị quyết về hỗ trợ phát triển sản xuất, đề nghị xem xét chính sách đối với địa bàn an toàn khu và thời điểm có hiệu lực thi hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt, giải ngân nguồn vốn năm 2026.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hoàng Văn Bảo đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu, bảo đảm tính thống nhất giữa các chính sách, tránh chồng chéo; đồng bộ nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu kèm theo. Đối với các báo cáo, đề nghị rà soát, đối chiếu số liệu, bảo đảm thống nhất giữa báo cáo trung tâm, các biểu mẫu và báo cáo của các sở, ngành; cập nhật số liệu giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 30/11/2026 để cung cấp đầy đủ thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến góp ý về kịch bản tăng trưởng, nhiệm vụ, giải pháp trong các báo cáo. Các thành viên Ban tiếp tục gửi ý kiến bằng văn bản để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp theo quy định.